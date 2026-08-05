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Удар молнии убил футболиста во время матча в Таиланде
Таиландский футболист погиб и девять игроков пострадали от удара молнии
Во время регионального турнира на юге Таиланда мощный грозовой разряд поразил поле, оборвав жизнь 24-летнего спортсмена и ранив девятерых участников.
В провинции Наратхиват во время футбольного матча разряд молнии ударил в поле, передает ТАСС.
В результате происшествия погиб 24-летний таиландский игрок Софван Авэ, еще девять спортсменов получили ранения.
Трагедия произошла во вторник на региональном турнире Golok FA Cup 2026. В соревнованиях участвовали команды из Таиланда и Малайзии. На распространившихся в социальных сетях кадрах видно яркую вспышку, после которой несколько человек упали на газон.
Товарищи по команде попытались оказать пострадавшему первую помощь, но спасти юношу не удалось. Восемь граждан Таиланда госпитализировали с различными травмами. Также пострадал один малайзийский спортсмен, которого отправили на родину для дальнейшего лечения, уточняет издание Bangkok Post.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне текущего года мощный удар молнии травмировал девять человек на гандбольном турнире в Германии.
Осенью 2024 года перуанский защитник Хосе Уго де ла Крус Меса скончался от попадания разряда прямо на футбольном поле.
В феврале того же года аналогичная трагедия произошла с индонезийским игроком Септианом Рахарджей во время матча в Бандунге.