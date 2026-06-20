Молния покалечила девятерых участников гандбольного турнира в Германии

На гандбольном турнире в Германии от удара молнии пострадали девять человек

Tекст: Мария Иванова

Во время проведения турнира по гандболу в немецком городе Раштатт сильная буря накрыла палаточный городок спортсменов, передает РИА «Новости».

В соревнованиях должны были принять участие около 120 команд, которые разместились прямо на игровом поле.

Ночью на лагерь обрушились шквальный ветер и проливной дождь. «Когда посетители начали закреплять свои палатки для защиты от непогоды, с неба внезапно сверкнула яркая молния. Секунды спустя девять человек получили ранения, один из них – тяжелые», – сообщает немецкая пресса.

Среди получивших травмы оказался 13-летний подросток. Шестерых пострадавших экстренно госпитализировали в местные клиники. По информации правоохранительных органов, состояние единственного тяжелораненого пациента сейчас стабилизировано и не представляет угрозы для жизни.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе более 70 человек пострадали от удара молнии на акции протеста в Бразилии.

Летом прошлого года в Тульской области в результате аналогичного природного явления погибли три человека.

В августе 2024 года жертвами мощного удара молнии в китайском городе Чанчжоу стали шесть человек.