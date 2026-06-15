Глава МИД Франции Барро заявил о скорой встрече «коалиции желающих»

Tекст: Ольга Иванова

Очередная встреча так называемой коалиции желающих по Украине пройдет в Париже через несколько дней, рассказал глава французского внешнеполитического ведомства Жан-Ноэль Барро.

«Мы готовимся к миру с коалицией желающих, которая соберется через несколько дней в Париже», – отметил дипломат по прибытии на встречу министров иностранных дел стран Европейского союза.

По итогам январского саммита участники объединения договорились продолжать долгосрочную военную поддержку Киева. Тогда же лидеры подписали декларацию о намерении разместить контингент на украинской территории в случае заключения мирного соглашения, передает РИА «Новости».

В Министерстве иностранных дел России неоднократно подчеркивали, что появление войск государств НАТО на Украине категорически неприемлемо и грозит резкой эскалацией конфликта. Подобные заявления европейских политиков в Москве расценивают как подстрекательство к продолжению боевых действий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, представители западных стран провели в Париже переговоры по вопросу создания европейской военной миссии.

Лидеры «коалиции желающих» подписали декларацию о намерении разместить на Украине войска.

Владимир Зеленский заявил о почти полной готовности документа с США по гарантиям безопасности.