МВД раскрыло схему легализации мигрантов в Москве

Полиция пресекла канал незаконной легализации иностранцев на юге Москвы

Tекст: Мария Иванова

Правоохранители перекрыли канал незаконной миграции в столице, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«Подозреваемый – приезжий из ближнего зарубежья – задержан с поличным в момент передачи фиктивных документов заказчику», – отметила она. По ее словам, злоумышленник действовал в составе организованной группы.

В ходе обыска у фигуранта изъяли более 50 комплектов документов с признаками подделки. Полицейские выяснили, что соучастники сбывали фальшивки в одном из кафе на юге города. Там же были задержаны восемь иностранцев, нарушивших миграционное законодательство.

На четверых работников кафе и четверых посетителей составили административные протоколы. В отношении владельца заведения проводится проверка из-за незаконного привлечения мигрантов к труду. Возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции, обвиняемый заключен под стражу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае столичные следователи пресекли деятельность торговцев фальшивыми миграционными документами.

В феврале правоохранители выявили схему легализации 2 тыс. иностранцев с участием сотрудников полиции.

В прошлом году оперативники нашли в московской квартире подпольное производство поддельных патентов и паспортов.