Апелляция отклонила жалобу на изъятие имущества у экс-мэра Владивостока
Приморский краевой суд оставил без изменений решение о взыскании имущества экс-мэра Владивостока Владимира Николаева на сумму более 1 млрд рублей.
Приморский краевой суд отклонил апелляцию на решение о взыскании имущества у бывшего мэра Владивостока Владимира Николаева на сумму свыше 1 млрд рублей, сообщает РИА «Новости». Решение Ленинского районного суда Владивостока, вынесенное по иску Генпрокуратуры, осталось без изменений.
Пресс-секретарь краевого суда Елена Оленева сообщила агентству: «Проверяя обоснованность решения суда первой инстанции по доводам апелляционных жалоб, судебная коллегия по гражданским делам не нашла оснований для их удовлетворения, оставила решение суда первой инстанции без изменения, апелляционные жалобы ответчиков – без удовлетворения».
Как писала газета ВЗГЛЯД, суд взыскал в доход России имущество бывшего мэра Владивостока Владимира Николаева и его окружения, включая санаторий, апарт-отель и несколько земельных участков.
В 2010 году сотрудники Интерпола по представлению РОВД Советского района Владивостока задержали Николаева в Панаме.