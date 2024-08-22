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В РПЦ указали на личную ответственность патриарха Варфоломея за запрет УПЦ
Константинопольский патриарх Варфоломей несет персональную ответственность за организацию преследований верующих Украинской православной церкви (УПЦ), следует из заявления Священного синода Русской православной церкви.
В заявлении указано, что односторонними, поспешными и «противными духу священных канонов» действиями патриарх Константинопольский Варфоломей и единомысленные ему иерархи усугубили церковный раскол на Украине, а «не исцелили его», передает ТАСС.
«Константинопольский патриарх несет персональную ответственность за организацию преследований верующих УПЦ», – подчеркнуто в заявлении.
Ранее глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что принятие закона о фактическом запрете УПЦ приведет к актам массового насилия в отношении миллионов верующих.
Напомним, во вторник Верховная рада приняла закон, позволяющий ввести запрет на деятельность канонической УПЦ.