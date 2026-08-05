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Bild: В немецком аэропорту Лейпциг/Галле нашли БПЛА с взрывателем
В ночь на среду на территории немецкого аэропорта Лейпциг/Галле возле украинского грузового самолета «Антонов» обнаружили беспилотный летательный аппарат с прикрепленным к нему пакетом, содержащим взрыватель, сообщает Bild.
Немецкий таблоид Bild пишет, что инцидент привел к ограничениям в работе воздушной гавани, передает РИА «Новости».
Ранее полицейское управление Лейпцига информировало об обнаружении неизвестного объекта в небе и подозрительного предмета на взлетно-посадочной полосе.
По данным издания, на земле в аэропорту был обнаружен беспилотник, а к нему якобы был прикреплен пакет со взрывателем.
«Следователи классифицировали его как возможное взрывное устройство», – отмечает издание.
По данным журналистов, дрон лежал недалеко от украинского грузового самолета «Антонов». Федеральная полиция Германии направила на место специалистов по обезвреживанию взрывчатки, которые планировали провести контролируемый подрыв опасной находки с использованием дистанционно управляемого робота-сапера.
Аэропорт Лейпцига временно приостановил полеты из-за неопознанного летающего объекта.
Украинская авиакомпания Antonov Airlines ранее перевела в эту воздушную гавань пять тяжелых транспортных самолетов Ан-124.
В прошлом году военные разведывательные беспилотники парализовали работу аэропорта Мюнхена.