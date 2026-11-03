Минздрав Израиля заподозрил вирус Эбола у вернувшихся из ДР Конго граждан

Минздрав Израиля: У двух вернувшихся из ДР Конго граждан заподозрили Эболу

Tекст: Тимур Шайдуллин

Сейчас пациенты изолированы в соответствии с установленными медицинскими процедурами, пишет РИА «Новости». «Поступила информация о двух людях с подозрением на заражение вирусом Эбола после возвращения из Демократической Республики Конго. По возвращении у них поднялась температура. На данном этапе это лишь подозрение. Проводятся необходимые проверки», – сообщили в ведомстве.

На данный момент в Израиле не выявлено ни одного подтвержденного случая заболевания Эболой. При этом в период нынешней вспышки заболевания в ДРК израильские врачи неоднократно проверяли пациентов с подозрением на вирус. Министерство здравоохранения призвало население воздержаться от поездок в районы активной передачи инфекции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Национальный институт общественного здравоохранения при конголезском Минздраве сообщил о достижении смертности от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго уровня 51,6%.

В субботу число умерших от заболевания в ходе нынешней вспышки в этой стране превысило 5 тыс. человек.

Ранее жена сотрудника посольства Швейцарии в Нигерии заразилась лихорадкой Эбола.