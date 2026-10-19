Мужчина с канцелярским ножом напал на пассажира московского метро

Tекст: Валерия Городецкая

Инцидент произошел в переходе станции метро «Электрозаводская» в Москве, передает ТАСС. «В переходе станции «Электрозаводская» злоумышленник, грубо нарушая общественный порядок, из хулиганских побуждений напал на пассажира, нанес ему несколько ударов кулаком по голове и ударил канцелярским ножом, причинив своими действиями 31-летнему потерпевшему телесные повреждения», – сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

В ведомстве добавили, что нападавший скрылся с места преступления, однако вскоре был найден. Пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь.

Фигуранту предъявлено обвинение по статье о хулиганстве, он арестован. Привлечение злоумышленника к уголовной ответственности находится на контроле в прокуратуре Московского метрополитена.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне приезжий дважды ударил москвича ножом у станции метро.

В прошлом году суд оштрафовал москвичку за избиение пассажирки в вагоне.

В 2025 году правоохранительные органы задержали мужчину за нападение на сотрудницу столичного метрополитена.