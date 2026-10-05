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    5 октября 2026, 13:39 • Новости дня

    В Москве задержали создателя теневой схемы легализации мигрантов

    МВД: В Москве задержали организатора схемы легализации сотен мигрантов

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила об аресте выходца из Центральной Азии, который за деньги помогал иностранцам получать фиктивные трудовые договоры для пребывания в стране.

    Волк в Max заявила, что в результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали предполагаемого организатора противоправной деятельности, он заключен под стражу.

    Подозреваемый оказался выходцем из Центральной Азии, а его сообщники дистанционно действовали из-за рубежа. Злоумышленники использовали реквизиты фирм-однодневок и за 4000 рублей оформляли мигрантам подложные трудовые договоры.

    С помощью фиктивных документов иностранцы незаконно продлевали сроки своего пребывания в России. По предварительным данным, клиентами группы стали сотни человек. Рекламу услуг размещали на торговых объектах столичного региона и в мессенджерах.

    В отношении организатора возбуждено уголовное дело. В ходе обысков у него изъяли более 1,6 млн рублей, средства связи и документацию.

    Ранее МИД рассказал о результатах борьбы с незаконной миграцией в России.

    До этого дело жительниц Уссурийска о незаконной миграции более 300 человек передали в суд.

    Летом правоохранительные органы раскрыли масштабную схему легализации мигрантов в Москве.

    4 октября 2026, 13:44 • Новости дня
    Следователи начали допрос подозреваемого в убийстве женщины в Москве

    Следователи начали допрос подозреваемого в убийстве женщины и ее дочери в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Следователи приступили к допросу мужчины, который подозревается в убийстве предпринимательницы Елены Церетели и ее дочери в Москве.

    «В настоящее время подозреваемый находится на допросе», – заявил собеседник РИА «Новости». Он добавил, что правоохранители также допрашивают женщину, которая находилась в машине с задержанным.

    Из судебных материалов следует, что с подозреваемого Теймураза Гогиашвили таможня пыталась взыскать 1 млн рублей за ввоз в Россию автомобиля Mercedes-Benz без уплаты пошлины в 2014 году. Суд отказал в иске из-за несоблюдения порядка взыскания.

    Ранее в квартире на Жулебинском бульваре нашли фрагменты тела женщины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в гараже сожителя убитой в Москве предпринимательницы нашли тело ее дочери.

    В тот же день в Воронежской области был задержан подозреваемый в расчленении женщины в Москве.

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    4 октября 2026, 10:37 • Новости дня
    В гараже сожителя убитой в Москве предпринимательницы нашли тело ее дочери

    Tекст: Вера Басилая

    Мужчина, подозреваемый в убийстве своей сожительницы в Москве, был задержан в компании неизвестной женщины, которая также проверяется на причастность к преступлению, в гараже сожителя убитой в Москве предпринимательницы нашли тело ее дочери, сообщили в Следственном комитете.

    Подозреваемый задержан в Воронежской области и доставлен в Москву, где следователи приступят к его допросу. «Вместе с подозреваемым находилась женщина 1986 года рождения. Она также проверяется на причастность к совершению преступления», – заявили в Следственном комитете в Max.

    Следователи восстановили маршрут передвижения мужчины с помощью камер видеонаблюдения. При осмотре гаража подозреваемого в Новой Москве было найдено тело дочери убитой, а также схрон с оружием.

    Ранее в квартире на Жулебинском бульваре были обнаружены фрагменты человеческого тела, принадлежащие женщине, скрытые следы бурого вещества и еще один схрон с оружием и боеприпасами. По факту обнаружения останков возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Воронежской области задержан подозреваемый в расчленении женщины в Москве.

    Напомним, в субботу в квартире на юго-востоке Москвы нашли фрагменты человеческого тела, после чего стало известно, что ведутся поиски сожителя убитой женщины.

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    4 октября 2026, 13:50 • Видео
    Членов НАТО рассортировали. Кто признан браком?

    Среди европейских членов НАТО паника. На встречу в Польше, посвященную будущему альянса, не приглашены Британия, Франция и прибалты. При этом проводит ее замглавы Пентагона Элбридж Колби, которого ненавидят русофобы и глобалисты. Это раскол?

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    4 октября 2026, 14:31 • Новости дня
    Назван возможный мотив убийства предпринимательницы и ее дочери в Москве

    Ссора могла стать мотивом убийства предпринимательницы в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Ссора могла стать мотивом убийства предпринимательницы Елены Церетели и ее дочери на юго-востоке Москвы, сообщили в правоохранительных органах.

    Источник в правоохранительных органах сообщил, что бытовой конфликт мог стать мотивом убийства в Москве предпринимательницы и ее дочери, передает ТАСС.

    «С его слов, мотив убийства – ссора», – заявил собеседник агентства.

    В субботу в квартире жилого дома на Жулебинском бульваре в Москве были обнаружены фрагменты человеческого тела. Убитой оказалась предпринимательница Елена Церетели, бывшая жена ресторатора Мамуки Церетели. Позже в гараже подозреваемого было найдено тело дочери убитой.

    Подозреваемый Теймураз Гогиашвили был задержан в Воронежской области и доставлен в Москву на допрос в Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье следователи начали допрос подозреваемого в убийстве предпринимательницы в Москве.

    В гараже подозреваемого нашли тело дочери убитой.

    В Воронежской области задержали подозреваемого в этом преступлении.

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    4 октября 2026, 01:25 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили на подлете к Москве шесть дронов

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО уничтожили шесть дронов, летевших в направлении города, сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены шесть БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    Ранее Росавиация сообщила о том, что аэропорт Внуково перешел в режим работы с рейсами по согласованию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО в ночь на субботу сбили 218 украинских БПЛА над Россией. Ростех разработал неустаревающий комплекс борьбы с роями дронов.


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    4 октября 2026, 03:40 • Новости дня
    В Воронежской области задержан подозреваемый в расчленении женщины в Москве

    Подозреваемого в расчленении женщины в Москве задержали

    Tекст: Катерина Туманова

    Правоохранители и бойцы Росгвардии в ходе разыскных мероприятий обнаружили подозреваемого в убийстве и расчленении женщины в московской квартире на Жулебинском бульваре, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    «В Воронежской области мои коллеги из уголовного розыска столичного Главка совместно с оперативниками Юго-Восточного округа задержали 47-летнего мужчину, подозреваемого  в особо тяжком преступлении, совершенном в квартире жилого дома на Жулебинском бульваре в Москве», – написала она в Telegram-канале.

    В ближайшее время мужчину доставят в Москву и передадут в следственные органы, уточнила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в квартире на юго-востоке Москвы нашли фрагменты человеческого тела, после чего стало известно, что ведутся поиски сожителя убитой женщины.


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    4 октября 2026, 20:12 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили пять летевших на Москву беспилотников

    Tекст: Дарья Григоренко

    Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что система противовоздушной обороны Министерства обороны уничтожила пять беспилотников на подлете к Москве.

    «Пять беспилотников, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны», – написал Собянин в канале на платформе Max.

    Он добавил, что специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье силы ПВО уничтожили на подлете к Москве шесть дронов.

    Ранее в воскресенье сообщалось, что Домодедово и Шереметьево перешли на обслуживание рейсов по согласованию.

    Минобороны сообщило об уничтожении 1222 украинских дронов за сутки.

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    3 октября 2026, 20:22 • Новости дня
    В квартире на юго-востоке Москвы нашли фрагменты человеческого тела

    В квартире на юго-востоке Москвы обнаружили фрагменты человеческого тела

    Tекст: Вера Басилая

    Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как в одной из квартир на Жулебинском бульваре в Москве были найдены фрагменты человеческого тела.

    Фрагменты человеческого тела были найдены днем в субботу в квартире жилого дома на Жулебинском бульваре в Москве, сообщает столичное ГСУ СК.

    Отдел по расследованию особо важных дел следственного управления по Юго-Восточному административному округу возбудил уголовное дело. На место происшествия незамедлительно выехали следователи и криминалисты.

    Специалисты осматривают место происшествия, изучают записи с камер наружного видеонаблюдения и допрашивают свидетелей. Правоохранительные органы ведут розыск подозреваемого, причастного к совершению преступления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу следователи сообщили о завершении расследования убийства адвоката в Москве, произошедшего в 2010 году.

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    3 октября 2026, 19:25 • Новости дня
    В Москве возобновили движение на серой ветке метро после остановки

    Tекст: Вера Басилая

    Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена восстановлено, причиной задержки на «серой» ветке метро могло стать задымление под вагоном на «Тульской».

    Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии метрополитена Москвы вошло в график, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале.

    Ранее на станции «Тульская» произошло задымление в вагоне поезда. Из-за инцидента были увеличены интервалы движения поездов, а движение на участке от «Серпуховской» до «Нагорной» приостанавливалось.

    В департаменте отметили, что ситуация оперативно взята под контроль сотрудниками метрополитена, угрозы для пассажиров нет. Представитель экстренных служб столицы сообщил РИА «Новости», что из-за задымления под третьим вагоном поезда проводилась эвакуация пассажиров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу из-за задымления со станции метро «Тульская» эвакуировались 250 человек. Из-за инцидента были увеличены интервалы движения поездов, а движение на участке от «Серпуховской» до «Нагорной» приостанавливалось.

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    2 октября 2026, 16:50 • Новости дня
    Завершено расследование убийства адвоката Кулаги в Москве в 2010 году

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве перед судом предстанет исполнитель заказного убийства адвоката Константина Кулаги, застреленного в 2010 году из-за длительного финансового спора.

    Столичные следователи завершили расследование дела об убийстве Константина Кулаги, передает ТАСС. «Следственными органами ГСУ СК России по Москве завершено расследование уголовного дела в отношении ранее неоднократно судимого местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений, по найму)», – сообщили в пресс-службе ведомства.

    По данным следствия, заказчик преступления имел длительный финансовый спор с адвокатом. Для решения проблемы он нанял исполнителя за денежное вознаграждение.

    Несколько дней киллер изучал маршруты жертвы возле дома на улице Академика Анохина. Вечером 5 марта 2010 года он выманил Константина Кулагу на лестничную площадку и застрелил его из пистолета ТТ.

    Раскрыть преступление по горячим следам не удалось. Однако благодаря работе следователей и криминалистов по делам прошлых лет, а также полицейских, был установлен мужской генотип, указавший на исполнителя.

    Подозреваемого задержали и арестовали, при обыске у него нашли наркотики и боеприпасы. Уголовное дело передано в суд, материалы в отношении организатора выделены в отдельное производство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе следователи завершили расследование убийства 11-летней давности в Москве.

    В сентябре житель Омской области попытался заказать убийство своего двоюродного брата.

    В прошлом году столичные правоохранители задержали исполнителя заказного убийства 1999 года.

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    3 октября 2026, 17:50 • Новости дня
    Москвича отправили на принудительное лечение после прыжков по машинам

    Прыгавшего по машинам у метро «Алексеевская» москвича отправили в психбольницу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Москве мужчина устроил дебош, прыгая по автомобилям у станции метро «Алексеевская», нарушителя отправили на принудительное лечение в психбольницу.

    На дороге возле станции метро «Алексеевская» в Москве мужчина стал прыгать по машинам, сообщает телеканал 360.ru.

    По словам очевидицы, москвич начал это делать после того, как водитель такси попытался объехать автомобиль BMW. Водитель иномарки выбежал из машины и начал прыгать по автомобилям, в том числе по крыше такси.

    Прыгая, мужчина кричал: «Я – звезда!». Также он рассказывал окружающим о съемках кино и реакции людей на его имя. В итоге правоохранители задержали дебошира и направили его на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом суд в Москве арестовал за хулиганство петербуржца. В феврале мужчине, сломавшему нос девушке в московском метро, вменили хулиганство.


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    3 октября 2026, 18:31 • Новости дня
    Из-за задымления со станции метро «Тульская» эвакуировались 250 человек

    На серой ветке метро Москвы приостановили движение поездов из-за задымления

    Tекст: Вера Басилая

    В Москве около 250 человек эвакуировались из-за задымления в вестибюле станции метро «Тульская», движение поездов на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии приостановлено.

    Около 250 человек самостоятельно покинули станцию метро «Тульская» в Москве из-за задымления в вестибюле, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

    На месте происшествия работают специалисты оперативных служб, которые устанавливают очаг возгорания. Обстановка на станции остается спокойной.

    В связи с инцидентом интервалы движения поездов на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии временно увеличены для проверки состава, сообщил столичный Департамент транспорта. Движения нет от станции «Серпуховская» до «Нагорной», в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

    «Прилагаем все усилия для восстановления движения на участке. Пожалуйста, пользуйтесь Кольцевой, Большой кольцевой, Замоскворецкой и Калужско-Рижской линиями метро, МЦК и наземным транспортом.

    Предварительное время восстановления движения – 15-20 минут», – призвали в дептрансе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе движение на Сокольнической линии московского метро восстановили после технического сбоя.

    В мае сбой на Замоскворецкой линии произошел из-за человека на пути.

    В апреле специалисты возобновили движение поездов на синей ветке столичной подземки.

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    3 октября 2026, 01:17 • Новости дня
    Спецпредставитель Кабулов назвал задачи московского формата по Афганистану

    Кабулов назвал задачи московского формата по Афганистану

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпредставитель президента России Замир Кабулов сообщил, что участники московского формата обсудят урегулирование напряженных отношений между Афганистаном и Пакистаном.

    Участники предстоящего заседания московского формата консультаций по Афганистану планируют обсудить отношения между Кабулом и Исламабадом, передает ТАСС со ссылкой на Кабулова.

    По его словам, все темы встречи «условно все приоритетные». Дипломат подчеркнул, что главная цель московской площадки заключается в укреплении сотрудничества в регионе с опорой на Афганистан.

    По словам Кабулова, напряженные отношения между Пакистаном и Афганистаном привлекают внимание многих стран.

    «Все участники московского формата, они хотели бы, чтобы этот конфликт был потушен и установились нормальные отношения. Потому что все любят, это модное стало выражение, connectivity это называется – взаимосвязь региона» – отметил он.

    Кабулов подчеркнул, что отсутствие добрососедских отношений сделает разговоры о развитии региона бессмысленными.

    «Поэтому мы все заинтересованы, чтобы обе страны как-то нашли приемлемые развязки и между ними установились нормальные взаимоотношения. Это будет один из вопросов», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пакистан в феврале 2026 года объявил «открытую войну» Афганистану и обвинил талибов в поддержке терроризма и сотрудничестве с Индией.

    Миссия ООН по содействию Афганистану в июльском отчете зафиксировала почти 500 погибших и свыше 1,2 тыс. раненых мирных жителей страны в результате трансграничных ударов Пакистана с октября 2025 года.

    1 октября при авиаударах Пакистана по Афганистану погибли девять человек.

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    3 октября 2026, 20:52 • Новости дня
    Следователи начали поиск сожителя расчлененной в Москве женщины

    Tекст: Вера Басилая

    В Москве правоохранительные органы ищут сожителя женщины, расчлененное тело которой было найдено на юго-востоке столицы, он подозревается в причастности к убийству, сообщили в правоохранительных органах.

    В правоохранительных органах сообщили, что сожитель женщины, фрагменты тела которой были найдены в квартире на Жулебинском бульваре в Москве, может быть причастен к ее убийству, передает РИА «Новости».

    «В настоящее время его местонахождение устанавливается», – сообщил источник.

    В столичном главке СК России сообщили, что по факту обнаружения фрагментов человеческого тела возбуждено уголовное дело. Уточняется, что останки принадлежат женщине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в квартире на юго-востоке Москвы нашли фрагменты человеческого тела. Летом мужчину в Москве заподозрили в убийстве и расчленении сестры. В апреле подозреваемый в убийстве женщины в Москве лечился у психиатра.

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    2 октября 2026, 23:46 • Новости дня
    Экс-министр экономики России Нечаев подтвердил госпитализацию

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывший министр экономики России Андрей Нечаев сообщил, что находится в больнице и надеется скоро ее покинуть, ранее сообщалось, что бывший чиновник упал в обморок в Москве и был госпитализирован.

    «Пока в больнице, но надеюсь скоро выйти на свободу», – приводит слова Нечаева РИА «Новости».

    Ранее в Telegram-канале Shot появилась информации о том, что Нечаев, который с 1992 по 1993 год был министром экономики России, упал в обморок в помещении в Крапивенском переулке. Скорую вызвали очевидцы.

    О причинах происшествия и состоянии здоровья экс-министра не уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, юмориста Романа Юнусова госпитализировали со сцены московского театра из-за внезапного ухудшения самочувствия, после чего выписали. Тренера Татьяну Тарасову также выписали в сентябре после госпитализации и улучшения состояния.

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    2 октября 2026, 22:07 • Новости дня
    Движение на внутренней стороне 97 км МКАД затруднено из-за ДТП

    Tекст: Катерина Туманова

    Автоавария с участием нескольких авто на 97-м км внутренней стороны МКАД в Москве вызвала затруднения в движении автотранспорта на указанном участке, сообщил Max-канал столичного департамента транспорта.

    «На внутренней стороне 97 км МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», – сказано в сообщении ведомства.

    Дептранс предупредил, что движение транспорта в районе ДТП затруднено и призвал автомобилистов выбирать пути объезда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, устроивший 21 сентября массовую аварию с двумя погибшими на МКАД водитель был пьян. В ДТП с такси на юге Москвы пострадали два человека. В сентябре блогер Столяров попал в массовое ДТП на Рублевском шоссе в Москве.


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    • Ольга Андреева Ольга Андреева
      Как Сталин и Булгаков боролись с украинским национализмом

      Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.

      0 комментариев
    • Анна Долгарева Анна Долгарева
      Что происходит в Алешках

      В Алешки я не смогла попасть. Украинцы жгут абсолютно все машины, не разбирая – гражданские они или военные. Но мы с друзьями ездили в соседнюю с Алешками Голую Пристань – город чуть ниже по течению Днепра.

      2 комментария
    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Урсула станет вестлихфюрером

      Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.

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    • Членов НАТО рассортировали. Кто признан браком?

      Среди европейских членов НАТО паника. На встречу в Польше, посвященную будущему альянса, не приглашены Британия, Франция и прибалты. При этом проводит ее замглавы Пентагона Элбридж Колби, которого ненавидят русофобы и глобалисты. Это раскол?

    • Премьера Израиля заподозрили в самом страшном

      Премьер-министр Израиля был проинформирован властями ОАЭ и Египта о нападении ХАМАС, но ничего не предпринял. Так утверждают несколько независимых друг от друга источников. Что из этого следует?

    • США потеряли 20% генералов. Но как?

      Министр войны США Пит Хегсет заявил, что очистил армию от «толстых, трансгендеров, чуваков с бородой, отморозков, слабаков и радикалов». Но при этом под сокращение попали 20% генералов и адмиралов. Что происходит на самом деле?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Когда придет пенсия в октябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за октябрь 2026 года выплачиваются по региональным графикам Социального фонда России. Через почтовые отделения каждому пенсионеру устанавливают свою дату доставки в пределах регионального выплатного периода, который обычно длится с 3-го по 25-е число месяца, а даты банковских зачислений зависят от конкретного отделения СФР и кредитной организации. В октябре федеральных праздников нет, но 3-4, 10-11, 17-18 и 24-25 октября приходятся на субботу и воскресенье, поэтому часть выплат в регионах могут перечислить или доставить заранее. Рассказываем, когда придет пенсия в октябре 2026 года на карту и через «Почту России», где проверить точную дату и что делать, если деньги не поступили вовремя.

    • Что изменится с 1 октября 2026 года: новые законы о маркетплейсах, ипотеке и микрозаймах

      С 1 октября 2026 года в России вступает в силу сразу несколько заметных изменений. Заработает закон о платформенной экономике: маркетплейсы должны будут обеспечить новый порядок взаимодействия покупателей с продавцами, проверки карточек товаров, скидок, блокировок и жалоб селлеров. Одновременно изменятся условия семейной ипотеки, заработает ограничение на выдачу третьего дорогого микрозайма, расширятся возможности Системы быстрых платежей, появятся новые правила для самозанятых на цифровых платформах и начнется выдача лицензий продавцам табачной продукции. Рассказываем, что изменится с 1 октября 2026 года и кого коснутся новые правила.

    • Когда придут детские пособия в октябре 2026 года: график выплат 2, 5 и 8 октября

      В октябре 2026 года основные детские пособия через банки поступят 2, 5 и 8 октября. Выплаты, которые обычно перечисляют 3-го числа, придут досрочно 2 октября, поскольку 3 октября выпадает на субботу. 5 октября по обычному графику перечислят ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, а 8 октября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. Большинство октябрьских выплат начисляются за сентябрь. Рассказываем, какие пособия придут в каждую дату, когда ждать деньги через почту и что делать, если выплата не поступила.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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