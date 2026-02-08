Ненависть к России вызвала кризис в Эстонии

  • Новость часаФСБ устаановила непосредственного исполнителя покушения на генерала Алексеева
    Военный эксперт заявил об «эффекте домино» в результате освобождения Чугуновки
    Религиовед назвал причины сокращения татар среди посетителей мечетей в России
    Экс-посол оценил вероятность возобновления диалога с Японией по Курилам
    На Украине заявили об одном из самых разрушительных ударов по энергетике
    Мишустин утвердил новый состав комиссии по Шпицбергену
    Москалькова рассказала о пытках российских пленных на Украине
    Электрик посоветовал киевлянам выбросить электрочайники до мая
    В Италии отметили двойные стандарты Запада на Олимпиаде
    Игорь Караулов Игорь Караулов Евразийство следует переименовать в евроордынство

    Евразийство – любопытное историческое учение, но оно не может заменить собой реальное постижение цивилизаций Азии. Азия сегодня – это не бескрайние пастбища c кочевниками. Это небоскрёбы Шанхая. Это японские и китайские скоростные поезда. Это всемирная фабрика.

    9 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Куда заведет США «явное предначертание»

    Как экспансионизм Трампа уживается с американским же изоляционизмом и почему он находит гораздо больший отклик в американской душе, нежели глобалистский экспансионизм Буша или Клинтонов.

    9 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Ненависть Европы захлебнулась в желании говорить

    Что делать с людьми, которые вслух говорят о том, что им нужен продолжающийся конфликт? Трамп говорит, что он борется за мир. Путин говорит, что он всегда готов к миру. И только у начальников Европы нет слова «мир» в вокабуляре.

    7 комментариев
    8 февраля 2026, 09:40 • В мире

    @ Jens Kalaene/dpa/Global Look Press

    Tекст: Станислав Лещенко

    Президент Эстонии Алан Карис внезапно высказался за переговоры с Россией – и тут же из-за этого подвергся яростной критике со стороны собственных подчиненных. Как говорят политологи, Карис «словно ледокол, взламывает прежние пропагандистские установки». Зачем ему это и кто решается спорить с ним?

    До последнего времени Эстония, как и прочие страны Прибалтики, демонстрировали в отношении России только чистую незамутненную ненависть. Однако теперь в эстонской правящей элите наметился раскол – некоторые предлагают пойти на диалог с Россией, а другие продолжают отстаивать бескомпромиссную позицию.

    Так, президент Эстонии Алар Карис и латвийский премьер-министр Эвика Силиня призвали назначить специального европейского посланника для возобновления контактов с Кремлем. Карис не стал называть конкретных имен, но подчеркнул, что выбранный посланник должен быть представителем крупной европейской страны и пользоваться «авторитетом у обеих сторон». Президент пояснил: «Мы тоже должны иметь право голоса, но, как видите, немного опоздали. Возможно, именно мы, а не президент Трамп должны были начать это, чтобы также искать дипломатические решения. Пару лет назад мы встали на позицию, что не разговариваем с агрессорами, а теперь переживаем, что там (за столом переговоров – прим. ВЗГЛЯД) нас нет».

    Чуть позже Карис не исключил, что Украина могла бы ради мира уступить России часть своих территорий. И это не первая примирительная инициатива Кариса: в прошлом году он заблокировал ультиматум, который власти его страны собирались предъявить эстонской православной церкви – разорвать все канонические связи с Московским патриархатом или угодить под запрет.

    Более того, это не первый за последнее время сигнал со стороны ЕС о желании переговоров с Россией. Так, например, 6 февраля об этом говорил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Сообщалось также, что в Россию прилетал по данному поводу советник президента Франции Эмманюэля Макрона.

    Мысль об урегулировании с Россией может стимулироваться в головах политиков ЕС активностью, которую развил президент США Дональд Трамп, сказал газете ВЗГЛЯД политолог, уроженец Эстонии Максим Рева. Вашингтон все чаще дает Евросоюзу прочувствовать, что США уже не являются для него надежным союзником – а могут и стать открытым противником.

    Однако против идеи Алара Кариса о диалоге с Россией восстал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. «Пока Россия не изменила своих действий и целей в агрессии против Украины, невозможно вести с ней переговоры и не следует предлагать ей выход из изоляции», – потребовал глава эстонского МИДа. Цахкна уверяет, что «Путин хочет показать: время на его стороне и западные союзники, прежде всего Европа, не выдержат поддержки Украины». По его словам, «вместо диалога нас вперед ведет лишь продолжение твердой поддержки Украины и усиление давления на Россию».

    Позицию Цахкны поддержал и глава эстонского правительства Кристен Михал. Он заявил, что высказывания президента страны противоречат «принципиальным ценностям Эстонии».

    Одними словами дело не ограничивается. За последние дни эстонское правительство предприняло в отношении России целую серию агрессивных шагов. Во-первых, эстонские силовики задержали контейнеровоз Baltic Spirit, шедший под флагом Багамских островов и с экипажем из граждан РФ из Эквадора в Санкт-Петербург – под предлогом того, что он якобы вез наркотики. Но уже через день эстонцы вынуждены были отпустить судно.

    Во-вторых, было принято решение на три месяца с 24 февраля закрыть ночное движение на автомобильных пограничных пунктах Лухамаа и Койдула на границе с Россией. Очевидно, пробок из людей на пешеходном переходе в Нарве (который стали закрывать на ночь с 2024 года) правительству Эстонии было мало, решили создать еще и многокилометровые пробки из машин. В- третьих, Эстония ввела запрет на въезд в Шенгенскую зону для свыше 1300 россиян, идентифицированных как участники боевых действий на Украине. А на уходящей неделе Маргус Цахкна находился с визитом в Киеве, где объявил о новых мерах по военной и финансовой помощи Украине.

    Яростное сопротивление, которое оказали Карису члены эстонского правительства, экспертов не удивляет.

    «Это политики, которые поднялись на идее перманентного конфликта с Россией – ничего другого они не знают, и не умеют.

    – говорит Максим Рева. – Но и Кристен Михал, глава Партии реформ, и Маргус Цахкна, лидер партии "Эстония 200" – они по факту политические трупы. Рейтинги правящей коалиции упали до минимума: большинство эстонцев ненавидят их за то, что они опустили экономику страны ниже плинтуса. И сидеть в правительстве им осталось не так уж долго – следующие парламентские выборы состоятся в марте 2027 года. Сейчас из крупных эстонских партий "центристы" начинают пока еще тихо, исподволь внедрять в свою предвыборную агитацию установки о том, что надо как-то мириться с Россией. Не исключено, что к той же риторике прибегнут и другие политические силы».

    Сам же Алар Карис продолжает отстаивать свою позицию. «Политика изоляции, как показывает история, обычно не работает. Санкции тоже работают лишь временно... Это значит, что нужно думать, какие следующие шаги предпринять, чтобы поставить Россию в такое положение, при котором она будет готова сесть за стол переговоров», – считает президент Эстонии.

    Конечно, значение этой риторики не стоит преувеличивать. Политолог Александр Носович напоминает, что ранее страны Прибалтики неоднократно заявляли о «неприемлемости» разговоров о возобновлении диалога с Россией: «За все постсоветские десятилетия своей внутренней и внешней политики они (прибалты – ВЗГЛЯД) сами загнали себя в такую ситуацию, когда разговаривать с Москвой они не могут, не умеют и не хотят. А если с ней начнут разговаривать Париж, Берлин, Рим и далее по цепочке, то придется в конце концов и им ломать себя и идти против своей природы».

    По мнению эксперта, Алар Карис и Эвика Силиня затеяли хитрую игру.

    «Прибалтийские политики всегда гордились своей способностью хвоста "вилять собакой". Филигранно пользовались особенностями ЕСовской идеологии, как до того – советской. Мы ведь помним, что "голос Эстонии имеет значение" – какую бы дичь эта Эстония по факту не несла. Поэтому, как пафосно заявлялось в предыдущую эпоху, диалог Россия – ЕС был невозможен без темы «советской оккупации стран Балтии».

    Носович полагает, что президентом Эстонии «была озвучена банальная ставка на свои манипулятивные таланты и способность при малых размерах добиваться больших результатов в брюссельских коридорах власти. Благо, что выходцы из Прибалтики там сейчас сильны как никогда.

    А переговоры прибалта – представителя Евросоюза с РФ – это не про возрождение отношений Европы с Россией. Это про то, чтобы задавить это возрождение в зародыше, сразу наполнив переговоры своей галлюциногенной повесткой».

    В свою очередь политолог Максим Рева, уроженец Эстонии, сказал газете ВЗГЛЯД, что заявления Кариса все-таки не стоит отметать, как малозначащие – по его мнению, это отображение набирающего в Евросоюзе силу запроса на деэскалацию с Россией. Рева напомнил, что недавно гендиректор Департамента внешней разведки Эстонии Каупо Росин огорошил многих заявлением о том, что у Москвы нет намерений атаковать страны НАТО.

    «Когда требуется взломать парадигму, много лет навязываемую в качестве аксиомы, вперед пускают представителей спецслужб и тех политиков, которые не испытывают никаких амбиций и которым уже нечего терять. Алар Карис именно из таких – в этом году его первый президентский срок заканчивается, а на второй он выдвигаться не намерен. Поэтому он волен сколько угодно заходить за "флажки", так как ничем не рискует. И теперь Карис, словно ледокол, взламывает прежние пропагандистские установки – он один из первых в Прибалтике, кто говорит, пока еще достаточно робко, здравые вещи: Россия никуда не денется, она всегда будет под боком – и нужно научиться с ней уживаться», – резюмирует Рева.

    Губернатор Белгородской области Гладков попал под ракетный обстрел
    Два полицейских ранены при нападении на общежитие вуза в Уфе
    В Германии отреагировали на признания брата Кличко пранкерам
    В Милане прошли столкновения полиции с противниками Олимпиады
    После удара по дамбе у Константиновки оказались отрезаны 3 тыс. боевиков ВСУ
    Украинский стример, прославившийся «минутой молчания», сбежал в Канаду
    В России рекордно упала доля идущих в 10-й класс школьников

    Вера в «новое золото» обернулась триллионными убытками

    Крупнейшая в мире криптовалюта столкнулась с самым сильным с 2022 года обвалом. Иллюзия того, что биткоин стал новым золотом, способным защитить деньги в период турбулентности, резко рассеялась. А цена этого заблуждения оказалась колоссальна: биткоин подешевел со 120 до 60 тыс. долларов, капитализация упала с 4,3 до 2 трлн долларов. Почему биткоин проиграл золоту? Подробности

    Запад ставит Ереван перед выбором смены ориентации

    Москву посетил председатель Нацсобрания Армении Ален Симонян, который провел переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым и спикером Совфеда Валентиной Матвиенко. На фоне визита возле посольства Армении в Москве прошла акция протеста, участники которой критиковали политику руководство республики, в том числе в отношении церкви. Есть ли напряженность между Москвой и Ереваном и какими отношения между странами будут в ближайшем будущем? Подробности

    «Война в одну парочку». 43 дня из жизни дроноводов и не только

    В начале 2026 года Минобороны объявило о наборе контрактников для подразделений нового рода войск – беспилотных систем. Спецкор деловой газеты ВЗГЛЯД, благодаря военнослужащим разведбатальона на Константиновском направлении, получил возможность в подробностях оценить, насколько успела измениться боевая работа с приходом БПЛА на фронт – и что именно дроны изменили в людях, уже давно пришедших на СВО. Подробности

    Президент Эстонии Алан Карис внезапно высказался за переговоры с Россией – и тут же из-за этого подвергся яростной критике со стороны собственных подчиненных. Как говорят политологи, Карис «словно ледокол, взламывает прежние пропагандистские установки». Зачем ему это и кто решается спорить с ним? Подробности

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    • Такого еще не было: США поссорились с Польшей

      Посол США в Польше Том Роуз заявил, что прекращает всякие отношения со спикером польского парламента из-за «возмутительных и неспровоцированных оскорблений» в адрес Дональда Трампа. При этом Польша – главный союзник США в ЕС. В чем же дело?

    • Итог переговоров с Украиной – покушение на Алексеева

      Пока глава ГУ Генштаба (ГРУ) Игорь Костюков вел переговоры с представителями Украины в ОАЭ, на его ключевого заместителя – генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено покушение в Москве. Именно в этом и заключается переговорная тактика Владимира Зеленского.

    • Россия и США пресекли маневр Зеленского

      Попытка Владимира Зеленского нажаловаться президенту США на президента России провалилась. Дональд Трамп подтвердил, что Владимир Путин сдержал свое слово насчет так называемого энергетического перемирия. Просто Киеву пресекли попытку маневра, поэтому Зеленский и бесится. В чем была суть маневра?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

