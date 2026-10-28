  • Новость часаПутин отметил попытки Запада загнать Африку в долговую кабалу
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    Звонок Путину расколол Европу
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    Арабские города Израиля отметили рекордный успех на выборах салютами
    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Зачем Европа пытается помешать России в Арктике

    Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Легализация онлайн-казино – путь к разорению государства

    Иногда люди верят, что индустрия порока после ее легализации перестанет быть рассадником криминала, а бандиты, поставлявшие запретные услуги, превратятся в почтенных бизнесменов, платящих налоги и отчисляющих на благотворительность. Как показывает опыт, это не так.

    8 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков США превращают Филиппины в антикитайский таран

    Чем глубже американское присутствие, тем больше шансов, что первый удар Китая придется по филиппинской территории. Кто бы ни победил в большой игре, тарану будет хуже всех.

    2 комментария
    28 октября 2026, 13:30 • Новости дня

    Новак опроверг переговоры о возвращении нефтегазовых компаний США в Россию

    Новак: Россия не обсуждает возвращение компаний США в нефтегазовые проекты

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия в настоящее время не ведет переговоры с американскими компаниями об их возвращении в отечественные нефтегазовые проекты, сообщил вице-премьер Александр Новак.

    «Сейчас нет таких переговоров», – ответил он на вопрос, обсуждает ли Москва возвращение таких корпораций, как ExxonMobil, передает РИА «Новости».

    При этом вице-премьер подчеркнул, что страна всегда была открыта для иностранных инвестиций. «Будут они возвращаться или нет, это зависит в первую очередь от них», – пояснил он в кулуарах форума «Россия – Африка».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Новак сообщил о возможности совместной работы России и США в Арктике над проектами сжиженного природного газа.

    На прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о приоритете российских интересов при временном управлении иностранными компаниями.

    В феврале 2025 года в РФПИ допустили возвращение американских нефтяных компаний на российский рынок.

    26 октября 2026, 12:06 • Новости дня
    Политолог объяснил победу да Силвы на выборах в Бразилии вопреки прогнозам

    Политолог Хейфец: Болсонару-младший допустил пять ошибок во втором туре выборов

    Политолог объяснил победу да Силвы на выборах в Бразилии вопреки прогнозам
    @ Paulo Lopes/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Лула да Силва переизбран президентом Бразилии. Он обошел своего соперника Флавио Болсонару с отрывом в четыре миллиона голосов. Политолог Виктор Хейфец в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отметил, что штаб проигравшего допустил сразу несколько ошибок – от преждевременной уверенности в победе до заявлений о мести судьям Верховного суда. Шансы Болсонару-младшего оспорить итоги выборов в суде минимальны.

    «Во втором туре президентских выборов в Бразилии Лула да Силва набрал примерно на 10 млн голосов больше, чем в первом, и обошел Флавио Болсонару с отрывом в четыре миллиона. Этот разрыв оказался даже больше, чем в 2022 году, когда он победил Жаира Болсонару», – отметил Виктор Хейфец, профессор кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений СПбГУ. По его словам, Болсонару-младший тоже нарастил поддержку по сравнению с первым туром, но не сумел конвертировать этот прирост в победу.

    Первая причина поражения – он слишком рано счел исход предрешенным и расслабился. «Лула в первом туре преждевременно ощутил себя победителем, в том числе опираясь на социологические данные. А в итоге уступил. Так и Флавио почувствовал себя фаворитом, забыв, что второй тур – это фактически новые выборы. И голосуют не опросы, а реальные избиратели», – пояснил собеседник.

    Вторая причина состоит в том, что Болсонару-младший дал понять: в роли президента он вряд ли станет «отцом нации» и намерен ставить интересы клана выше государственных. «В частности, он обозначил одним из главных приоритетов освобождение отца из тюрьмы, где тот отбывает срок за попытку организации переворота, а также дал понять, что хочет свести счеты с судьями Верховного суда. Это встревожило часть элит, дорожащих системой сдержек и противовесов», – уточнил Хейфец.

    Третья причина – неудачные высказывания правого политика в ходе дебатов. «Флавио позволил себе ироничные реплики по поводу отсутствия одного пальца у Лулы: тот потерял его в молодости, когда работал помощником токаря на заводе. Это оттолкнуло прежде всего неопределившихся избирателей. В итоге многие не столько осознанно проголосовали за Лулу, сколько твердо решили не поддерживать сенатора», – добавил политолог.

    Четвертая причина поражения Болсонару-младшего – он не сумел конвертировать формальную поддержку выбывших после первого тура кандидатов в реальные голоса электората. Как подчеркнул эксперт, показателен пример Аугусту Кури: хотя сам Кури поддержал Флавио, от половины до трех четвертей его избирателей в итоге проголосовали за Лулу. «Более того, Кури прямо советовал сенатору сосредоточиться на поиске путей национального примирения. Однако тот не предпринял заметных шагов в этом направлении. Итог закономерен», – считает аналитик.

    Наконец, на результатах сказалась мобилизация левого и центристского электората. Она дала Луле да Силве очень значительную прибавку голосов. «Небогатые избиратели испугались возможности отмены или сокращения социальных программ при потенциальной победе Флавио. Этот страх стал мощным стимулом прийти на участки и проголосовать», – уточнил спикер.

    «Таким образом, бразильские выборы показали, что внешнее воздействие никакой роли не сыграло. Бразильцы, как и многие в Латинской Америке, голосовали не потому, что этого хочет Дональд Трамп, а потому, что решали сугубо свои, внутренние проблемы. Именно они и оказались решающими», – считает Хейфец.

    По его оценкам, шансы Болсонару-младшего добиться в суде аннулирования голосования практически равны нулю. «Оба кандидата просили продлить голосование, разница лишь в масштабе: штаб Флавио – в нескольких штатах, а команда Лулы – по всей стране. Именно предложение действующего лидера в итоге поддержал судья Верховного федерального суда. Аргумент о неравных условиях несостоятелен: принятое решение, при всей его спорности, обеспечивало равные права всем участникам», – детализировал политолог.

    Кроме того, добавил он, Лула да Силва победил с отрывом в 4 млн голосов, а за два часа, на которые продлили работу участков, столько избирателей просто не могли проголосовать. «Поэтому доказать, что это решение существенно повлияло на волеизъявление, не получится. При этом нельзя исключать протесты: общество остается глубоко расколотым», – отметил собеседник.

    Впрочем, нынешняя ситуация отличается от событий 2022 и 2023 годов. «Тогда до инаугурации Жаир Болсонару оставался президентом и обладал серьезными возможностями для взаимодействия и с армией, и с силовыми структурами. Сейчас Флавио Болсонару – сенатор, а не глава государства. Да и армия еще пару лет назад ясно дала понять, что не пойдет на переворот. С тех пор ничего не поменялось», – пояснил эксперт.

    «Что касается внешней политики Бразилии, то после переизбрания Лулы да Силвы ее модель останется примерно такой же, как сейчас. Для России принципиально ничего не изменилось: отношения будут развиваться в том же русле, что и прежде», – прогнозирует Хейфец.

    «А вот администрация США, которая рассчитывала на победу Болсонару-младшего, получила серьезный щелчок по носу. Сближения Бразилии с Вашингтоном ожидать не стоит, но и рвать отношения Лула не станет – он намерен сохранять ровные связи со всеми постоянными членами Совета Безопасности. Да и взаимодействие с Европой, скорее всего, останется вполне конструктивным. Для Евросоюза победа Лулы была куда предпочтительнее, чем победа Флавио Болсонару», – заключил аналитик.

    Напомним, Луис Инасиу Лула да Силва победил во втором туре президентских выборов в Бразилии, набрав 51,79% голосов. Его соперник сенатор Флавио Болсонару получил 48,21% голосов, свидетельствуют данные Высшего избирательного суда страны (TSE).

    Явка достигла 80,78%. В голосовании приняли участие более 128,2 млн человек. Согласно итоговым результатам, Лулу да Силву поддержали 64,26 млн избирателей, а Болсонару – 59,83 млн. Разрыв между кандидатами составил около 4,43 млн голосов.

    Лула да Силва стал первым в современной истории Бразилии политиком, которому удалось победить на президентских выборах после отставания в первом туре. Лидеры Латинской Америки уже поздравили его с переизбранием. Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что Бразилия может рассчитывать на Кубу в деле укрепления единства и интеграции стран региона.

    «Да здравствует демократия, победил народ Бразилии. Поздравления, президент Лула!» – написала в свою очередь президент Мексики Клаудия Шейнбаум. Президент Боливии Родриго Пас высказал намерение вместе работать с Бразилией над укреплением отношений двух стран и созданием возможностей для развития.

    При этом Болсонару отказался признать поражение и сообщил, что будет требовать аннулирования результатов голосования. Он обвинил Верховный федеральный суд (выполняет обязанности ЦИК) в изменении правил проведения выборов. Поводом для этого стало решение о продлении работы избирательных участков на два часа.

    «Я не приму того, что правила игры были изменены в очередной раз друзьями Лулы в Верховном федеральном суде. Так что многое еще предстоит прояснить, прежде чем Бразилия просто признает эту грязную уловку, которая имела место на этих выборах. Я не откажусь от своей Бразилии», – подчеркнул Болсонару.

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    27 октября 2026, 16:14 • Новости дня
    Путин: Россия вложила миллиарды долларов в энергетическую отрасль Венесуэлы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин заявил, что российские компании инвестировали миллиарды долларов в энергетический сектор Венесуэлы.

    Путин на саммите Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) сообщил, что Москва намерена продолжать совместную работу с Каракасом и готова взаимодействовать как с официальными властями, так и с третьими странами, пишет РИА «Новости».

    «Хотел бы отметить, что российские эконом-операторы инвестировали миллиарды долларов в энергетический сектор Венесуэлы. Надеемся, что это сотрудничество будет продолжено», – сказал глава государства.

    Выступившая на мероприятии с видеообращением уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес к этому добавила, что попытки исключить Россию из международной деятельности в газовой отрасли являются большой ошибкой для всех стран мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Путин предупредил о серьезных последствиях и росте издержек для других государств из-за попыток вытеснить Россию с мирового газового рынка.

    Ранее Родригес раскрыла подробности сделки с США на разработку стратегических венесуэльских нефтяных месторождений.

    В феврале глава МИД России Сергей Лавров рассказал о вытеснении российских компаний из Венесуэлы.

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    28 октября 2026, 11:54 • Видео
    Хуситы ударили планету по больному месту

    Один из ключевых нефтепроводов Саудовской Аравии подвергся ударам со стороны движения хуситов, инициатива в этой войне по-прежнему принадлежит им. И они как будто уговаривают США вмешаться.

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    27 октября 2026, 07:36 • Новости дня
    Демократы США пригрозили импортерам российского дизеля

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Нефтяные компании понесут ответственность в случае импорта российского дизельного топлива, сообщил член Палаты представителей Конгресса США от демократов Джейми Раскин.

    Об этом Раскин написал в письме Американскому институту нефти и торговой ассоциации производителей топлива и нефтехимической продукции, пишет Politico.

    В письме отмечается, что импортеры дизеля будут действовать на свой страх и риск и понесут ответственность по закону либо при текущей, либо при следующей администрации. Раскин добавил, что нарушителям грозят гражданские и уголовные санкции вплоть до 20 лет тюрьмы, передает «Интерфакс».

    Ранее демократы в Конгрессе разослали банкам и портам письма с просьбой сохранять данные о транзакциях с Россией для возможного расследования. По их мнению, дизельная сделка с Россией угрожает национальной безопасности США. В Белом доме заявили, что сделка соответствует всем законам.

    Американские СМИ полагают, что в случае возвращения контроля над Конгрессом по итогам промежуточных выборов 3 ноября демократы смогут проверить усилия президента Дональда Трампа по импорту российского топлива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник представители Демократической партии США подготовили базу для расследования дизельного соглашения Вашингтона и Москвы.

    Ранее советник Дональда Трампа Алекс Брусевиц назвал клоуном члена Палаты представителей Дона Бэйкона из-за поддержки им законопроекта об отмене поставок топлива из России.

    В тот же день вице-президент США Джей Ди Вэнс поддержал снятие ограничений на российский дизель.

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    27 октября 2026, 21:47 • Новости дня
    NYT: Администрация президента США рассматривает снятие санкций с РФПИ
    NYT: Администрация президента США рассматривает снятие санкций с РФПИ
    @ Валентин Егоршин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американская администрация начала рассматривать возможность вывода из-под санкций Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) под руководством Кирилла Дмитриева на фоне переговоров о поставках дизельного топлива в США, пишет газета New York Times (NYT).

    Вашингтон изучает возможность отмены рестрикций в отношении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Снятие ограничений обсуждается в рамках более широких переговоров об участии фонда в организации поставок российского дизельного топлива в Соединенные Штаты, сообщает NYT.

    Американские чиновники рассматривают заявку фонда на отмену санкций как часть усилий по улучшению двусторонних отношений и завершению конфликта. «Было очень, очень приятно иметь дело с (главой РФПИ) Кириллом (Дмитриевым)», – заявил специальный посланник президента США по вопросам мира Стивен Уиткофф.

    В октябре Соединенные Штаты приостановили действие ограничений на импорт российского дизельного топлива. При значительном содействии РФПИ в США уже отправились три танкера с горючим. Американский Минфин в настоящее время проводит стандартную процедуру оценки заявок фонда на снятие санкций.

    Во вторник Дмитриев посоветовал чиновникам Евросоюза перенять у президента США Дональда Трампа стремление к миротворчеству.

    В понедельник представители Демократической партии США решили расследовать соглашение американского лидера с Москвой об импорте дизельного топлива.

    На прошлой неделе президент Чехии Петр Павел заявил об отдалении перспективы перемирия на Украине из-за решения снять санкции с поставок российского горючего.

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    27 октября 2026, 18:36 • Новости дня
    Песков рассказал о ходе гуманитарной операции в Алешках

    Песков: Гуманитарная миссия в Алешках идет по плану

    Песков рассказал о ходе гуманитарной операции в Алешках
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что гуманитарная операция в Алешках Херсонской области проходит без нарушений и по согласованному при посредничестве США плану.

    По его словам, гуманитарная операция в районе Алешек Херсонской области идет по графику, передает РИА «Новости». «Все идет по плану, который был согласован при посредничестве американцев и, в частности, представителей Мелании Трамп», – сказал Песков в комментарии Первому каналу.

    Пресс-секретарь российского лидера добавил, что до настоящего времени сообщений о возможных нарушениях договоренностей не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал договоренности о проведении гуманитарной операции в Алешках возможным примером для других участков.

    В субботу представитель Кремля сообщил об отсутствии планов телефонного разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    В пятницу Москва приветствовала усилия Мелании Трамп по организации гуманитарной миссии.

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    26 октября 2026, 20:33 • Новости дня
    Эксперт: Пять лет назад Запад допустил стратегический просчет в отношении России

    Политолог Нечаев: В октябре 2021 года Запад ошибся в расчетах на ослабление России

    Эксперт: Пять лет назад Запад допустил стратегический просчет в отношении России
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия пять лет назад пыталась договориться с НАТО о гарантиях безопасности, однако альянс проигнорировал озабоченности Москвы и продолжил укреплять военно-политическое сотрудничество с Украиной. Это лишило дипломатическое урегулирование перспектив и усугубило противоречия, которые в итоге привели к началу СВО, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Нечаев. Напомним, в октябре 2021 года НАТО создало условия для разрыва отношений с Россией.

    «Я хорошо помню события 2021 года. До начала СВО Россия не раз пыталась урегулировать противоречия дипломатическим путем, добиться договоренностей по вопросам безопасности и донести до западных партнеров простую мысль: дальнейшее расширение НАТО и превращение Украины в военно-политический плацдарм против Москвы создают прямые угрозы нашим национальным интересам», – сказал политолог Алексей Нечаев.

    Однако озабоченность России на Западе игнорировали, а предложения о гарантиях безопасности так и не привели к договоренностям. Особенно показательной в этом плане стала осень 2021 года. «Блок НАТО уже 6 октября объявил о высылке восьми российских дипломатов и сокращении нашего представительства в альянсе вдвое», – напоминает собеседник.

    Позже, 12-13 октября в Москву прилетела замгоссекретаря США Виктория Нуланд, обсуждавшая с российской стороной, в том числе, вопросы региональной безопасности и Донбасса. Однако уже 15 числа украинские силовики захватили Андрея Косяка – представителя ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. На этом фоне Сергей Лавров объявил о приостановке работы российской миссии при НАТО.

    «Параллельно развивалось военно-техническое освоение Украины Западом. В октябре стало известно о поставках британских ракет Brimstone, а 26 октября ВСУ впервые применили в Донбассе ударные беспилотники Bayraktar TB2. Обострялась и ситуация на линии соприкосновения. Даже телефонный разговор Владимира Путина с британским премьером Борисом Джонсоном 25 октября не сумел изменить общей тенденции», – добавил он.

    По мнению эксперта, каждый из перечисленных эпизодов можно рассматривать отдельно, но именно в совокупности они показывают, в какой обстановке Россия пыталась добиться договоренностей с НАТО. «Запад видел, что Москва восстанавливает суверенитет, укрепляет свои позиции и, соответственно, все меньше готова мириться с навязыванием внешних условий», – уточняет собеседник.

    «И вместо поиска устойчивого компромисса Запад сделал ставку на Украину как инструмент стратегического давления на Москву. Расчет заключался в том, чтобы устроить геополитический взрыв у российских границ, втянуть страну в масштабный конфликт, истощить ее ресурсы и отбросить назад. Однако эти расчеты оказались ложными, поскольку Москва была готова отстаивать национальные интересы не только дипломатическими средствами, но и силой. По сути, именно тогда, в октябре 2021 года, Запад просчитался», – пояснил он.

    В этом смысле решение о начале СВО стало следствием исчерпания прежних возможностей урегулирования, но одновременно позволило России не допустить дальнейшего игнорирования своих интересов. «Спустя годы мы видим, как сами Штаты начинают обсуждать с Москвой параметры будущего баланса сил, все чаще обращаясь к языку переговоров вместо ультиматумов и угроз. Это не означает, что противоречия исчезли. Но за эти годы стране, в том числе президенту Путину, удалось убедить США говорить на равных и смириться с интересами России на Украине», – заключил Нечаев.

    Напомним, Владимир Путин неоднократно отмечал, что Россия не желала воевать ни с Украиной, ни с Западом. На недавнем заседании дискуссионного клуба «Валдай» он еще раз подчеркнул, что именно решения НАТО стали причиной столь драматических событий. «Не надо было годами поощрять агрессивный национализм и русофобию на Украине с целью превращения ее в инструмент борьбы с Россией», – акцентировал глава государства.

    «Не надо было НАТО начинать военное освоение наших исторических территорий в интересах самой организации, планировать там свои базы. Не надо было подталкивать радикалов в Киеве к государственному перевороту, а затем созданный таким образом незаконный по сути режим накачивать самыми разнообразными наступательными вооружениями. Не надо было составлять планы организации концентрационных лагерей для жителей Донбасса и Крыма. Не надо было давить танками, закидывать ракетами, расстреливать с самолетов и живьем жечь безоружных людей только за то, что они русские по национальности и по духу», – продолжил он.

    Таким образом, по мнению президента, Россию поставили в ситуацию, в которой она была вынуждена защитить себя с оружием в руках. «И вообще, не надо русофобию, притеснение и убийство русских людей, уничтожение России превращать в государственную идеологию и ставить перед собой цель стратегического поражения России. Так ведь все и звучало, правда? Никто же этого не забыл. Мы, во всяком случае, не забываем», – заключил Путин.

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    27 октября 2026, 18:12 • Новости дня
    Стубб сообщил о совместной с США подготовке разговора с Путиным

    Стубб: Разговор с Путиным готовился при участии США и Украины

    Стубб сообщил о совместной с США подготовке разговора с Путиным
    @ IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что его недавний телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным готовился при непосредственном участии представителей Украины и США.

    Стубб раскрыл обстоятельства подготовки беседы с Путиным, передает РИА «Новости». Выяснилось, что инициатива обсуждалась заранее во время зарубежной поездки финского лидера при участии западных союзников и украинских представителей.

    «Разговор готовился на встрече в Осло 20 октября совместно с Украиной и США», – сказал финский лидер журналистам.

    Трансляцию общения главы государства с представителями прессы вели местные средства массовой информации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидерами Финляндии и Норвегии.

    Стубб назвал эту беседу откровенной и содержательной.

    На прошлой неделе финский президент раскрыл темы состоявшихся в Осло переговоров представителей Украины, США, Норвегии и Финляндии.

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    26 октября 2026, 09:45 • Новости дня
    Хуситы заявили об ударах по нефтяным станциям в Саудовской Аравии

    Хуситы нанесли удары по станциям перекачки нефти в Саудовской Аравии

    Tекст: Мария Иванова

    Правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило об ударах по станциям перекачки нефти вдоль трубопровода «Восток – Запад» в Саудовской Аравии.

    Хуситы нанесли удары с помощью беспилотников по станциям перекачки нефти, передает РИА «Новости» заявление военного представителя движения Яхьи Сариа.

    Кроме того, движение провело две операции против мест сосредоточения войск возглавляемой Саудовской Аравией коалиции и складов вооружений в провинциях Аден и Лахдж на юге Йемена.

    Военные действия между хуситами и Саудовской Аравией обострились в августе после введения хуситами морской блокады королевства в ответ на удары по аэропорту Саны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция нанесла удары по объектам хуситов, уничтожив пять хранилищ ракет и четыре пусковые установки.

    В четверг Яхья Сариа сообщил об ударе по зданию министерства обороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде.

    Неделю назад хуситы заявили о серии ракетных ударов по объектам компании Saudi Aramco и аэропортам на территории королевства.

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    27 октября 2026, 10:39 • Новости дня
    Уиткофф потребовал от Буданова прекратить удары по российским НПЗ

    Le Monde: Уиткофф со скандалом потребовал от Киева не бить по НПЗ России

    Уиткофф потребовал от Буданова прекратить удары по российским НПЗ
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф во время встречи в Майами с заметным раздражением потребовал от главы офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова (внесен в список террористов и экстремистов) остановить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

    В ходе переговоров представителей США и украинской делегации во Флориде американский посланник призвал Киев согласиться на условия Вашингтона и Москвы, пишет Le Monde.

    «Примите эту сделку по дизельному топливу и прекратите обстреливать российские нефтеперерабатывающие заводы, вы подвергаете мир опасности!» – заявил Уиткофф.

    На этой почве между американским политиком и Будановым произошел конфликт, в ходе которого глава офиса Зеленского с трудом сдерживал гнев.

    Встреча изначально пошла не по плану, так как Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер начали обсуждать послевоенное устройство мира. Американские представители обещали перезапустить трубопроводы с российским газом и нефтью в Европу.

    Объявленная позднее дизельная сделка между США и Россией нанесла сильный удар по украинской делегации, которая выглядела крайне расстроенной и обеспокоенной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии ограничений в боевых действиях при возобновлении трехсторонних переговоров России, США и Украины.

    В воскресенье спикер Палаты представителей Майк Джонсон сообщил о планах Вашингтона провести встречу по украинскому урегулированию.

    На прошлой неделе зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер озвучил аналогичное требование к Киеву прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

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    27 октября 2026, 21:37 • Новости дня
    Кабмин засекретил информацию об экспорте нефти и нефтепродуктов

    Tекст: Вера Басилая

    Нефть и нефтепродукты включены в перечень товаров, информация о которых подлежит ограничению в соответствии с сентябрьским указом президента об информации в сфере ТЭК, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

    Согласно документу, в перечень кодов товаров в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности вошла позиция «нефть и нефтепродукты», передает ТАСС.

    Кроме того, ограничен доступ к информации таможенной статистики об экспорте, данным об объемах переработки и производства товаров российскими НПЗ, а также к информации о планируемых объемах реализации нефтепродуктов на биржевых торгах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент России Владимир Путин подписал указ об ограничении доступа к информации в сфере топливно-энергетического комплекса.


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    26 октября 2026, 16:48 • Новости дня
    МИД заявил о серьезных усилиях США по поиску формулы мира на Украине

    Замглавы МИД Грушко: США ищут формулу долгого мира на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Соединенные Штаты прилагают значительные усилия для выработки формулы долгосрочного урегулирования конфликта на Украине, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

    «(Администрация США) прилагает серьезные усилия, чтобы была найдена формула урегулирования, причем такая, которая обеспечивала бы надежный мир на долгие годы вперед», – приводит слова Грушко РИА «Новости».

    Таким образом дипломат прокомментировал различие подходов к украинскому урегулированию между Соединенными Штатами и Европейским союзом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье спикер палаты представителей Майк Джонсон сообщил о планах США провести трехсторонние переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

    Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко заявил о фактическом исключении Европы из возможных переговоров с Москвой из-за выдвинутых Евросоюзом условий.

    В субботу Грушко назвал непринципиальной личность европейского переговорщика по урегулированию конфликта на Украине.

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    25 октября 2026, 18:38 • Новости дня
    Иранские больные получили компенсации из стоимости конфискованной нефти США

    Tекст: Ольга Иванова

    Иранская судебная власть впервые привела в исполнение приговор о выплате компенсации больным буллезным эпидермолизом за счет конфискации партии американской нефти, заявил официальный представитель ведомства Али Каземи.

    Судебная власть Ирана компенсировала ущерб пациентам с буллезным эпидермолизом, которых также называют «людьми-бабочками». Средства для выплат были получены благодаря изъятию партии американской нефти, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал SNN.

    «В ходе этого дела впервые были защищены права детей и взрослых, больных буллезным эпидермолизом, и вынесенный приговор был приведен в исполнение», – сообщил Али Каземи.

    Глава некоммерческой организации по защите «людей-бабочек» EB Home Хамид-Реза Хашеми-Голпаегани подчеркнул, что за 48 лет существования Исламской Республики власти впервые смогли достичь финансового результата в судебном процессе против Вашингтона и конфисковать американское имущество.

    Иск к Соединенным Штатам был подан после того, как в мае 2018 года шведская компания, производящая обезболивающие повязки, прекратила поставки в Иран из-за страха перед вторичными американскими санкциями. В марте 2024 года тегеранский суд постановил конфисковать нефть с захваченного в Оманском заливе танкера Advantage Sweet, который перевозил сырье в США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Иран впервые в истории Исламской Республики добился выплаты компенсации от США в рамках судебного разбирательства из-за санкций.

    Летом под американские ограничения попали организации из Ирана, Гонконга и Маршалловых Островов, а также несколько морских судов.

    В прошлом году американский суд выдал ордер на изъятие следовавшего к Венесуэле танкера Bella1 из-за подозрений в его участии в перевозке иранской нефти.

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    27 октября 2026, 22:21 • Новости дня
    Минэнерго США допустило рост числа танкеров с российским дизелем

    CNBC: Глава Минэнерго США допустил рост поставок дизельного топлива из России

    Минэнерго США допустило рост числа танкеров с российским дизелем
    @ Ramon Espinosa/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Глава министерства энергетики США Крис Райт не исключил увеличения количества танкеров с российским дизельным топливом, направляющихся в Соединенные Штаты.

    Министр энергетики США Крис Райт допустил увеличение числа торговых судов, доставляющих российское дизельное топливо в американские порты, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CNBC.

    Во время телевизионного интервью журналисты поинтересовались у главы американского ведомства, могут ли начаться новые поставки топлива из России после отправки первого судна. «Вполне возможно», – ответил Райт.

    До этого специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев официально анонсировал отправку в Соединенные Штаты первого танкера с российским дизельным топливом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник американская администрация начала рассматривать возможность вывода из-под санкций Российского фонда прямых инвестиций на фоне переговоров о поставках дизельного топлива в США.

    Глава МИД Сергей Лавров назвал поставки российского дизельного топлива в Соединенные Штаты прагматичной деловой договоренностью без политических условий.

    В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о начале поставок топлива в рамках договоренностей с Вашингтоном.

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    26 октября 2026, 17:54 • Новости дня
    Уроженку России арестовали в Нью-Йорке за серию нападений на прохожих

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сотрудники нью-йоркской полиции арестовали 32-летнюю уроженку России Анну Мочалову по обвинению в серии нападений на двух мужчин в центре Манхэттена.

    Мочалова была взята под стражу в субботу вечером. Ей предъявлены обвинения в нападении, угрозах физическим насилием, преследовании при отягчающих обстоятельствах и незаконном владении оружием, сообщили РИА «Новости» в городском полицейском управлении (NYPD).

    По данным правоохранительных органов, на прошлой неделе подозреваемая совершила два нападения в районе «Алмазного квартала». Она ударила еврея-хасида и еще одного мужчину неизвестным острым предметом.

    Один из пострадавших отказался от медицинской помощи, второго доставили в больницу. Расследованием инцидента занимается специальное подразделение по борьбе с преступлениями на почве ненависти.

    Как сообщает NBC News, в качестве оружия нападавшая использовала иголку. Кроме того, телеканал FOX 5 отметил, что во время одного из инцидентов женщина угрожала потерпевшему на русском языке, обещая застрелить его из пистолета.

    Суд установил для задержанной залог в размере 50 тыс. долларов наличными или 150 тыс. долларов в виде поручительства. В настоящее время она находится в женском следственном изоляторе, следующее заседание суда назначено на 29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в Штутгарте правоохранители арестовали подозреваемого в вооруженном нападении на посетительницу торгового комплекса.

    В июне конфликт в центре Манхэттена перерос в поножовщину и применение огнестрельного оружия.

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    26 октября 2026, 22:36 • Новости дня
    Axios: Демократы в Конгрессе США решили расследовать сделку Трампа с Москвой

    Axios: Демократы решили расследовать дизельную сделку Трампа с Россией

    Tекст: Катерина Туманова

    Представители Демократической партии США готовят базу для расследования соглашения президента Дональда Трампа с Москвой об импорте российского дизельного топлива.

    Ведущие демократы, претендующие на влиятельные посты в следующем году, потребовали от крупных банков и портов сохранить документы о сделках с российским дизелем. Изучение соглашения президента США Трампа с Москвой станет приоритетом партии в случае возвращения контроля над Конгрессом, пишет портал Axios.

    «[Любой] ввоз российского дизельного топлива в США вызывает серьезные юридические вопросы и может стать поводом для судебных разбирательств, а также расследований со стороны Конгресса», – говорится в письме демократов.

    Документ подписали сенаторы Крис Кунс, Элизабет Уоррен, Рон Уайден и Шелдон Уайтхаус. В случае получения демократами большинства в Сенате они могут возглавить комитеты по международным отношениям, банковскому делу, финансам и судебной системе.

    Новый запрос показывает, что расследования будут проводиться не только в Белом доме, но и в высших эшелонах власти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу первый танкер с 40 тыс. тонн российского дизеля отправился в Нью-Йорк. До этого спецпосланник президента США Стив Уиткофф передал президенту России Владимиру Путину благодарность от американского лидера за решение об экспорте дизельного топлива.

    Министерство энергетики США объяснило сделку по дизельному топливу попыткой остановить конфликт.

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