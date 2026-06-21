  • Новость часаИранская делегация покинула переговоры с США в Швейцарии из-за угроз Трампа
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Эксперт сказал, от чего зависит бесперебойность поставок топлива в Крым
    Медведев объяснил отказ экс-президентов Украины от польского ордена
    Анонсирована общероссийская минута молчания 22 июня
    Власти Крыма приостановили продажу топлива
    Иранская делегация покинула переговоры с США из-за угроз Трампа
    В США назвали четыре ключевых вопроса по ядерной программе Ирана
    Киев пригрозил Польше отменить конференцию по восстановлению Украины
    Трамп пообещал скорую отставку Стармера по двум причинам
    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева Как украинские тетки отравляют все живое вокруг

    «Украинская тетка» – это не пол, не возраст и не этническая принадлежность. Это архетип (по странному стечению, украинские мужчины в большей мере сходны с русскими). У гоголевской Оксаны из «Ночи перед Рождеством» весь потенциал вырасти в такую вот украинскую тетку.

    19 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Эра пятивекового западного господства подходит к концу

    Вестернизация планеты остановилась, в превосходство Запада уже мало кто верит, а утверждение о «единственно верном» западном пути переживает кризис легитимности.

    10 комментариев
    Александр Филиппов Александр Филиппов Анархия перестает быть аномалией

    Возрожденный анархизм государств, продолжающийся анархизм антиглобалистских движений и новый анархизм технофеодалов при любом раскладе не обещают предсказуемость и стабильность.

    6 комментариев
    21 июня 2026, 20:18 • Политика

    США не смогли выполнить договоренности Анкориджа по Украине

    США не смогли выполнить договоренности Анкориджа по Украине
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    США оказались «не совсем в состоянии» выполнить договоренности, достигнутые на саммите в Анкоридже, заявил в воскресенье помощник президента России Юрий Ушаков. Он добавил, что украинская проблематика будет обсуждаться, когда спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер приедут в Москву. Почему «вредные взгляды» затормозили «импульс Анкориджа»?

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что одна из сторон договоренностей, достигнутых в Анкоридже в августе 2025 года в ходе российско-американского саммита, оказалась «не совсем в состоянии» их выполнить, сообщает РИА «Новости».

    «На данный момент одна сторона по-прежнему привержена тем пониманиям, которые были обговорены в Анкоридже, а другая сторона, судя по всему, сейчас можно сказать уже об этом, оказалась не совсем в состоянии пройти свою часть пути, выполнить договоренности», – сказал представитель Кремля.

    При этом Ушаков подчеркнул, что Россия ждет не выполнения этих пониманий или договоренностей, а стремится к реализации собственных целей в зоне СВО. Он также отметил, что западные страны рассчитывают на российское поражение. «Сейчас они уверены, что они правы, поскольку якобы они чувствуют, что сейчас такой период, когда можно более интенсивно отстаивать вот эти свои вредные, неконструктивные взгляды», – указал Ушаков.

    Он назвал чаяния Запада ошибочными и призвал «внимательно смотреть, что происходит на поле боя, на линии соприкосновения». «Наши войска постепенно постоянно продвигаются вперед», – указал политик.

    По словам Ушакова, украинская проблематика будет обсуждаться, когда спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер приедут в Россию. Это произойдет в ближайшее время, но точных дат визита пока нет, добавил помощник российского президента.

    Несколькими днями ранее в заявлении по итогам саммита G7 во французском Эвиан-ле-Бене, участники, в том числе США, заявили о планах помогать Украине «в течение следующей зимы». Кроме того, в документе подчеркивалось, что страны G7 планируют усилить санкции в отношении секторов нефти и газа России.

    В этой связи Ушаков отметил, что «Трампа накачивали неполезными, если не вредными идеями». В целом, по его словам, на мероприятии не было ничего хорошего, «был только негатив».


    Предыдущий визит Уиткоффа и Кушнера в Москву состоялся 22 января 2026 года. В составе американской делегации также был комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум. Спецпредставитель главы России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев охарактеризовал переговоры как «важные».

    Путин и американские представители «на двоих» определили параметры дальнейших действий по украинскому урегулированию, заявил тогда Ушаков. Встреча была сфокусирована на том, чтобы получить информацию по итогам контактов США с украинской стороной и европейскими партнерами. Политолог Евгений Минченко объяснял газете ВЗГЛЯД, что сторонами была анонсирована работа по двум трекам – военному и экономическому.

    До этого американские делегаты прилетали в Москву 2 декабря 2025 года. Перед этим США передали России договор из 27 пунктов. Позже он был доработан и представлен в виде четырех отдельных документов по урегулированию, которые и обсуждались на встрече. По словам Ушакова, компромисса по ключевым вопросам пока не было найдено. Кроме того, обговаривались перспективы будущего двустороннего экономического взаимодействия.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что по мере удаления от встречи в Анкоридже к США накапливается все больше вопросов, главный из которых: можно ли принимать на веру не только слова Трампа, но также и заявления его команды.

    «В последнее время администрация Трампа, действительно, последовательно давала понять, что она не в состоянии обеспечить договоренности Анкориджа и более не выражает им приверженность. Это выражалось в ходе выступления Марка Рубио в Конгрессе, в ряде других заявлений, в рамках экспертных контактов с США, на основании непубличной риторики американских представителей», – отметил Дмитрий Суслов, замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ.

    По его словам, де-факто США дали понять, что отказываются от тех пониманий, которые были достигнуты по итогам саммита в Анкоридже, и не считают вывод ВСУ из Донбасса необходимым для введения режима прекращения огня. «Американская сторона, а также европейские страны настаивают на том, чтобы перемирие происходило по нынешней линии боевого соприкосновения», – напомнил спикер.

    «Изменение позиции США было связано с их неспособностью обеспечить реализацию договоренностей, находясь в гораздо более сильном положении, чем сейчас.

    Ранее Европа и Украина категорически отвергли сценарий выведения ВСУ из Донбасса, а администрация Трампа не сделала ничего, чтобы их принудить к выполнению этого сценария. Теперь же внутри– и внешнеполитические позиции Белого дома ослабли, и считать, что он сможет этого добиться, не представляется возможным», – продолжил аналитик.

    Кроме того, собеседник указал на рост зависимости США от Европы по ситуации на Ближнем Востоке. «Американская сторона нуждается в том, чтобы европейцы начали патрулирование Ормузского пролива. Европа же, вероятно, увязала это с отказом Вашингтона от договоренностей, достигнутых в Анкоридже. Трамп, судя по всему, пошел на эти условия», – детализировал политолог.

    Помимо этого, полагает эксперт, на ситуацию оказало влияние то, что европейской стороне удалось убедить администрацию США в якобы укреплении военного положения ВСУ. «В первую очередь это касается возможностей нанесения террористических ударов БПЛА вглубь России», – пояснил спикер.

    «В итоге нельзя исключать, что Белый дом снова начнет оказывать давление на Россию с тем, чтобы она пошла на прекращение огня, что называется, здесь и сейчас – по текущей линии фронта. Про диалог в рамках «духа Анкориджа» США, судя по всему, предлагают забыть. Думаю, Москве безынтересна подобная повестка. Вероятно, российская сторона просто продолжит СВО, наращивая интенсивность боевых действий», – спрогнозировал Суслов.

    Еще одной причиной жесткого заявления Ушакова он назвал присоединение США к антироссийскому заявлению на прошедшем саммите G7. «Помощник президента России предполагал, что европейские лидеры пытались «накачать» Трампа «неполезными идеями» по украинскому вопросу. В документе не видно существенных правок американской стороны. Собственно, в Европе не скрывают, что им удалось, условно говоря, «перевербовать» главу Белого дома», – указал политолог.

    «Думаю, озвученный Ушаковым вопрос окончательно прояснится в ходе потенциальной встречи российских представителей со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом и зятем лидера США Джаредом Кушнером. Заявление помощника президента России можно назвать вызовом двум делегатам Белого дома, которые были соавторами договоренностей по итогам саммита в Анкоридже», – резюмировал аналитик.

    Американист Дмитрий Дробницкий обратил внимание на взвешенность заявлений Ушакова. «Это человек не столько публичного высказывания, сколько реального действия. Судя по всему, в Москве есть понимание, что Белый дом сейчас не в состоянии обеспечить мирный процесс и договоренности по украинскому треку», – предположил он.

    «Как в Анкоридже, так и в московских ресторанах, где подают посикунчики и филе оленя, российские власти общались с группой людей, которые сами чувствуют себя в Белом доме, как в осажденной крепости»,

    – продолжил спикер. «Глобальная Демпартия» в лице в том числе Европы и внутренней оппозиции в США не позволит сделать на российско-американском направлении ничего позитивного и конструктивного», – посетовал аналитик.

    «Это не значит, что контакты с ними вовсе бесполезны. Просто российской стороне нужно иметь в виду, что они ведут диалог с представителями администрации Трампа, но не с делегатами всех США или даже Вашингтона», – детализировал собеседник.

    При этом он допустил, что после американо-израильского провала на Ближнем Востоке у американского политического класса может созреть антироссийский консенсус. «Атлантисты могут попытаться перейти к серьезному усилению восточного фланга НАТО. Ни вице-президент США Джей Ди Вэнс, ни Уиткофф, ни Кушнер не смогут этому помешать. И России нужно быть готовой к этому», – добавил политолог.

    В свою очередь политолог Борис Межуев предостерегает от чрезмерно эмоциональных оценок ситуации. «Конечно, после саммита в Анкоридже могло создаться впечатление отбрасывания Брюсселя на обочину процесса урегулирования. Но сейчас очевидно, что у США не получится игнорировать фактор Европы. Тем не менее в четырехугольнике Россия, США, Европа и Украина первые две вершины, на мой взгляд, по-прежнему находятся друг к другу ближе, чем две другие», – продолжил спикер.

    «Мне не представляется очевидной смена позиции Трампом после саммита G7, его переход на сторону европейцев и отбрасывание США всех договоренностей саммита в Анкоридже. В Вашингтоне видно некоторое усиление влияния Джей Ди Вэнса. А он придерживается компромиссной линии работы с Россией», – пояснил спикер.

    По словам аналитика, Трамп будет стараться добиться мирного соглашения по украинскому кризису до ноября – начала промежуточных выборов в Конгресс. «Глава Белого дома скорректировал свои требования в отношении иранской сделки в сторону, более соответствующую реальному положению дел. Нельзя исключать, что в рамках конфликта на Украине он будет придерживаться схожей по духу повестки. А это как раз соответствует позиции Москвы», – напомнил эксперт.

    «Белый дом при решении ближневосточной проблемы отошел от чрезмерного влияния произраильских «ястребов». И в предвыборный период Трамп будет опираться на поддержку той части республиканского электората, которая изначально занимала компромиссную позицию, в том числе по отношению к России», – спрогнозировал политолог.

    Главное
    В Крыму ввели графики ограничения потребления электроэнергии
    Экс-премьер Польши предложил Украине вернуть вместо орденов самолеты и танки
    Власти ФРГ исключили поставки российского газа через Турцию
    Глава минфина США назвал Зеленского «мистером Бином под кайфом»
    Баку сообщил о разливе нефти в Каспийском море
    Волгоград временно переименовали в Сталинград
    У жительницы Стокгольма обнаружили утерянную песню Цоя

    Что заставило ЦБ замедлиться в снижении ставки

    Девятый раз подряд регулятор снижает ключевую ставку. Однако шаг снижения на этой неделе разочаровал рынок. Ждали ставку в 14%, а она снизилась пока только до 14,25%. Впрочем, ЦБ был близок к тому, чтобы вообще ничего не снижать. Почему выбор у регулятора был непростой, учитывая, что годовая инфляция в целом снизилась? И что будет со ставкой, кредитами и рублем дальше? Подробности

    Перейти в раздел

    США не смогли выполнить договоренности Анкориджа по Украине

    США оказались «не совсем в состоянии» выполнить договоренности, достигнутые на саммите в Анкоридже, заявил в воскресенье помощник президента России Юрий Ушаков. Он добавил, что украинская проблематика будет обсуждаться, когда спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер приедут в Москву. Почему «вредные взгляды» затормозили «импульс Анкориджа»? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия лишает Украину военной почты

    Россия в последнее время существенно расширила географию и нарастила число ударов по почтовой инфраструктуре и торговым сетям Украины. Под прицелом – склады, терминалы и отделения, которые ВСУ используют для перевозки, распределения и хранения оружия, боеприпасов, амуниции и беспилотников. Эксперты отмечают: удары по этим узлам наносят долгосрочный ущерб всей системе снабжения украинской армии. Подробности

    Перейти в раздел

    Киев срывает с себя польские ордена

    Президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла за героизацию военных преступников. В ответ представители украинского руководства начали отказываться от польских наград. Почему Киев выбрал путь громкого публичного жеста, как поведет себя Варшава дальше и перейдет ли конфликт из плоскости «метания орденами» в реальное ухудшение отношений? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • В США раскрыт заговор вокруг коронавируса

      Глава национальной разведки США Тулси Габбард перед уходом в отставку опубликовала скандальный доклад о происхождении коронавируса. И что же узнал мир о потрясшей его пандемии?

    • Определен следующий премьер Британии

      Уже скоро в Великобритании должен смениться лидер правящей Лейбористской партии – а значит, и премьер-министр. Новым хотят сделать Энди Бернэма. Что это за человек? Чего от него ждать России?

    • Лавров ответил на ультиматум Европы

      На сайте МИД России вышла статья министра иностранных дел Сергея Лаврова. Изначально она была написана для одного из европейских изданий, но там ее в итоге публиковать отказались. Посвящен материал самому важному – конфликту вокруг Украины, отношениям РФ-ЕС и третьей мировой войне.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Выборы в Государственную думу в 2026 году: даты, партии и порядок голосования

      Осенью 2026 года в России пройдут очередные выборы в Государственную думу – впервые с участием жителей новых регионов. В материале – даты, порядок голосования, список участников и ключевые изменения по сравнению с предыдущими выборами.

    • Что будет, если не платить ипотеку в 2026 году: когда банк может забрать квартиру и что делать заемщику

      Просрочка по ипотеке не означает, что банк сразу заберет квартиру, но затягивать с проблемой опасно. Уже после первых пропущенных платежей начинают начисляться штрафы и пени, а при длительной задолженности кредитор может потребовать досрочно вернуть весь долг и обратиться в суд. В 2026 году у заемщиков есть несколько способов избежать крайних последствий – от ипотечных каникул и реструктуризации до рефинансирования и продажи жилья без потери контроля над ситуацией. Разбираемся, что будет, если не платить ипотеку, когда банк может начать взыскание и как сохранить квартиру.

    • Результаты ОГЭ-2026: когда будут, где посмотреть баллы и полный график публикации

      Результаты ОГЭ-2026 обычно публикуют через 7–14 дней после экзамена, однако сроки зависят от предмета, периода сдачи и региона. Узнать баллы можно онлайн на официальных порталах, через сайты РЦОИ, «Госуслуги» или в школе. Публикуем полный график результатов ОГЭ-2026 по всем предметам, рассказываем, когда придут оценки и что делать, если вы не согласны с итогами проверки.

    Перейти в раздел

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации