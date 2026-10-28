Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.0 комментариев
Российские войска освободили сумскую Бариловку и харьковскую Алисовку
Подразделения группировки войск «Север» освободили Бариловку в Сумской области и Алисовку в Харьковской области.
Подразделения группировки «Север» освободили населенные пункты Алисовка в Харьковской области и Бариловка в Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.
В Харьковской области нанесено поражение живой силе и технике подразделений двух механизированных, мотопехотной бригад и штурмового полка около Избицкого, Старого Салтова, Бугаевки и Рубежного.
А в Сумской области нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Лужками и Суходолом.
Противник при этом потерял более 195 военнослужащих.
В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны возле Глущенково, Студенока, Моначиновки, Смородьковки в Харьковской области и Богородичного в Донецкой народной республике (ДНР).
ВСУ при этом потеряли свыше 240 военнослужащих, бронемашину, два орудия полевой артиллерии, боевую машину РСЗО «Град» и шесть станций РЭБ.
Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах Семеновки, Славянска, Камышевахи и Краматорска в ДНР, отчитались в Минобороны.
Противник потерял более 155 военнослужащих, две бронемашины и три артиллерийских орудия, перечислили в Минобороны.
Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии у Белозерского, Бокового, Калинино, Шиловки и Викторовки в ДНР, Ивановки и Новопавловки в Днепропетровской области.
Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 335 военнослужащих, девять бронемашин и две станции РЭБ.
Ранее на этой неделе армия России взяла под контроль Общее в Запорожской области.
За прошлую неделю ВС России освободили 13 населенных пунктов в зоне СВО.