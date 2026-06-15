Все великие рок-песни последних 75 лет – со времени изобретения электрогитары – сыграны всего на двух типах гитар: либо Fender, либо Gibson. И вот теперь немецкий суд запретил не только производителям, но и музыкантам использовать гитары, похожие на Fender Stratoсaster. Это примерно как если бы компания Keds запретила всем носить кеды.2 комментария
Глава МИД Франции анонсировал скорую встречу «коалиции желающих»
Глава МИД Франции Барро заявил о скорой встрече «коалиции желающих»
В столице Франции в ближайшие дни состоится очередное заседание стран, поддерживающих Киев и обсуждающих возможное размещение войск на украинской территории.
Очередная встреча так называемой коалиции желающих по Украине пройдет в Париже через несколько дней, рассказал глава французского внешнеполитического ведомства Жан-Ноэль Барро.
«Мы готовимся к миру с коалицией желающих, которая соберется через несколько дней в Париже», – отметил дипломат по прибытии на встречу министров иностранных дел стран Европейского союза.
По итогам январского саммита участники объединения договорились продолжать долгосрочную военную поддержку Киева. Тогда же лидеры подписали декларацию о намерении разместить контингент на украинской территории в случае заключения мирного соглашения, передает РИА «Новости».
В Министерстве иностранных дел России неоднократно подчеркивали, что появление войск государств НАТО на Украине категорически неприемлемо и грозит резкой эскалацией конфликта. Подобные заявления европейских политиков в Москве расценивают как подстрекательство к продолжению боевых действий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, представители западных стран провели в Париже переговоры по вопросу создания европейской военной миссии.
Лидеры «коалиции желающих» подписали декларацию о намерении разместить на Украине войска.
Владимир Зеленский заявил о почти полной готовности документа с США по гарантиям безопасности.