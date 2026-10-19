Минэнерго США объяснило сделку по дизелю попыткой остановить конфликт

Минэнерго США назвало сделку с Россией по дизелю стимулом к миру на Украине

Tекст: Игорь Иножарский

Сделка по дизельному топливу с Россией направлена на то, чтобы стимулировать Москву к прекращению конфликта на Украине, заявил министр энергетики США Крис Райт. По его словам, Россия сможет получить выгоду от соглашения, только если сократит военные действия настолько, чтобы увеличить экспорт энергоресурсов, пишет Axios.

«Это стимул для попытки положить конец войне. Это не экономический спасательный круг для России», – пояснил он.

В то же время госсекретарь США Марко Рубио высказал иное мнение, отметив, что Россия все равно продала бы дизельное топливо, несмотря на вмешательство администрации Дональда Трампа.

Ранее Трамп приостановил введение новых антироссийских санкций, а также пошлин против ключевых покупателей российских энергоресурсов, которые должны были вступить в силу в рамках так называемого закона Грэма. Этот шаг вызвал критику со стороны ряда представителей Республиканской партии в преддверии промежуточных выборов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье госсекретарь США Марко Рубио объяснил решение Вашингтона заморозить действие закона о санкциях против России. В субботу конгрессмены захотели заблокировать сделку Москвы и Вашингтона по дизелю. Сенатор Алексей Пушков назвал логичной заморозку санкций против российской нефти.