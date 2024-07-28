Публикация таких данных способствует принятию украинским обществом необходимости переговоров и неизбежности уступок. При достаточно гибкой позиции России настроения будут меняться. Благо у нас есть условно позитивный пример Грузии.11 комментариев
От удара молнии в подмосковном парке «Патриот» погиб человек
Во время грозы в подмосковном парке «Патриот» один человек погиб от удара молнии, еще трое получили ранения различной степени тяжести, сообщили в Минздраве Московской области.
Как указали в пресс-службе, пострадавшие были доставлены в медучреждение, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое, двое других находятся в состоянии средней степени тяжести, передает РИА «Новости».
Напомним, в парке «Патриот» во время сильной грозы молния ударила в людей, в результате двое мужчин находятся в тяжелом состоянии, их пытаются реанимировать врачи.