Tекст: Антон Антонов

На Сумском направлении продолжаются тяжелые позиционные бои по всей линии фронта, российские подразделения закрепляются на занятых рубежах и зачищают лесопосадки, сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

Российская авиация, артиллерия и расчеты беспилотников нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Сум, Ястребиного, Вакаловщины, Путивля, Вольной Слободы и Краснополья.

В Сумском районе российские штурмовые подразделения продолжают зачистку лесного массива, в Шосткинском районе подразделения группировки «Север» продвинулись на двух участках в западном направлении до 200 м; в Краснопольском районе активно действуют расчеты беспилотников, уничтожающие позиции украинских войск.

На Харьковском направлении авиация и расчеты «Гераней» нанесли точечные удары по живой силе и технике ВСУ, поддерживая продвижение штурмовых подразделений группировки «Север». Сообщается об ударах авиации ВКС России и беспилотников по целям ВСУ в районах населенных пунктов Великий Бурлук, Голубовка, Никольское, Мерефа, Лобановка, Дергачи, Гнилица Первая, Избицкое и Москалевка.

На Липцовском направлении группировка «Север» добилась продвижения южнее Новой Казачьей. На Волчанском и Великобурлукском направлениях наиболее активные бои идут в районе Приколотного и в сторону Малого Бурлука, где за сутки продвижение на пяти участках достигло до 800 м.

В Черниговской области расчеты «Гераней» и реактивных систем залпового огня нанесли удары по позициям ВСУ в районах Сновска, Корюковки и Клют.

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 190 человек (из них более 130 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях)», – говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду подразделения группировки войск «Север» освободили Бариловку в Сумской области и Алисовку в Харьковской области.

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