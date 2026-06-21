США не смогли выполнить договоренности Анкориджа по Украине

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что одна из сторон договоренностей, достигнутых в Анкоридже в августе 2025 года в ходе российско-американского саммита, оказалась «не совсем в состоянии» их выполнить, сообщает РИА «Новости».

«На данный момент одна сторона по-прежнему привержена тем пониманиям, которые были обговорены в Анкоридже, а другая сторона, судя по всему, сейчас можно сказать уже об этом, оказалась не совсем в состоянии пройти свою часть пути, выполнить договоренности», – сказал представитель Кремля.

При этом Ушаков подчеркнул, что Россия ждет не выполнения этих пониманий или договоренностей, а стремится к реализации собственных целей в зоне СВО. Он также отметил, что западные страны рассчитывают на российское поражение. «Сейчас они уверены, что они правы, поскольку якобы они чувствуют, что сейчас такой период, когда можно более интенсивно отстаивать вот эти свои вредные, неконструктивные взгляды», – указал Ушаков.

Он назвал чаяния Запада ошибочными и призвал «внимательно смотреть, что происходит на поле боя, на линии соприкосновения». «Наши войска постепенно постоянно продвигаются вперед», – указал политик.

По словам Ушакова, украинская проблематика будет обсуждаться, когда спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер приедут в Россию. Это произойдет в ближайшее время, но точных дат визита пока нет, добавил помощник российского президента.

Несколькими днями ранее в заявлении по итогам саммита G7 во французском Эвиан-ле-Бене, участники, в том числе США, заявили о планах помогать Украине «в течение следующей зимы». Кроме того, в документе подчеркивалось, что страны G7 планируют усилить санкции в отношении секторов нефти и газа России.

В этой связи Ушаков отметил, что «Трампа накачивали неполезными, если не вредными идеями». В целом, по его словам, на мероприятии не было ничего хорошего, «был только негатив».





Предыдущий визит Уиткоффа и Кушнера в Москву состоялся 22 января 2026 года. В составе американской делегации также был комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум. Спецпредставитель главы России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев охарактеризовал переговоры как «важные».

Путин и американские представители «на двоих» определили параметры дальнейших действий по украинскому урегулированию, заявил тогда Ушаков. Встреча была сфокусирована на том, чтобы получить информацию по итогам контактов США с украинской стороной и европейскими партнерами. Политолог Евгений Минченко объяснял газете ВЗГЛЯД, что сторонами была анонсирована работа по двум трекам – военному и экономическому.

До этого американские делегаты прилетали в Москву 2 декабря 2025 года. Перед этим США передали России договор из 27 пунктов. Позже он был доработан и представлен в виде четырех отдельных документов по урегулированию, которые и обсуждались на встрече. По словам Ушакова, компромисса по ключевым вопросам пока не было найдено. Кроме того, обговаривались перспективы будущего двустороннего экономического взаимодействия.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что по мере удаления от встречи в Анкоридже к США накапливается все больше вопросов, главный из которых: можно ли принимать на веру не только слова Трампа, но также и заявления его команды.

«В последнее время администрация Трампа, действительно, последовательно давала понять, что она не в состоянии обеспечить договоренности Анкориджа и более не выражает им приверженность. Это выражалось в ходе выступления Марка Рубио в Конгрессе, в ряде других заявлений, в рамках экспертных контактов с США, на основании непубличной риторики американских представителей», – отметил Дмитрий Суслов, замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ.

По его словам, де-факто США дали понять, что отказываются от тех пониманий, которые были достигнуты по итогам саммита в Анкоридже, и не считают вывод ВСУ из Донбасса необходимым для введения режима прекращения огня. «Американская сторона, а также европейские страны настаивают на том, чтобы перемирие происходило по нынешней линии боевого соприкосновения», – напомнил спикер.

«Изменение позиции США было связано с их неспособностью обеспечить реализацию договоренностей, находясь в гораздо более сильном положении, чем сейчас.

Ранее Европа и Украина категорически отвергли сценарий выведения ВСУ из Донбасса, а администрация Трампа не сделала ничего, чтобы их принудить к выполнению этого сценария. Теперь же внутри– и внешнеполитические позиции Белого дома ослабли, и считать, что он сможет этого добиться, не представляется возможным», – продолжил аналитик.

Кроме того, собеседник указал на рост зависимости США от Европы по ситуации на Ближнем Востоке. «Американская сторона нуждается в том, чтобы европейцы начали патрулирование Ормузского пролива. Европа же, вероятно, увязала это с отказом Вашингтона от договоренностей, достигнутых в Анкоридже. Трамп, судя по всему, пошел на эти условия», – детализировал политолог.

Помимо этого, полагает эксперт, на ситуацию оказало влияние то, что европейской стороне удалось убедить администрацию США в якобы укреплении военного положения ВСУ. «В первую очередь это касается возможностей нанесения террористических ударов БПЛА вглубь России», – пояснил спикер.

«В итоге нельзя исключать, что Белый дом снова начнет оказывать давление на Россию с тем, чтобы она пошла на прекращение огня, что называется, здесь и сейчас – по текущей линии фронта. Про диалог в рамках «духа Анкориджа» США, судя по всему, предлагают забыть. Думаю, Москве безынтересна подобная повестка. Вероятно, российская сторона просто продолжит СВО, наращивая интенсивность боевых действий», – спрогнозировал Суслов.

Еще одной причиной жесткого заявления Ушакова он назвал присоединение США к антироссийскому заявлению на прошедшем саммите G7. «Помощник президента России предполагал, что европейские лидеры пытались «накачать» Трампа «неполезными идеями» по украинскому вопросу. В документе не видно существенных правок американской стороны. Собственно, в Европе не скрывают, что им удалось, условно говоря, «перевербовать» главу Белого дома», – указал политолог.

«Думаю, озвученный Ушаковым вопрос окончательно прояснится в ходе потенциальной встречи российских представителей со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом и зятем лидера США Джаредом Кушнером. Заявление помощника президента России можно назвать вызовом двум делегатам Белого дома, которые были соавторами договоренностей по итогам саммита в Анкоридже», – резюмировал аналитик.

Американист Дмитрий Дробницкий обратил внимание на взвешенность заявлений Ушакова. «Это человек не столько публичного высказывания, сколько реального действия. Судя по всему, в Москве есть понимание, что Белый дом сейчас не в состоянии обеспечить мирный процесс и договоренности по украинскому треку», – предположил он.

«Как в Анкоридже, так и в московских ресторанах, где подают посикунчики и филе оленя, российские власти общались с группой людей, которые сами чувствуют себя в Белом доме, как в осажденной крепости»,

– продолжил спикер. «Глобальная Демпартия» в лице в том числе Европы и внутренней оппозиции в США не позволит сделать на российско-американском направлении ничего позитивного и конструктивного», – посетовал аналитик.

«Это не значит, что контакты с ними вовсе бесполезны. Просто российской стороне нужно иметь в виду, что они ведут диалог с представителями администрации Трампа, но не с делегатами всех США или даже Вашингтона», – детализировал собеседник.

При этом он допустил, что после американо-израильского провала на Ближнем Востоке у американского политического класса может созреть антироссийский консенсус. «Атлантисты могут попытаться перейти к серьезному усилению восточного фланга НАТО. Ни вице-президент США Джей Ди Вэнс, ни Уиткофф, ни Кушнер не смогут этому помешать. И России нужно быть готовой к этому», – добавил политолог.

В свою очередь политолог Борис Межуев предостерегает от чрезмерно эмоциональных оценок ситуации. «Конечно, после саммита в Анкоридже могло создаться впечатление отбрасывания Брюсселя на обочину процесса урегулирования. Но сейчас очевидно, что у США не получится игнорировать фактор Европы. Тем не менее в четырехугольнике Россия, США, Европа и Украина первые две вершины, на мой взгляд, по-прежнему находятся друг к другу ближе, чем две другие», – продолжил спикер.

«Мне не представляется очевидной смена позиции Трампом после саммита G7, его переход на сторону европейцев и отбрасывание США всех договоренностей саммита в Анкоридже. В Вашингтоне видно некоторое усиление влияния Джей Ди Вэнса. А он придерживается компромиссной линии работы с Россией», – пояснил спикер.

По словам аналитика, Трамп будет стараться добиться мирного соглашения по украинскому кризису до ноября – начала промежуточных выборов в Конгресс. «Глава Белого дома скорректировал свои требования в отношении иранской сделки в сторону, более соответствующую реальному положению дел. Нельзя исключать, что в рамках конфликта на Украине он будет придерживаться схожей по духу повестки. А это как раз соответствует позиции Москвы», – напомнил эксперт.

«Белый дом при решении ближневосточной проблемы отошел от чрезмерного влияния произраильских «ястребов». И в предвыборный период Трамп будет опираться на поддержку той части республиканского электората, которая изначально занимала компромиссную позицию, в том числе по отношению к России», – спрогнозировал политолог.