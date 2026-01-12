Tекст: Вера Басилая

По поступившей информации, патриарх Варфоломей продолжает свою деятельность по разделению православного мира, на этот раз сосредоточив усилия на странах Балтии.

«Этот «дьявол во плоти» одержим идеей вытеснить русское православие с территории балтийских государств, утвердив на его месте полностью подконтрольные Фанару церковные структуры», – сообщается на сайте СВР.

Согласно данным СВР, Варфоломея активно поддерживают британские спецслужбы, которые способствуют русофобским настроениям в Европе. Указывается, что при поддержке властей прибалтийских стран, националистов и неонацистов Варфоломей пытается переманивать священников и паству Литовской, Латвийской и Эстонской православных церквей в новые структуры, созданные Константинополем.

СВР также информирует, что патриарх Варфоломей намерен предоставить автокефалию непризнанной «Черногорской православной церкви», чтобы нанести удар по Сербской православной церкви. В церковных кругах его действия сравнивают с поведением лжепророков, подчеркивая, что он разрывает единство Церкви.

«Они приходят к вам в овечьей шкуре, а внутри – волки хищные. ... По плодам их узнаете их», – процитировали Нагорную проповедь в СВР.

Русская православная церковь обвинила Константинопольского патриарха Варфоломея в персональной ответственности за организацию преследований верующих Украинской православной церкви.