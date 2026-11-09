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Число жертв Эболы в ДР Конго превысило 5,3 тыс. человек
Жертвами Эболы в Демократической Республике Конго стали свыше 5,3 тыс. человек
С начала эпидемии лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго умерли более 5,3 тыс. человек, всего в стране выявили 10,9 тыс. заболевших.
Летальность заболевания в Демократической Республике Конго (ДРК) составляет 48,7%, передает ТАСС со ссылкой на Национальный институт общественного здравоохранения при Минздраве африканской страны.
Эпицентром эпидемии остается провинция Итури, на которую приходится около 70% всех подтвержденных случаев. Инфекция затронула 67 из 178 медицинских зон в восьми провинциях ДРК.
Вспышка вызвана редким вирусом Бундибуджио, против которого нет сертифицированных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) лекарств и вакцин. Специалисты отмечают самую высокую скорость распространения заболевания с момента его выявления в 1976 году.
Эпидемия началась в мае в ДРК и Уганде. К концу лета угандийские власти сообщили о завершении вспышки на своей территории. В октябре первые случаи заражения выявили в Кении и Нигерии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Министерство здравоохранения Израиля начало проверку двух граждан на наличие вируса Эбола после их возвращения из Демократической Республики Конго.
Тогда Национальный институт общественного здравоохранения при конголезском Минздраве сообщил о достижении смертности от лихорадки отметки в 51,6%.
В прошлом месяце число жертв инфекции в африканской стране превысило 5 тыс. человек.