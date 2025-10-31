Суд изъял у экс-мэра Владивостока активы на миллиард рублей

Tекст: Елизавета Шишкова

Ленинский районный суд Владивостока изъял у бывшего мэра города Владимира Николаева и его соответчиков в доход России активы на сумму 1 млрд рублей, передает ТАСС. В объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края пояснили, что в доход государства обращено имущество Николаева и его окружения.

В суде сообщили: «Суд во Владивостоке обратил в доход РФ активы экс-мэра Владивостока на 1 млрд рублей». Отмечено, что это второй иск об изъятии активов Николаева: ранее в июле было взыскано более 590 млн рублей с семьи бывшего мэра.

Согласно решению суда, в федеральную собственность также перешли 821 объект недвижимости. Среди них имущественный комплекс санатория «Амурский залив», апарт-отель «Магнум» и 12 земельных участков. Николаев возглавлял администрацию Владивостока с 2004 по 2008 год.

Ущерб городскому бюджету от деятельности Николаева был оценен примерно в 17 млн рублей. В декабре 2007 года суд приговорил Николаева к 4,5 годам лишения свободы условно, приговор вступил в силу в феврале 2008 года.

В 2010 году сотрудники Интерпола по представлению РОВД Советского района Владивостока задержали Николаева в Панаме.

Заседание Ленинского районного суда по делу об изъятии имущества у экс-мэра Владивостока Владимира Николаева прошло без присутствия публики и прессы.