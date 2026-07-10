США ведут свою ничем не спровоцированную войну на фоне главного спортивного события года – чемпионата мира по футболу, являясь принимающей стороной. Это первый случай в истории, когда страна совмещает проведение мундиаля с открытым вооруженным нападением на другую страну.0 комментариев
Саперы обезвредили десять авиабомб на участке ж/д между Неаполем и Римом
Минувшей ночью на итальянской магистрали временно останавливали поезда из-за обнаружения десяти боеприпасов Второй мировой войны с полутонной взрывчатки.
Военные инженеры ликвидировали угрозу на перегоне Неаполь – Рим, передает РИА «Новости». Префектура города Латина вызвала армейские подразделения после обнаружения десяти опасных находок массой по 100 килограммов каждая.
Боеприпасы нашли в районе муниципалитета Формия. Они не имели взрывателей, но содержали 500 килограммов взрывчатого вещества в сумме.
«Группа саперов сухопутных войск прибыла на место происшествия, обеспечила безопасность обнаруженных боеприпасов, после чего они были перевезены в безопасную зону, где будут временно размещены до их планового уничтожения, намеченного на ближайшие дни», – сообщила пресс-служба итальянской армии.
Ради безопасности местных жителей и инфраструктуры движение поездов ночью временно останавливали. После завершения операции транспортное сообщение полностью восстановили.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года пиротехники МЧС обезвредили девять взрывоопасных предметов у железнодорожных путей в Крыму.
В том же месяце сербские специалисты уничтожили крупную британскую авиабомбу в центре Белграда.
В июне прошлого года в Кельне из-за трех неразорвавшихся американских снарядов началась масштабная эвакуация населения.