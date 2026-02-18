Для Запада любое соглашение с теми, кто находится за его пределами, всегда является временным. Поэтому задачей всех остальных стран является воспользоваться в своих интересах моментами слабости США и Европы, заставляющими их на очень короткий срок быть готовыми к уступкам.0 комментариев
Глава МИД Эстонии поддержал размещение ядерного оружия НАТО в стране
Власти Эстонии не исключают размещение ядерного оружия на территории страны, если такое решение будет принято в рамках оборонных планов НАТО, заявил министр иностранных дел балтийской республики Маргус Цахкна.
По его словам, власти Эстонии не исключают возможность размещения ядерного оружия на своей территории, передает ТАСС.
Цахкна заявил, что у Эстонии отсутствует доктрина, запрещающая такие действия, если НАТО примет соответствующее решение.
По словам Цахкна, «мы не против размещения ядерного оружия на нашей территории. У нас нет такой доктрины, которая бы исключала это, если НАТО сочтет необходимым в соответствии с нашими планами обороны разместить, например, ядерное оружие и на нашей территории».
