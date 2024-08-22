В РПЦ указали на личную ответственность патриарха Варфоломея за запрет УПЦ

Tекст: Александра Юдина

В заявлении указано, что односторонними, поспешными и «противными духу священных канонов» действиями патриарх Константинопольский Варфоломей и единомысленные ему иерархи усугубили церковный раскол на Украине, а «не исцелили его», передает ТАСС.

«Константинопольский патриарх несет персональную ответственность за организацию преследований верующих УПЦ», – подчеркнуто в заявлении.

Ранее глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что принятие закона о фактическом запрете УПЦ приведет к актам массового насилия в отношении миллионов верующих.

Напомним, во вторник Верховная рада приняла закон, позволяющий ввести запрет на деятельность канонической УПЦ.