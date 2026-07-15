Рано или поздно малый город в России будет восприниматься не как промежуточная остановка на жизненном пути к мегаполису и не как объект для досужего взгляда со стороны, а как естественная, наиболее удобная для человека форма организации среды обитания, где всё рядом, все друг друга знают и всё соразмерно человеку.10 комментариев
Польша выдвинула три требования к Украине из-за Волынской резни
Польша потребовала от Киева исторической правды и извинений за Волынскую резню
Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш озвучил условия для выстраивания дальнейшего диалога с Киевом.
Глава ведомства подчеркнул важность решения исторических разногласий между двумя государствами, передает РИА «Новости».
Политик призвал соседей обратить внимание на события времен Волынской резни. «Я предлагаю три ценности в делах исторической политики. Правда, которой все должны открыться, особенно украинская сторона; память, и это наша общая обязанность; и извинения, которые являются залогом хороших отношений в будущем», – заявил Косиняк-Камыш.
Напомним, 11 июля глава польского оборонного ведомства посетил Волынскую область для участия в памятных мероприятиях.
Месяцем ранее министр пригрозил Киеву конфронтацией из-за отказа уважать память жертв геноцида.
В прошлом году политик назвал масштабную эксгумацию убитых поляков обязательным условием для вступления Украины в Евросоюз.