Ненависть к России вызвала кризис в Эстонии

Tекст: Станислав Лещенко

До последнего времени Эстония, как и прочие страны Прибалтики, демонстрировали в отношении России только чистую незамутненную ненависть. Однако теперь в эстонской правящей элите наметился раскол – некоторые предлагают пойти на диалог с Россией, а другие продолжают отстаивать бескомпромиссную позицию.

Так, президент Эстонии Алар Карис и латвийский премьер-министр Эвика Силиня призвали назначить специального европейского посланника для возобновления контактов с Кремлем. Карис не стал называть конкретных имен, но подчеркнул, что выбранный посланник должен быть представителем крупной европейской страны и пользоваться «авторитетом у обеих сторон». Президент пояснил: «Мы тоже должны иметь право голоса, но, как видите, немного опоздали. Возможно, именно мы, а не президент Трамп должны были начать это, чтобы также искать дипломатические решения. Пару лет назад мы встали на позицию, что не разговариваем с агрессорами, а теперь переживаем, что там (за столом переговоров – прим. ВЗГЛЯД) нас нет».

Чуть позже Карис не исключил, что Украина могла бы ради мира уступить России часть своих территорий. И это не первая примирительная инициатива Кариса: в прошлом году он заблокировал ультиматум, который власти его страны собирались предъявить эстонской православной церкви – разорвать все канонические связи с Московским патриархатом или угодить под запрет.

Более того, это не первый за последнее время сигнал со стороны ЕС о желании переговоров с Россией. Так, например, 6 февраля об этом говорил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Сообщалось также, что в Россию прилетал по данному поводу советник президента Франции Эмманюэля Макрона.

Мысль об урегулировании с Россией может стимулироваться в головах политиков ЕС активностью, которую развил президент США Дональд Трамп, сказал газете ВЗГЛЯД политолог, уроженец Эстонии Максим Рева. Вашингтон все чаще дает Евросоюзу прочувствовать, что США уже не являются для него надежным союзником – а могут и стать открытым противником.

Однако против идеи Алара Кариса о диалоге с Россией восстал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. «Пока Россия не изменила своих действий и целей в агрессии против Украины, невозможно вести с ней переговоры и не следует предлагать ей выход из изоляции», – потребовал глава эстонского МИДа. Цахкна уверяет, что «Путин хочет показать: время на его стороне и западные союзники, прежде всего Европа, не выдержат поддержки Украины». По его словам, «вместо диалога нас вперед ведет лишь продолжение твердой поддержки Украины и усиление давления на Россию».

Позицию Цахкны поддержал и глава эстонского правительства Кристен Михал. Он заявил, что высказывания президента страны противоречат «принципиальным ценностям Эстонии».

Одними словами дело не ограничивается. За последние дни эстонское правительство предприняло в отношении России целую серию агрессивных шагов. Во-первых, эстонские силовики задержали контейнеровоз Baltic Spirit, шедший под флагом Багамских островов и с экипажем из граждан РФ из Эквадора в Санкт-Петербург – под предлогом того, что он якобы вез наркотики. Но уже через день эстонцы вынуждены были отпустить судно.

Во-вторых, было принято решение на три месяца с 24 февраля закрыть ночное движение на автомобильных пограничных пунктах Лухамаа и Койдула на границе с Россией. Очевидно, пробок из людей на пешеходном переходе в Нарве (который стали закрывать на ночь с 2024 года) правительству Эстонии было мало, решили создать еще и многокилометровые пробки из машин. В- третьих, Эстония ввела запрет на въезд в Шенгенскую зону для свыше 1300 россиян, идентифицированных как участники боевых действий на Украине. А на уходящей неделе Маргус Цахкна находился с визитом в Киеве, где объявил о новых мерах по военной и финансовой помощи Украине.

Яростное сопротивление, которое оказали Карису члены эстонского правительства, экспертов не удивляет.

«Это политики, которые поднялись на идее перманентного конфликта с Россией – ничего другого они не знают, и не умеют.

– говорит Максим Рева. – Но и Кристен Михал, глава Партии реформ, и Маргус Цахкна, лидер партии "Эстония 200" – они по факту политические трупы. Рейтинги правящей коалиции упали до минимума: большинство эстонцев ненавидят их за то, что они опустили экономику страны ниже плинтуса. И сидеть в правительстве им осталось не так уж долго – следующие парламентские выборы состоятся в марте 2027 года. Сейчас из крупных эстонских партий "центристы" начинают пока еще тихо, исподволь внедрять в свою предвыборную агитацию установки о том, что надо как-то мириться с Россией. Не исключено, что к той же риторике прибегнут и другие политические силы».

Сам же Алар Карис продолжает отстаивать свою позицию. «Политика изоляции, как показывает история, обычно не работает. Санкции тоже работают лишь временно... Это значит, что нужно думать, какие следующие шаги предпринять, чтобы поставить Россию в такое положение, при котором она будет готова сесть за стол переговоров», – считает президент Эстонии.

Конечно, значение этой риторики не стоит преувеличивать. Политолог Александр Носович напоминает, что ранее страны Прибалтики неоднократно заявляли о «неприемлемости» разговоров о возобновлении диалога с Россией: «За все постсоветские десятилетия своей внутренней и внешней политики они (прибалты – ВЗГЛЯД) сами загнали себя в такую ситуацию, когда разговаривать с Москвой они не могут, не умеют и не хотят. А если с ней начнут разговаривать Париж, Берлин, Рим и далее по цепочке, то придется в конце концов и им ломать себя и идти против своей природы».

По мнению эксперта, Алар Карис и Эвика Силиня затеяли хитрую игру.

«Прибалтийские политики всегда гордились своей способностью хвоста "вилять собакой". Филигранно пользовались особенностями ЕСовской идеологии, как до того – советской. Мы ведь помним, что "голос Эстонии имеет значение" – какую бы дичь эта Эстония по факту не несла. Поэтому, как пафосно заявлялось в предыдущую эпоху, диалог Россия – ЕС был невозможен без темы «советской оккупации стран Балтии».

Носович полагает, что президентом Эстонии «была озвучена банальная ставка на свои манипулятивные таланты и способность при малых размерах добиваться больших результатов в брюссельских коридорах власти. Благо, что выходцы из Прибалтики там сейчас сильны как никогда.

А переговоры прибалта – представителя Евросоюза с РФ – это не про возрождение отношений Европы с Россией. Это про то, чтобы задавить это возрождение в зародыше, сразу наполнив переговоры своей галлюциногенной повесткой».

В свою очередь политолог Максим Рева, уроженец Эстонии, сказал газете ВЗГЛЯД, что заявления Кариса все-таки не стоит отметать, как малозначащие – по его мнению, это отображение набирающего в Евросоюзе силу запроса на деэскалацию с Россией. Рева напомнил, что недавно гендиректор Департамента внешней разведки Эстонии Каупо Росин огорошил многих заявлением о том, что у Москвы нет намерений атаковать страны НАТО.

«Когда требуется взломать парадигму, много лет навязываемую в качестве аксиомы, вперед пускают представителей спецслужб и тех политиков, которые не испытывают никаких амбиций и которым уже нечего терять. Алар Карис именно из таких – в этом году его первый президентский срок заканчивается, а на второй он выдвигаться не намерен. Поэтому он волен сколько угодно заходить за "флажки", так как ничем не рискует. И теперь Карис, словно ледокол, взламывает прежние пропагандистские установки – он один из первых в Прибалтике, кто говорит, пока еще достаточно робко, здравые вещи: Россия никуда не денется, она всегда будет под боком – и нужно научиться с ней уживаться», – резюмирует Рева.