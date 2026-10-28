Подразделения группировки «Север» освободили населенные пункты Алисовка в Харьковской области и Бариловка в Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

В Харьковской области нанесено поражение живой силе и технике подразделений двух механизированных, мотопехотной бригад и штурмового полка около Избицкого, Старого Салтова, Бугаевки и Рубежного.

А в Сумской области нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Лужками и Суходолом.

Противник при этом потерял более 195 военнослужащих.

В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны возле Глущенково, Студенока, Моначиновки, Смородьковки в Харьковской области и Богородичного в Донецкой народной республике (ДНР).

ВСУ при этом потеряли свыше 240 военнослужащих, бронемашину, два орудия полевой артиллерии, боевую машину РСЗО «Град» и шесть станций РЭБ.

Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах Семеновки, Славянска, Камышевахи и Краматорска в ДНР, отчитались в Минобороны.

Противник потерял более 155 военнослужащих, две бронемашины и три артиллерийских орудия, перечислили в Минобороны.

Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии у Белозерского, Бокового, Калинино, Шиловки и Викторовки в ДНР, Ивановки и Новопавловки в Днепропетровской области.

Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 335 военнослужащих, девять бронемашин и две станции РЭБ.