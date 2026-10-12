МВД: В Москве задержали организаторов нелегальной миграции в шоуруме одежды

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Шоурум киргизской национальной одежды в одном из столичных торговых центров стал местом совершения криминальных сделок. Здесь происходила передача фиктивных документов иностранцам и получение от них денежных средств», – указала Волк в Max.

По ее словам, полицейские задержали троих выходцев из Центральной Азии и Закавказья. Лидер группы координировал деятельность, налаживал сбыт услуг и контактировал с клиентами. Соучастники за деньги предоставляли фиктивные трудовые договоры, поддельные медкнижки, жилье и транспорт для работы в такси. Использовалась сеть из более чем 100 подконтрольных юрлиц и объектов, замаскированных под легальный бизнес.

В результате работы группы на территории России было незаконно легализовано несколько тысяч иностранных граждан, отметила представитель МВД.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ. Двое злоумышленников заключены под стражу, один отправлен под домашний арест.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в Москве задержали создателя теневой схемы легализации мигрантов. В прошлом месяце правоохранители задержали бывших полицейских за организацию нелегальной миграции. В прошлом году в Москве экс-подполковник МВД получил 15 лет колонии за взятки от мигрантов.