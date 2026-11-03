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Минздрав Израиля заподозрил вирус Эбола у вернувшихся из ДР Конго граждан
Минздрав Израиля: У двух вернувшихся из ДР Конго граждан заподозрили Эболу
Министерство здравоохранения Израиля начало проверку двух граждан на наличие вируса Эбола после их возвращения из Демократической Республики Конго с повышенной температурой.
Сейчас пациенты изолированы в соответствии с установленными медицинскими процедурами, пишет РИА «Новости». «Поступила информация о двух людях с подозрением на заражение вирусом Эбола после возвращения из Демократической Республики Конго. По возвращении у них поднялась температура. На данном этапе это лишь подозрение. Проводятся необходимые проверки», – сообщили в ведомстве.
На данный момент в Израиле не выявлено ни одного подтвержденного случая заболевания Эболой. При этом в период нынешней вспышки заболевания в ДРК израильские врачи неоднократно проверяли пациентов с подозрением на вирус. Министерство здравоохранения призвало население воздержаться от поездок в районы активной передачи инфекции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Национальный институт общественного здравоохранения при конголезском Минздраве сообщил о достижении смертности от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго уровня 51,6%.
В субботу число умерших от заболевания в ходе нынешней вспышки в этой стране превысило 5 тыс. человек.
Ранее жена сотрудника посольства Швейцарии в Нигерии заразилась лихорадкой Эбола.