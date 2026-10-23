Лживые сказки о «свободном рынке» окончательно дискредитированы, Россия выучила урок. Причем он выучен в широком смысле. Именно поэтому сейчас власти делают все для того, чтобы перейти на самообеспечение по максимальному количеству товарных позиций.0 комментариев
Вэнс опроверг слова сенатора США о манипулировании со стороны России
Вэнс отверг заявления о манипулировании со стороны России
Вице-президент США Джей Ди Вэнс отверг утверждения американского сенатора Тома Тиллиса, что Россия якобы манипулирует Дональдом Трампом, а также поддержал отмену санкций против российского дизеля.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс опроверг утверждения о манипулировании американским лидером Дональдом Трампом со стороны России, передает РИА «Новости» со ссылкой на iHeart.
«Могу заверить вас, что никто не вертит президентом США. Он вполне реалистично оценивает ситуацию», – заявил Вэнс в ответ на обвинение сенатора-республиканца Тома Тиллиса, что россияне «крутят им как хотят».
Кроме того, вице-президент поддержал решение снять санкции с российского дизельного топлива. По его словам, этот шаг позволит снизить расходы американских фермеров и потребителей, столкнувшихся с высокими ценами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Чехии Петр Павел заявил, что решение Дональда Трампа снять санкции с поставок российского дизельного топлива отдалило перспективу достижения перемирия на Украине.
В среду Дональд Трамп назвал введение новых ограничительных мер против Москвы причиной возможного срыва переговоров об освобождении осужденного в России американца Стефана Хаббарда.
В понедельник госсекретарь США Марко Рубио объяснил приостановку действия антироссийских санкций потребностями Индии в импорте нефти.