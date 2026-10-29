Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.7 комментариев
Минздрав предложил пополнить программу госгарантий новыми методами лечения
Минздрав предложил включить 33 новых метода лечения в программу госгарантий
Министерство здравоохранения разработало проект по включению 33 новых методов высокотехнологичной медицинской помощи в программу государственных гарантий на 2027–2029 годы.
Минздрав разработал проект программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2027 год, а также на плановый период 2028 и 2029 годов, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«В программу предлагается погрузить 33 новых метода высокотехнологичной медицинской помощи по профилям «онкология», «нефрология», «травматология и ортопедия», «оториноларингология» и «эндокринология», «офтальмология», «сердечно-сосудистая хирургия», «гематология», «нейрохирургия», – сообщили в министерстве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца пресс-служба Минздрава сообщила об увеличении финансирования лечения онкологических заболеваний по ОМС.
В прошлом месяце министерство запланировало существенный рост объема средств на территориальные программы страхования.
В марте ведомство предложило включить в программу бесплатной медпомощи вакцины от рака.