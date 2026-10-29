Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.7 комментариев
Группировка «Север» продвинулась в Сумской и Харьковской областях
Группировка российских войск «Север» продолжает продвижение в Сумской и Харьковской областях Украины.
На Сумском направлении продолжаются тяжелые позиционные бои по всей линии фронта, российские подразделения закрепляются на занятых рубежах и зачищают лесопосадки, сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».
Российская авиация, артиллерия и расчеты беспилотников нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Сум, Ястребиного, Вакаловщины, Путивля, Вольной Слободы и Краснополья.
В Сумском районе российские штурмовые подразделения продолжают зачистку лесного массива, в Шосткинском районе подразделения группировки «Север» продвинулись на двух участках в западном направлении до 200 м; в Краснопольском районе активно действуют расчеты беспилотников, уничтожающие позиции украинских войск.
На Харьковском направлении авиация и расчеты «Гераней» нанесли точечные удары по живой силе и технике ВСУ, поддерживая продвижение штурмовых подразделений группировки «Север». Сообщается об ударах авиации ВКС России и беспилотников по целям ВСУ в районах населенных пунктов Великий Бурлук, Голубовка, Никольское, Мерефа, Лобановка, Дергачи, Гнилица Первая, Избицкое и Москалевка.
На Липцовском направлении группировка «Север» добилась продвижения южнее Новой Казачьей. На Волчанском и Великобурлукском направлениях наиболее активные бои идут в районе Приколотного и в сторону Малого Бурлука, где за сутки продвижение на пяти участках достигло до 800 м.
В Черниговской области расчеты «Гераней» и реактивных систем залпового огня нанесли удары по позициям ВСУ в районах Сновска, Корюковки и Клют.
«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 190 человек (из них более 130 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях)», – говорится в сообщении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду подразделения группировки войск «Север» освободили Бариловку в Сумской области и Алисовку в Харьковской области.