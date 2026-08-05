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Минэнерго объяснило временное разрешение на продажу бензина Евро-2, Евро-3 и Евро-4
Разрешение на продажу бензина классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4 до июля 2027 года введено для предотвращения дефицита топлива на внутреннем рынке, сообщили в Минэнерго России.
В Минэнерго сообщили, что решение о допуске на рынок бензина низких экологических классов носит временный антикризисный характер, передает ТАСС. Эта мера позволит направить дополнительные объемы автомобильного топлива на внутренний рынок и сократить риски перебоев с поставками.
«Принятое решение носит временный характер. Оно направлено на обеспечение стабильного снабжения внутреннего рынка автомобильным топливом и предотвращение возможного дефицита в условиях изменения логистических цепочек, технологических ограничений и необходимости сохранения бесперебойной работы топливного рынка», – отметили в Минэнерго.
В ведомстве подчеркнули, что долгосрочная государственная политика в области экологических требований к топливу пересматриваться не будет. Принятые меры направлены исключительно на поддержание устойчивости топливообеспечения.
Правительство изучало проект постановления о возвращении на рынок бензина низких экологических классов. Вице-премьер Александр Новак назвал разрешение на выпуск топлива стандарта «Евро-3» временной мерой.
Власти продлили запрет на экспорт бензина из России до конца текущего года.