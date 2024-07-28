Публикация таких данных способствует принятию украинским обществом необходимости переговоров и неизбежности уступок. При достаточно гибкой позиции России настроения будут меняться. Благо у нас есть условно позитивный пример Грузии.9 комментариев
От удара молнии в парке «Патриот» в Подмосковье пострадали два человека
Молния ударила в людей в парке «Патриот» в Подмосковье, два человека пострадали и находятся в тяжелом состоянии, сообщили в оперативных службах.
Как сообщил источник ТАСС, в парке «Патриот» во время сильной грозы молния ударила в людей, в результате двое мужчин находятся в тяжелом состоянии, их пытаются реанимировать врачи.
По его словам, несколько ударов молнии было на центральной площади парка.
Ранее молния ударила в летевший из Москвы в Новосибирск самолет.