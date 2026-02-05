Военные выступают в школах перед детьми – это нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.3 комментария
Эстония разрешила судну Baltic Spirit с россиянами покинуть порт
Власти Эстонии разрешили задержанному ранее судну Baltic Spirit с экипажем из россиян покинуть порт, поскольку информация о контрабанде на борту не подтвердилась, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на налогово-таможенный департамент страны.
Власти Эстонии разрешили судну Baltic Spirit с российским экипажем покинуть порт, передает РИА «Новости».
Проверка проводилась после подозрений в контрабанде, однако информация о незаконном грузе не подтвердилась, сообщили в налогово-таможенном департаменте страны.
Судно, следовавшее из Эквадора в Россию под флагом Багамских Островов, было задержано ранее и доставлено в порт Мууга для тщательной таможенной проверки. Как пояснил руководитель подразделения полиции K-komando в комментарии ERR, на борту находились 23 члена экипажа, все являющиеся гражданами России.
Власти Эстонии отмечают, что во время задержания и проверки экипаж не сопротивлялся.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Эстония задержала контейнеровоз Baltic Spirit с российской командой.
В Госдуме объяснили действия эстонских властей «комплексом неполноценности».
Россия намерена поднять в G20 вопрос захвата судов странами ЕС.