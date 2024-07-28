От удара молнии в парке «Патриот» в Подмосковье пострадали два человека

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщил источник ТАСС, в парке «Патриот» во время сильной грозы молния ударила в людей, в результате двое мужчин находятся в тяжелом состоянии, их пытаются реанимировать врачи.

По его словам, несколько ударов молнии было на центральной площади парка.

Ранее молния ударила в летевший из Москвы в Новосибирск самолет.