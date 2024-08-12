Наблюдается раскол между двумя базовыми «украинскими нарративами» Запада. «Умеренные», оценивающие ситуацию в логике старой холодной войны, и «радикалы», требующие победить Россию здесь и сейчас, разошлись в оценках нападения на Курскую область.0 комментариев
В Китае шесть человек погибли от удара молнии
В китайском городе Хэншаньцяо шесть человек погибли от удара молнии
В результате мощного удара молнии в павильон парка Фанмаошань в китайском городе Чанчжоу погибли шесть человек, еще десять получили травмы различной степени тяжести.
Во время сильной грозы молния ударила в павильон в парке Фанмаошань, в результате чего конструкция обрушилась, под завалами оказались люди, которые в тот момент укрывались от непогоды, передает РИА «Новости».
По данным местных властей, в результате происшествия шестеро человек погибли, еще десять получили травмы различной степени тяжести. Все пострадавшие были госпитализированы.
В конце июля во время грозы в подмосковном парке «Патриот» один человек погиб от удара молнии, еще трое получили ранения различной степени тяжести.