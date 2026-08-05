ЦБ пересмотрел прогноз по ключевой ставке

ЦБ: В 2029 году прогнозируется возвращение ключевой ставки в диапазон 7,5-8,5%

Tекст: Антон Антонов

На 2026 год прогноз повышен до 14,5–14,6% вместо апрельских 14,0–14,5%, на 2027 год – до 10,5–12,5% против 8,0–10,0%, на 2028 год – до 8,0–9,0% вместо 7,5–8,5%, сообщается на сайте ЦБ.

Регулятор указал, что с учетом прямых и вторичных эффектов от временного сокращения производственных возможностей в отдельных отраслях и более стимулирующей бюджетной политики потребуется более плавное снижение ключевой ставки на горизонте трех лет.

В 2029 году ожидается возвращение ключевой ставки в диапазон 7,5–8,5% годовых, который соответствует оценкам долгосрочного уровня номинальной нейтральной ставки.

Одновременно повышен прогноз по инфляции на 2026 год: теперь он составляет 6,0–7,0% против 4,5–5,5% в апрельском прогнозе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, совет директоров Банка России 24 июля 2026 года снизил ключевую ставку до 14% годовых.

Ранее Центробанк России допускал более высокую траекторию ключевой ставки в среднесрочной перспективе для возвращения инфляции к цели вблизи 4%.

Эксперты отмечали рост проинфляционных рисков.