Газопаровые выбросы вулкана Шивелуч усилились и стали опасны для авиации
На действующем вулкане Шивелуч на Камчатке усилились газопаровые выбросы, а высота растущего лавового купола достигла примерно 2,5 км над жерлом.
Мощную газопаровою активность на вулкане Шивелуч на Камчатке фиксируют специалисты Камчатской группы реагирования на вулканические извержения, сообщает ТАСС.
По данным ученых, явление сопровождается выраженной тепловой аномалией, которую регистрируют спутники.
«Продолжается рост лавового купола вулкана, этот процесс сопровождается мощными газопаровыми выбросами. Спутниковые данные показывают тепловую аномалию на вулкане», – рассказали в учреждении. Высота лавового купола достигла 2,5 км, при этом авиационный цветовой код вулкана установлен на уровне «оранжевый».
Такой уровень опасности означает потенциальную угрозу для двигателей низколетящих воздушных судов.
Шивелуч относится к действующим вулканам Камчатки и включает Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный Молодой Шивелуч возрастом около 60–70 тыс. лет.
Вулкан расположен примерно в 50 км от поселка Ключи Усть-Камчатского округа и в 450 км от Петропавловска-Камчатского.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пепел от извергающегося вулкана Шивелуч на Камчатке выпадает в поселке Козыревск Усть-Камчатского муниципального округа.
Жители Петропавловска-Камчатского ощутили подземные толчки после землетрясения магнитудой 5,8 с эпицентром в 232 км от берега.
На индонезийском острове Ява вулкан Семеру за сутки пять раз выбросил пепел на высоту до 1 тыс. метров.