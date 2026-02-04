Первые контракты на Ил-114-300 запланировали подписать 23 февраля

Политолог: Пауза в ударах по энергетике усилила желание граждан Украины завершить конфликт

Tекст: Анастасия Куликова

«Пауза в ударах по энергетическим объектам не помогла украинским властям устранить перебои с электричеством и отоплением. Более того, в выходные, когда Россия, соблюдая договоренности, не предпринимала атак, на Украине произошел масштабный блэкаут. Причиной стала авария на линии электропередачи, которая находится между Молдавией и Румынией», – напомнила политолог Лариса Шеслер.

По ее мнению, это в очередной раз подтвердило, что украинская инфраструктура «находится сегодня в плачевном состоянии, и исправить это полумерами абсолютно невозможно». Поэтому Владимир Зеленский отчаянно стремится добиться продолжительной передышки.

«Он надеялся, что Дональд Трамп поможет продлить паузу в ударах до наступления тепла, до весны. В то же время, провокации и обстрелы со стороны Украины не прекращались, а риторика Зеленского свидетельствует о том, что он не собирается серьезно относиться к переговорам. Полагаю, поэтому российское военное руководство приняло решение не продлевать паузу», – рассуждает эксперт.

Как бы то ни было, приостановка ударов подсветила не только проблемы с ЖКХ на Украине, но и разборки между политиками в стране. «Конфликт связан с тем, что центральные украинские власти и региональные руководители пытаются переложить друг на друга ответственность за то, что население не может воспользоваться в собственных квартирах светом, теплом и водой», – пояснила Шеслер.

По ее словам, многие украинцы понимают, что вина за это лежит лично на Зеленском и его команде. «Жители украинских городов находятся в очень депрессивном состоянии: никто не хочет воевать, все панически смотрят в будущее, понимая, что продолжение боевых действий не сулит им ничего хорошего», – рассказала политолог.

Она уточнила, что в этой связи население Украины питало «неустойчивые надежды» на то, что киевские власти, понимая безвыходность положения, все же пойдут на какое-то решение конфликта. «Пауза в ударах по энергетическим объектам усилила в украинцах желание завершить конфликт. Обыватели понимают: чем устойчивее окажется мир, тем им будет легче», – отметила собеседница.

«Другое дело, что на Украине нет политического субъекта, который бы мог повлиять на власть в Киеве. Под бурные аплодисменты Запада ликвидированы все политические структуры: партии, общественные организации, независимые СМИ, вокруг которых могли бы объединиться люди для защиты своих интересов», – заключила Шеслер.

Ранее Минобороны сообщило, что российская войска минувшей ночью нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и используемым в их интересах объектам энергетики, а также местам хранения и сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия.

По информации СМИ, в атаке задействовали более 100 БПЛА «Герань» и десятки ракет «Циркон», «Искандер-М», Х-22 и РСЗО «Торнадо-С». Целями стали объекты в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Одессе.

В Киеве и области удары пришлись, в частности, на Дарницкую ТЭЦ (ТЭЦ-4), а также подстанции «Киевская» и ТЭЦ-5. Мэр столицы Украины Виталий Кличко заявил, что в городе два района остались без теплоснабжения. Речь идет о Дарницком и Днепровском районах. «В общей сложности по городу сейчас 1 170 многоэтажек без теплоснабжения», – заявил он.

Частично обесточены Харьков и соседний город Чугуев. Причина – взрывы и пожары в районе подстанции «Лосево». «Мы уже приходим к пониманию, что придется принимать сложные решения. Одно из таких решений вынужденное, но единственно возможное. Чтобы предотвратить замерзание системы, необходимо слить теплоноситель в теплосетях, связанных с одним из крупнейших теплоэлектроцентралей, обслуживающих 820 домов», – заявил харьковский мэр Игорь Терехов.

Так называемое «энергетическое перемирие» продлевать не стали, указывает военкор Александр Коц. Примечательно, что Владимир Зеленский назвал окончание паузы в ударах эскалацией. «И это очень ясно демонстрирует, что нужно от партнеров и что может помочь. Своевременная поставка ракет для систем ПВО и защита нормальной жизни – наш приоритет», – громогласно заявил он.

В Москве неоднократно подчеркивали, что российская армия воюет не с гражданами Украины, и удары наносит только по военным и околовоенным целям. В этой связи обвинения Зеленского в адрес России выглядят крайне сомнительно.

Напомним, Дональд Трамп обратился к Владимиру Путину с просьбой остановить удары по энергообъектам Украины в связи с сильными морозами. Об этом рассказал сам президент США на прошлой неделе на совещании в Белом доме. По его словам, Путин с предложением согласился: «И, должен вам сказать, это было очень приятно. И мы очень рады».

В Кремле подтвердили поступившую просьбу. «Речь идет о создании благоприятных условий для проведения переговоров», – сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отмечали, что приостановка ударов по объектам генерации ничего не меняет на поле боя, при этом дает дипломатическое преимущество России, в том числе в переговорах по вопросу территорий.