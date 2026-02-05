Задержан начальник департамента сельского хозяйства Чукотки Кощеев

Tекст: Тимур Шайдуллин

Начальник департамента сельского хозяйства и продовольствия Чукотки Павел Кощеев задержан, идут следственные действия, связанные с его предыдущим местом работы. Об этом сообщил губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов в своем Телеграм-канале.

«Сегодня стало известно о задержании начальника департамента сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа Павла Кощеева. Идут следственные действия, связанные с его предыдущим местом работы. На период проведения следственных мероприятий Павел Кощеев отстранен от занимаемой должности в правительстве округа», – написал Кузнецов.

Губернатор отметил, что уверен в том, что следственные органы разберутся во всех обстоятельствах произошедшего. Он также добавил, что правительство Чукотского автономного округа оказывает следствию необходимое содействие.

В региональном правительстве уточнили, что следственные действия не связаны с периодом работы Кощеева на Чукотке. Подробности возбужденного дела на момент публикации не раскрываются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Сергиевом Посаде задержали первого замглавы администрации, начальника управления сельского хозяйства и депутата по делу о хищении бюджетных средств.

Ранее замначальника ВНИИ ГОЧС МЧС России Игорь Сосунов был арестован по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.

А неделю назад силовики взяли под стражу бывшего начальника управления Росимущества в Дагестане, в его доме прошли следственные мероприятия.