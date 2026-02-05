Задержан начальник департамента сельского хозяйства Чукотки

Военные выступают в школах перед детьми – это нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.3 комментария
Власти Чукотки сообщили о задержании руководителя регионального департамента сельского хозяйства, расследование связано с его прежней работой.
Начальник департамента сельского хозяйства и продовольствия Чукотки Павел Кощеев задержан, идут следственные действия, связанные с его предыдущим местом работы. Об этом сообщил губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов в своем Телеграм-канале.
«Сегодня стало известно о задержании начальника департамента сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа Павла Кощеева. Идут следственные действия, связанные с его предыдущим местом работы. На период проведения следственных мероприятий Павел Кощеев отстранен от занимаемой должности в правительстве округа», – написал Кузнецов.
Губернатор отметил, что уверен в том, что следственные органы разберутся во всех обстоятельствах произошедшего. Он также добавил, что правительство Чукотского автономного округа оказывает следствию необходимое содействие.
В региональном правительстве уточнили, что следственные действия не связаны с периодом работы Кощеева на Чукотке. Подробности возбужденного дела на момент публикации не раскрываются.
