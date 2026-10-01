Поведение европейского правящего класса не укладывается в логику сурового геополитического реализма, и это плохо. Если бы в Европе у власти были хитрые дельцы, умело прячущие собственные хищнические цели под маской борьбы за справедливость, с ними было бы легче договориться.8 комментариев
Путин назвал текущие события важнее исторических
Президент Владимир Путин назвал текущие события приоритетными по сравнению с историческими экскурсами, подчеркнув заботу о людях в настоящем времени.
Происходящее в настоящем времени всегда будет оставаться в приоритете, несмотря на высокую значимость исторических событий, заявил глава государства во время выступления на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия», передает ТАСС.
«Дело прежде всего, конечно, в дне сегодняшнем. И когда я отсылаю те или иные события сегодняшнего дня к истории, это, конечно, имеет значение», – отметил российский лидер.
По словам президента, для страны важнее текущая ситуация. Путин добавил, что исторические события учитываются при необходимости реагировать на современные вызовы, однако в первую очередь власти беспокоит то, что происходит с людьми прямо сейчас.
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