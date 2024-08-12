В Китае шесть человек погибли от удара молнии

В китайском городе Хэншаньцяо шесть человек погибли от удара молнии

Tекст: Александра Юдина

Во время сильной грозы молния ударила в павильон в парке Фанмаошань, в результате чего конструкция обрушилась, под завалами оказались люди, которые в тот момент укрывались от непогоды, передает РИА «Новости».

По данным местных властей, в результате происшествия шестеро человек погибли, еще десять получили травмы различной степени тяжести. Все пострадавшие были госпитализированы.

В конце июля во время грозы в подмосковном парке «Патриот» один человек погиб от удара молнии, еще трое получили ранения различной степени тяжести.