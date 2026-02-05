Эстония разрешила судну Baltic Spirit с россиянами покинуть порт

Tекст: Дмитрий Зубарев

Власти Эстонии разрешили судну Baltic Spirit с российским экипажем покинуть порт, передает РИА «Новости».

Проверка проводилась после подозрений в контрабанде, однако информация о незаконном грузе не подтвердилась, сообщили в налогово-таможенном департаменте страны.

Судно, следовавшее из Эквадора в Россию под флагом Багамских Островов, было задержано ранее и доставлено в порт Мууга для тщательной таможенной проверки. Как пояснил руководитель подразделения полиции K-komando в комментарии ERR, на борту находились 23 члена экипажа, все являющиеся гражданами России.

Власти Эстонии отмечают, что во время задержания и проверки экипаж не сопротивлялся.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Эстония задержала контейнеровоз Baltic Spirit с российской командой.

В Госдуме объяснили действия эстонских властей «комплексом неполноценности».

Россия намерена поднять в G20 вопрос захвата судов странами ЕС.