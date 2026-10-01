Поведение европейского правящего класса не укладывается в логику сурового геополитического реализма, и это плохо. Если бы в Европе у власти были хитрые дельцы, умело прячущие собственные хищнические цели под маской борьбы за справедливость, с ними было бы легче договориться.8 комментариев
Путин: Противник ошибся, настаивать на ошибке может только идиот
Противник просчитался в ставке на удары по России, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия». Он добавил, что настаивать на ошибке может только идиот.
Комментируя удары по домам членов избирательных комиссий, Путин заявил: «[Противник ожидал, что наше общество развалится], но ошибаться может каждый. Но настаивать на ошибке может только идиот. Если видят, что ошиблись, надо как-то что-то менять в своих подходах».
Путин подчеркнул, что попытки развалить российское общество и экономику не удались, отметив, что противники не ожидали такой консолидации и мужества граждан, а также стабильности финансовой системы и экономики России, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин посмертно наградил орденом Мужества погибшую в Запорожской области главу УИК Елену Астанину.
В Центральной избирательной комиссии России почтили память членов участковых комиссий, погибших в результате целенаправленных атак ВСУ во время выборов депутатов Госдумы.