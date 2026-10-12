12 октября 1787 года турки высадили десант на Кинбурнской косе. Овладение этим клочком суши было лишь первым этапом. Враг хотел запустить цепочку событий, которая вышвырнет русских из Новороссии и подожжет кавказские владения империи. Но на пути неприятеля встал генерал-аншеф Суворов.0 комментариев
МВД: В Москве задержали организаторов нелегальной миграции в шоуруме одежды
Сотрудники полиции задержали троих выходцев из стран Центральной Азии и Закавказья по подозрению в организации канала нелегальной миграции в шоуруме киргизской национальной одежды в одном из торговых центров Москвы, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
«Шоурум киргизской национальной одежды в одном из столичных торговых центров стал местом совершения криминальных сделок. Здесь происходила передача фиктивных документов иностранцам и получение от них денежных средств», – указала Волк в Max.
По ее словам, полицейские задержали троих выходцев из Центральной Азии и Закавказья. Лидер группы координировал деятельность, налаживал сбыт услуг и контактировал с клиентами. Соучастники за деньги предоставляли фиктивные трудовые договоры, поддельные медкнижки, жилье и транспорт для работы в такси. Использовалась сеть из более чем 100 подконтрольных юрлиц и объектов, замаскированных под легальный бизнес.
В результате работы группы на территории России было незаконно легализовано несколько тысяч иностранных граждан, отметила представитель МВД.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ. Двое злоумышленников заключены под стражу, один отправлен под домашний арест.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в Москве задержали создателя теневой схемы легализации мигрантов. В прошлом месяце правоохранители задержали бывших полицейских за организацию нелегальной миграции. В прошлом году в Москве экс-подполковник МВД получил 15 лет колонии за взятки от мигрантов.