Почему-то мы стараемся быть очень справедливыми, когда дело касается наших западных соседей. Мы уверены, что даже малейшая критика в их адрес заставит нас забыть о своих собственных просчетах и недостатках.17 комментариев
Опубликовано видео удара молнии в Останкинскую телебашню в Москве
Во время ливня в Москве 12 июля молния ударила в Останкинскую телебашню, сообщают СМИ и соцсети.
«В Москве во время ливня днем 12 июля молния попала в Останкинскую телебашню», – передает РБК со ссылкой на соцсети.
Известно, что за год башня принимает до 50 ударов молнии. При сильном ветре сооружение может отклоняться от вертикали до 10 м.
Как писала газета ВЗГЛЯД, спутниковые аппараты «Электро-Л» и «Арктика-М» зафиксировали мощный циклон, который стал причиной сильного дождя и града в Москве.