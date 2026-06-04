Госсекретарь Рубио вселил в Зеленского новую надежду

Tекст: Дмитрий Бавырин

«Духом Анкориджа» обычно называют взаимопонимание по некоторым вопросам, связанным с Украиной, которое было достигнуто президентами России и США в ходе их встречи на Аляске в августе прошлого года. Выступление госсекретаря Марко Рубио в Сенате – самый громкий вызов этому «духу» с тех самых пор.

По оценке главы Госдепа, переговоры Москвы и Киева зашли в тупик, так как «ни одна из сторон не готова пойти на уступки, необходимые для соглашения». При этом США «явно» взяли сторону Украины, а Россия для них «остается вызовом». Вместе с главным русофобом сената Линдси Грэмом (внесен в России в список террористов и экстремистов) и с согласия президента Дональда Трампа администрация завершает подготовку законопроекта о новых санкциях против России. В общем, был дух, да вышел.

Реплика Рубио о санкциях цитируется наиболее широко, но, как ни странно, наименее показательна. Госсекретарь отвечал на прямой вопрос того самого Грэма, законопроект которого подразумевает введение пошлин для покупателей российской нефти, и сослался на «работу с формулировками». На практике это означает, что Трамп хочет изъять из законопроекта положение, по которому он санкции вводить может, а снимать их - только через Конгресс. Он ненавидит, когда его в чем-нибудь ограничивают, особенно, если это делает Конгресс.

В итоге Трамп рассчитывает получить новую тарифную дубинку, благо прежней его лишил Верховный суд США. А когда и против кого вводить пошлины, президент будет решать сам, не спрашивая мнения Грэма. Он этого неистового «ястреба» с этим самым законопроектом уже дважды кинул – обещал да не сделал, а в новый состав Сената Грэм рискует вовсе не попасть, так что новый санкционный удар пока что эфемерен.

Главное в другом, в очевидном:

Госдеп недвусмысленно подтвердил, что принуждать Киев к миру США не планируют, а просто постоят в стороне и подождут, как будут развиваться события.

А «Дух Анкориджа» – это главным образом про то, что Москва может согласиться на некоторые компромиссы и приостановку боевых действий, если Киев выполнит ее главное и изначальное требование – выведет войска из Донбасса, а Вашингтон его на это уговорит.

Уговорить Владимира Зеленского на самом деле невозможно, но американцы по -хорошему и не пытались, если не считать антикоррупционное дело, фигурантами которого стали друзья криворожца и его некогда всесильный «зеленый кардинал» Андрей Ермак. Оно ценно для Запада само по себе, причем для ЕС больше, чем для США, поскольку шайка кэвээнщиков разворовывает в основном европейские деньги. Цель – заставить Киев принять законы, который передадут контроль за назначением силовиков во внешний конкур, грубо говоря, еврочиновникам. Такой цели, как заставить Киев договариваться с Москвой, нет (а у Европы и не было).

Механизмы для выкручивания зеленских рук у американцев, конечно, есть, а главные из них – оружейное эмбарго и отказ предоставлять разведанные Киеву. Но об этом теперь никто не заикается. Наоборот, Рубио переживет, как Украина переживет грядущую зиму и утверждает, что «довольно скоро появятся новости» о 400 млн для ВСУ, которые были одобрены Конгрессом, но пока не реализованы Пентагоном.

Само по себе его выступление не нужно максимизировать. Рубио не самый типичный представитель администрации Трампа, а в отношении России – полноценный «ястреб». При этом в Сенате он на хорошем счету, его воспринимают чуть ли не как самого квалифицированного члена администрации. Его заданием от президента могло быть успокоить Капитолийский холм и сгладить острые углы, что он и сделал, как умел и считал нужным, а решать все равно Трампу.

В общем, госсекретарю можно не верить. Но нужно верить собственным глазам: США не ведут никакой работы с Зеленским и не продвигают переговоры Москва-Киев с своим посредничеством как средство решения проблемы. Диалог с Россией украинские власти теперь рассчитывают вести в компании европейцев – Великобритании, Германии и Франции. США в схеме нет.

Чем такое неучастие отличается от периода Джо Байдена, объяснил сам Зеленский, который в то же самое время принимал в гостях генсека НАТО. Он оскорблен невниманием и тем, что его официальные письма в Вашингтон с просьбой срочно помочь Украине с ПРО и ПВО (особенно с противоракетами, запас которых ушел на Иран) были проигнорированы. Кроме того, криворожец не хочет «стоять в очереди, пока все в мире завершат все конфликты». Иными словами, Украина борется за внимание Трампа, но сильно проигрывает Ближнему Востоку.

Подсобить Киеву вызвался президент Франции Эммануэль Макрон. С 15 по 17 июня во французских Альпах пройдет саммит «большой семерки». Там будет Трамп – и туда же приглашен Зеленский, который рассчитывает на личную встречу и еще одну попытку переубедить президента США.

О втором отличии от байденизма рассказал Рубио: Вашингтон больше не считает переговоры с Москвой уступкой и разделяет отношения с Россией на две части – конфликт вокруг Украины отдельно, а двусторонние отношения отдельно. За неделю до этого по линии внешнеполитических ведомств двух держав прошли консультации по устранению «раздражающих факторов», о чем писали американские СМИ, а вот госсекретарь упоминать не стал. Возможно, чтобы не раздражать уже Сенат, где доминирует антироссийская линия.

Наиболее раздражающий фактор в наших отношениях – это Зеленский, причем он раздражает в том числе и Трампа, поэтому особых успехов высадка в Альпах не сулит. Президент США не перешел на сторону Киева, скорее, у него прокрастинация от всего, что связано с Украиной. «Орешек», который он обещал разгрызть за день, не поддается уже полтора года, поэтому мысли об еще одной и, вероятно, тоже неудачной попытке его терзают. Поэтому политика сейчас такая: ничего не менять, пусть Москва и Киев разбираются сами, а мы по результатам подключимся.

Американцы несомненно вмешались бы прямо сейчас, если бы ВСУ переживали обвал фронта. Но Зеленский нашел поводы хорохориться и ультимативно отвергать условия России по Донбассу и другим критичным первопричинам начала СВО.

Повторятся ситуация первого срока Трампа, когда его энтузиазм решить все проблемы с Россией сменился апатией.

Но, стоит признать, и он, и Рубио предупреждали: если ничего не получится, Белый дом займется другими делами, благо дел-то невпроворот, а Зеленскому сказано – в очередь.

Если бы такое безразличие с неучастием США проявили в 2022 году, СВО закончилась бы вскоре после начала. Теперь все слишком далеко зашло, чтоб так просто закончиться. Относительное безразличие американцев к Украине изначально было не больше, чем временем, выигранным российской дипломатией для решения проблемы сугубо военным путем. Иного не предполагалось, уж тем более, не предполагалось того, что американцы уберут за собой, исправят прежние ошибки и устроят Зеленского работать шпрехшталмейстером в Лас-Вегас.

«Сами, только сами». Передоговорится Зеленский о чем-то с Трампом во Франции или нет, о «систематических ударах по центрам принятия решений в Киеве» Вашингтон предупрежден, и Рубио подтвердил, что ждет «скорой эскалации».

Все ждут. Таков теперь дух момента.