В Москве задержали создателя теневой схемы легализации мигрантов

МВД: В Москве задержали организатора схемы легализации сотен мигрантов

Tекст: Вера Басилая

Волк в Max заявила, что в результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали предполагаемого организатора противоправной деятельности, он заключен под стражу.

Подозреваемый оказался выходцем из Центральной Азии, а его сообщники дистанционно действовали из-за рубежа. Злоумышленники использовали реквизиты фирм-однодневок и за 4000 рублей оформляли мигрантам подложные трудовые договоры.

С помощью фиктивных документов иностранцы незаконно продлевали сроки своего пребывания в России. По предварительным данным, клиентами группы стали сотни человек. Рекламу услуг размещали на торговых объектах столичного региона и в мессенджерах.

В отношении организатора возбуждено уголовное дело. В ходе обысков у него изъяли более 1,6 млн рублей, средства связи и документацию.

Ранее МИД рассказал о результатах борьбы с незаконной миграцией в России.

До этого дело жительниц Уссурийска о незаконной миграции более 300 человек передали в суд.

Летом правоохранительные органы раскрыли масштабную схему легализации мигрантов в Москве.