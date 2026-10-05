Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.0 комментариев
В Москве задержали создателя теневой схемы легализации мигрантов
МВД: В Москве задержали организатора схемы легализации сотен мигрантов
Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила об аресте выходца из Центральной Азии, который за деньги помогал иностранцам получать фиктивные трудовые договоры для пребывания в стране.
Волк в Max заявила, что в результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали предполагаемого организатора противоправной деятельности, он заключен под стражу.
Подозреваемый оказался выходцем из Центральной Азии, а его сообщники дистанционно действовали из-за рубежа. Злоумышленники использовали реквизиты фирм-однодневок и за 4000 рублей оформляли мигрантам подложные трудовые договоры.
С помощью фиктивных документов иностранцы незаконно продлевали сроки своего пребывания в России. По предварительным данным, клиентами группы стали сотни человек. Рекламу услуг размещали на торговых объектах столичного региона и в мессенджерах.
В отношении организатора возбуждено уголовное дело. В ходе обысков у него изъяли более 1,6 млн рублей, средства связи и документацию.
Ранее МИД рассказал о результатах борьбы с незаконной миграцией в России.
До этого дело жительниц Уссурийска о незаконной миграции более 300 человек передали в суд.
Летом правоохранительные органы раскрыли масштабную схему легализации мигрантов в Москве.