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В Британии оштрафовали пугающего людей с крыши больницы мужчину
Британец в «костюме смерти» пугал людей с крыши больницы
В британском графстве Денбишир молодой человек забрался на здание медицинского учреждения в пугающем наряде и с длинной косой, чтобы наблюдать за окружающими.
Двадцатишестилетний Леон Гиллеспи надел черное одеяние, символизирующее смерть, и пугал посетителей больницы с крыши, за что получил штраф, передает РИА «Новости». Находясь на здании, правонарушитель издавал громкие звуки.
«Он оделся в костюм в стиле «мрачного жнеца»… и забрался на крышу, откуда смотрел на сотрудников и посетителей», – говорится в материале.
Позже сам британец назвал свой наряд «костюмом ворона», однако причины столь странного поведения объяснять не стал. В результате суд оштрафовал его на 200 фунтов стерлингов.
Кроме того, выяснилось, что ранее молодой человек украл из магазина еду, напитки, а также кошачий корм и наполнитель для туалета на сумму от 30 до 40 фунтов.
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