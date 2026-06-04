Устроив прибалтийский воздушный коридор для дальнобойных БПЛА, Зеленский смешал НАТО карты в деле подготовки агрессии против России. Реализация мелкой – с точки зрения глобального противостояния России и Запада – украинской задачи вступила в противоречие с подготовкой куда более масштабного нападения.2 комментария
МИД сообщил о давлении Вашингтона на Зеленского
МИД: США пытаются заставить Зеленского действовать в русле пониманий Анкориджа
Американские власти пытаются заставить Владимира Зеленского действовать в рамках пониманий, достигнутых в Анкоридже, заявил замглавы МИД Михаил Галузин.
По словам Галузина, Вашингтон работает над тем, чтобы направить политику Киева в русло пониманий, достигнутых в Анкоридже, передает РИА «Новости».
«Насколько мы понимаем, США держат свое слово в том плане, что ведут работу с тем, чтобы побудить Зеленского действовать в русле этих взаимных пониманий», – подчеркнул дипломат.
Представитель ведомства также затронул тему возможного диалога с европейскими государствами по украинскому вопросу. По словам Галузина, Москва не отказывается от переговоров и готова рассмотреть конструктивные предложения Европы, если они появятся. Однако на данный момент российская сторона не видит признаков того, что западные партнеры способны выдвинуть здравые инициативы.
В апреле американская сторона предложила компромиссные идеи по устранению первопричин кризиса.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио признал отсутствие нейтралитета Вашингтона в украинском кризисе.
Галузин заявил, что в мае Россия не получила от Украины сигналов о готовности к урегулированию конфликта.