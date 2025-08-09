Настоящие большие политики, даже втянутые по уши в технологии «пробных шаров» и «регулируемых утечек», необходимых для современной «большой политической игры», не разучились создавать эффекты оригинальности и неожиданности, когда это необходимо.0 комментариев
В Белграде уничтожили авиабомбу времен Второй мировой войны
В Белграде обезвредили британскую авиабомбу весом 500 килограммов
В столице Сербии специалисты провели операцию по нейтрализации крупной авиабомбы времен Второй мировой войны, обнаруженной при строительстве жилого комплекса.
Сотрудники МВД Сербии уничтожили неразорвавшуюся авиабомбу времен Второй мировой войны, сообщает ТАСС. Бомба весом 500 кг была найдена на стройплощадке жилого комплекса в центре Белграда. Специалисты идентифицировали боеприпас как британский и подтвердили, что в нем содержится около 220 кг взрывчатки.
После оценки состояния бомбы и подготовки ее вывезли и уничтожили в природном заповеднике Делиблатские пески на севере страны. Операция по обезвреживанию проходила с участием специальных подразделений МВД и других экстренных служб.
Жителей домов рядом с местом обнаружения бомбы заранее попросили временно покинуть свои квартиры и убрать припаркованные автомобили на время проведения спецоперации. МВД Сербии подчеркнуло, что все меры были приняты для обеспечения безопасности населения.
Днем ранее в Северной Осетии уничтожили авиабомбу времен Великой Отечественной.