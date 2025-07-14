Мы можем получить ужасный атомный мир, где ядерное оружие превращается из лучшего инструмента предотвращения войны в стимул для ее начала. А все потому, что Соединенные Штаты и их союзники сами, своими руками, разрушают режим нераспространения.0 комментариев
Трое погибли в результате удара молнии в Тульской области
Две женщины из Тульской области госпитализированы после удара молнии
В Алексинском районе Тульской области три человека погибли, еще две женщины попали в больницу с травмами после удара молнии, двое пострадавших отказались от госпитализации.
Две женщины были госпитализированы после удара молнии на пляже в Алексинском районе Тульской области, передает ТАСС. Пострадавшие доставлены в Алексинскую центральную районную больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь.
«Через 17 минут на место происшествия прибыли три бригады скорой помощи. Три человека – мужчина, женщина и подросток – скончались до приезда медиков», – сказали в пресс-службе регионального министерства здравоохранения. Отмечается, что двое погибших были жителями Москвы.
Ранее речь шла об одном госпитализированном, теперь число возросло до двух человек. Состояние оставшихся пострадавших оценивается как не требующее стационарного лечения, помощь им оказали непосредственно на пляже.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Алексинском районе Тульской области во время грозы отдыхающие погибли после удара молнии. В Москве 12 июля молния также попала в Останкинскую телебашню во время ливня.