Глава ФРС Уорш: Инфляция в США превышает ориентир в течение почти шести лет

Tекст: Антон Антонов

«Американцы по-прежнему сталкиваются с инфляцией, которая превышает целевой ориентир комитета уже около шести лет. Наша прямая обязанность – снизить ее… Мы добьемся стабильности цен без всяких «если», «и» или «но», – заявил Уорш.

Отвечая на вопрос журналистов о причинах, по которым регулятор не повысил ставку на текущем заседании, глава ФРС объяснил, что взята пауза для сбора и анализа поступающей макроэкономической информации, которая поможет выбрать дальнейший курс, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 3,75–4% годовых по итогам октябрьского заседания.

В прошлом месяце Белый дом потребовал немедленно снизить процентные ставки до 1% или меньше.

В сентябре ФРС США повысила ключевой показатель на 25 базисных пунктов впервые за три года.