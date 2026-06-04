Госсекретарь Рубио вселил в Зеленского новую надежду

  • Новость часаУкраинские войска атаковали пассажирский пригородный поезд в ЛНР
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Дмитриев заявил о возможности восстановления «Северных потоков»
    Объявлена стоимость полета космического туриста на российском корабле
    Рар объяснил поражение Германии на выборах непостоянных членов СБ ООН
    Новак назвал главные вызовы для современной мировой экономики
    Захарова прокомментировала кризис в ООН цитатой из «Служебного романа»
    В Германии потребовали отставки главы МИД после провала в Совбезе ООН
    Узбекистан выдал лицензию на строительство энергоблока АЭС с российским реактором
    Силуанов подтвердил планы перенести пенсии «молчунов» в долгосрочные сбережения
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв К чему ведет гонка за американскими базами

    Сателлиты США уверены, что если успеют разместить на своей территории американский воинский контингент или американское ядерное оружие до того, как между Москвой и Вашингтоном будет определена новая модель сосуществования в Европе, то благополучная старость и несменяемость элит им будут обеспечены.

    0 комментариев
    Андрей Колесник Андрей Колесник Украина сбивает Европе ритм подготовки к войне с Россией

    Устроив прибалтийский воздушный коридор для дальнобойных БПЛА, Зеленский смешал НАТО карты в деле подготовки агрессии против России. Реализация мелкой – с точки зрения глобального противостояния России и Запада – украинской задачи вступила в противоречие с подготовкой куда более масштабного нападения.

    2 комментария
    Илья Ухов Илья Ухов Русский язык помогает открывать законы Вселенной

    Знание русской культуры, своих корней, преданий народной жизни – все это дает твердую почву в освоении любых наук. Ведь научная деятельность всегда ведется в определенных исторических условиях конкретной страны и народа, составляющего стержень этого государства.

    4 комментария
    4 июня 2026, 16:45 • Политика

    Госсекретарь Рубио вселил в Зеленского новую надежду

    Госсекретарь Рубио вселил в Зеленского новую надежду
    @ Samuel Corum/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Выступление госсекретаря США Марко Рубио перед сенаторами было сдержанным, но быстро разлетелось на цитаты антироссийской направленности: о новых санкциях, поддержке Украины и том, что Россия является «вызовом». В Киеве считают, что эта смена тональности – хороший знак и новый шанс настроить Дональда Трампа в свою пользу. Как на самом деле?

    «Духом Анкориджа» обычно называют взаимопонимание по некоторым вопросам, связанным с Украиной, которое было достигнуто президентами России и США в ходе их встречи на Аляске в августе прошлого года. Выступление госсекретаря Марко Рубио в Сенате – самый громкий вызов этому «духу» с тех самых пор.  

    По оценке главы Госдепа, переговоры Москвы и Киева зашли в тупик, так как «ни одна из сторон не готова пойти на уступки, необходимые для соглашения». При этом США «явно» взяли сторону Украины, а Россия для них «остается вызовом». Вместе с главным русофобом сената Линдси Грэмом (внесен в России в список террористов и экстремистов) и с согласия президента Дональда Трампа администрация завершает подготовку законопроекта о новых санкциях против России. В общем, был дух, да вышел.

    Реплика Рубио о санкциях цитируется наиболее широко, но, как ни странно, наименее показательна. Госсекретарь отвечал на прямой вопрос того самого Грэма, законопроект которого подразумевает введение пошлин для покупателей российской нефти, и сослался на «работу с формулировками». На практике это означает, что Трамп хочет изъять из законопроекта положение, по которому он санкции вводить может, а снимать их - только через Конгресс. Он ненавидит, когда его в чем-нибудь ограничивают, особенно, если это делает Конгресс.

    В итоге Трамп рассчитывает получить новую тарифную дубинку, благо прежней его лишил Верховный суд США. А когда и против кого вводить пошлины, президент будет решать сам, не спрашивая мнения Грэма. Он этого неистового «ястреба» с этим самым законопроектом уже дважды кинул – обещал да не сделал, а в новый состав Сената Грэм рискует вовсе не попасть, так что новый санкционный удар пока что эфемерен.

    Главное в другом, в очевидном:

    Госдеп недвусмысленно подтвердил, что принуждать Киев к миру США не планируют, а просто постоят в стороне и подождут, как будут развиваться события.

    А «Дух Анкориджа» – это главным образом про то, что Москва может согласиться на некоторые компромиссы и приостановку боевых действий, если Киев выполнит ее главное и изначальное требование – выведет войска из Донбасса, а Вашингтон его на это уговорит.

    Уговорить Владимира Зеленского на самом деле невозможно, но американцы по -хорошему и не пытались, если не считать антикоррупционное дело, фигурантами которого стали друзья криворожца и его некогда всесильный «зеленый кардинал» Андрей Ермак. Оно ценно для Запада само по себе, причем для ЕС больше, чем для США, поскольку шайка кэвээнщиков разворовывает в основном европейские деньги. Цель – заставить Киев принять законы, который передадут контроль за назначением силовиков во внешний конкур, грубо говоря, еврочиновникам. Такой цели, как заставить Киев договариваться с Москвой, нет (а у Европы и не было).

    Механизмы для выкручивания зеленских рук у американцев, конечно, есть, а главные из них – оружейное эмбарго и отказ предоставлять разведанные Киеву. Но об этом теперь никто не заикается. Наоборот, Рубио переживет, как Украина переживет грядущую зиму и утверждает, что «довольно скоро появятся новости» о 400 млн для ВСУ, которые были одобрены Конгрессом, но пока не реализованы Пентагоном.

    Само по себе его выступление не нужно максимизировать. Рубио не самый типичный представитель администрации Трампа, а в отношении России – полноценный «ястреб». При этом в Сенате он на хорошем счету, его воспринимают чуть ли не как самого квалифицированного члена администрации. Его заданием от президента могло быть успокоить Капитолийский холм и сгладить острые углы, что он и сделал, как умел и считал нужным, а решать все равно Трампу.

    В общем, госсекретарю можно не верить. Но нужно верить собственным глазам: США не ведут никакой работы с Зеленским и не продвигают переговоры Москва-Киев с своим посредничеством как средство решения проблемы. Диалог с Россией украинские власти теперь рассчитывают вести в компании европейцев – Великобритании, Германии и Франции. США в схеме нет.

    Чем такое неучастие отличается от периода Джо Байдена, объяснил сам Зеленский, который в то же самое время принимал в гостях генсека НАТО. Он оскорблен невниманием и тем, что его официальные письма в Вашингтон с просьбой срочно помочь Украине с ПРО и ПВО (особенно с противоракетами, запас которых ушел на Иран) были проигнорированы. Кроме того, криворожец не хочет «стоять в очереди, пока все в мире завершат все конфликты». Иными словами, Украина борется за внимание Трампа, но сильно проигрывает Ближнему Востоку.

    Подсобить Киеву вызвался президент Франции Эммануэль Макрон. С 15 по 17 июня во французских Альпах пройдет саммит «большой семерки». Там будет Трамп – и туда же приглашен Зеленский, который рассчитывает на личную встречу и еще одну попытку переубедить президента США.

    О втором отличии от байденизма рассказал Рубио: Вашингтон больше не считает переговоры с Москвой уступкой и разделяет отношения с Россией на две части – конфликт вокруг Украины отдельно, а двусторонние отношения отдельно. За неделю до этого по линии внешнеполитических ведомств двух держав прошли консультации по устранению «раздражающих факторов», о чем писали американские СМИ, а вот госсекретарь упоминать не стал. Возможно, чтобы не раздражать уже Сенат, где доминирует антироссийская линия.

    Наиболее раздражающий фактор в наших отношениях – это Зеленский, причем он раздражает в том числе и Трампа, поэтому особых успехов высадка в Альпах не сулит. Президент США не перешел на сторону Киева, скорее, у него прокрастинация от всего, что связано с Украиной. «Орешек», который он обещал разгрызть за день, не поддается уже полтора года, поэтому мысли об еще одной и, вероятно, тоже неудачной попытке его терзают. Поэтому политика сейчас такая: ничего не менять, пусть Москва и Киев разбираются сами, а мы по результатам подключимся.

    Американцы несомненно вмешались бы прямо сейчас, если бы ВСУ переживали обвал фронта. Но Зеленский нашел поводы хорохориться и ультимативно отвергать условия России по Донбассу и другим критичным первопричинам начала СВО.  

    Повторятся ситуация первого срока Трампа, когда его энтузиазм решить все проблемы с Россией сменился апатией.

    Но, стоит признать, и он, и Рубио предупреждали: если ничего не получится, Белый дом займется другими делами, благо дел-то невпроворот, а Зеленскому сказано – в очередь.

    Если бы такое безразличие с неучастием США проявили в 2022 году, СВО закончилась бы вскоре после начала. Теперь все слишком далеко зашло, чтоб так просто закончиться. Относительное безразличие американцев к Украине изначально было не больше, чем временем, выигранным российской дипломатией для решения проблемы сугубо военным путем. Иного не предполагалось, уж тем более, не предполагалось того, что американцы уберут за собой, исправят прежние ошибки и устроят Зеленского работать шпрехшталмейстером в Лас-Вегас.

    «Сами, только сами». Передоговорится Зеленский о чем-то с Трампом во Франции или нет, о «систематических ударах по центрам принятия решений в Киеве» Вашингтон предупрежден, и Рубио подтвердил, что ждет «скорой эскалации».

    Все ждут. Таков теперь дух момента.

    Главное
    Российские войска освободили Комсомольское в Запорожской области
    В Киеве заявили о способности Украины быстро создать ядерное оружие
    В МИД сочли угрозы Киева Лукашенко проявлением нацизма
    Военкоры: ВВС Швеции изучили работу российской ПВО после атаки ВСУ на Петербург
    Иран сообщил о планах взимать плату за услуги в Ормузском проливе
    Уничтоживший первый в зоне СВО Abrams дрон «Пиранья» стал модульным
    Глава делегации США на ПМЭФ включил Петербург в число лучших творений мира

    Какие нефть и рубль крайне нужны бюджету России

    Минфин отчитался о нефтегазовых доходах бюджета. В мае они снова выросли – более чем на треть. Однако за все прошедшие пять месяцев доходы от нефти и газа все равно оказались на треть меньше, чем годом ранее. Почему так происходит, и какие нефть и рубль нужны бюджету, чтобы заработать в этом году ровно столько, сколько планировали? Подробности

    Перейти в раздел

    Рейтинг недружественных правительств. Евросоюз связывает себя войной

    Газета ВЗГЛЯД представила майский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». В пятерку наиболее враждебных стран вошли Литва, Германия, Нидерланды, Франция и Британия. По мнению экспертов, действия этих государств и их союзников свидетельствуют о том, что конфронтация Европы с Россией переросла в системное военно-инфраструктурное противостояние без намеков на деэскалацию. Подробности

    Перейти в раздел

    За что НАТО боится Северный флот ВМФ России

    1 июня отмечается День Северного флота – самого молодого, но самого могучего и значимого в ВМФ России. Как и когда Северный флот доказал свою исключительную важность для безопасности нашей страны – и почему в наши дни он является ключевым инструментом и с точки зрения обеспечения интересов России в Арктике, и как фактор сдерживания при противостоянии с НАТО? Подробности

    Перейти в раздел

    Финансист и застройщик поможет деградации нацразведки США

    И. о. главы одного из ключевых разведывательных ведомств США назначен человек, никогда не имевший отношения ни к разведке, ни даже в целом к государственной службе. Более того, его репутация подмочена судебными исками. Почему же президент США Дональд Трамп остановился именно на этой кандидатуре? Похоже, на то у него есть конкретные политические причины. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США против России: давление продолжается

      Замглавы МИД России Александр Панкин заявил на полях ПМЭФ, что США наращивают давление на Россию и ее союзников. Что ждет отношения Москвы и Вашингтона?

    • США банкротят ООН ради третьей мировой

      Из-за действий США и Китая Организация Объединенных Нация оказалась на грани банкротства. Сколь бы ни была ООН непопулярна и бессильна, важно понимать, что ее разрушают в рамках подготовки к третьей мировой войне.

    • Снова война: Иран вышел из переговоров

      Руководство Ирана заявило о приостановке переговоров с США из-за действий Израиля в Ливане. Скорее всего, это означает возобновление большой войны. Еще ранее стало понятно, что Вашингтон хочет переиграть партию.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Выпускной в 2026 году: даты, программа и где пройдут торжества в Москве и Санкт-Петербурге

      В 2026 году выпускные вечера в России пройдут в конце июня: Москва проведет городской праздник на ВДНХ, Санкт-Петербург встретит выпускников на праздновании «Алых парусов» – в концертной программе на Дворцовой площади и водно-пиротехническом шоу на Неве. Одновременно в Москве пройдет Всероссийский выпускной бал, главной площадкой которого станет Государственный Кремлевский дворец.

    • «Алые паруса» 2026: дата, программа и как попасть на праздник выпускников в Санкт-Петербурге

      В Санкт-Петербурге состоится ежегодный праздник выпускников «Алые паруса» – масштабное музыкальное и пиротехническое шоу с проходом парусника по акватории Невы. Концертная часть проводится на Дворцовой площади в закрытом формате, доступном только по именным приглашениям, тогда как с набережных за шоу могут наблюдать все желающие.

    • Шкала перевода баллов ОГЭ-2026 в оценки: таблица по всем предметам

      Cо 2 июня по 6 июля 2026 года в российских школах проводится основной государственный экзамен (ОГЭ) – главная форма аттестации по итогам 9-х классов, то есть основного общего образования. Как устроена система оценивания в ОГЭ, каким стандартным школьным оценкам соответствуют баллы экзамена – и сколько баллов нужно набрать для поступления в профильный класс по каждому из предметов?

    Перейти в раздел

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации