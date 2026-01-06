Трудовой мигрант перестает быть «свободным радикалом», бродящим по стране в поисках заработка, и становится частью экономической схемы с конкретным ответственным лицом.6 комментариев
Зеленский включил Буданова в состав СНБО и провел увольнения в контрразведке СБУ
Украинский лидер Владимир Зеленский ввел нового главу своего офиса Кирилла Буданова (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины, а также уволил глав департаментов контрразведки СБУ.
Из состава СНБО выведен Олег Иващенко, передает ТАСС.
В Службе безопасности Украины также произошли перестановки. Александр Поклад назначен первым заместителем главы СБУ, а Денис Килимник стал руководителем Антитеррористического центра при СБУ.
Зеленский уволил начальника департамента контрразведки Андрея Тупикова, он назначен заместителем главы СБУ, и начальника департамента военной контрразведки Александра Дубровина. Новые руководители департаментов пока не определены.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Службы безопасности Украины Василий Малюк (внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга) сообщил об отставке. Начальник Центра спецопераций «А» СБУ Евгений Хмара назначен временно исполняющим обязанности главы СБУ. Глава украинской внешней разведки Иващенко сменил возглавил военную разведку Украины.