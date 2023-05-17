Росавиация одобрила расширение возможностей применения двигателя для Ил-114

Росавиация одобрила расширение возможностей применения двигателя ТВ7-117СТ-01, созданного для российского самолета Ил-114-300, по скорости полета и высоте.

Согласно сообщению ведомства, Росавиация позволила расширить возможности применения двигателя ТВ7-117СТ-01, выдав одобрение главного изменения к сертификату ТВ7-117СТ-01, передает РИА «Новости».

В сообщении уточняется, что быди расширены возможности эксплуатации двигателя, который предназначен для применения на Ил-114-300, по скорости полета и высоте.

Как сообщил генконструктор ОДК-Климов Всеволод Елисеев, в данный момент на предприятии идет подготовка к летным испытаниям ТВ7117СТ-01 в составе Ил-114-300, также готовятся два резервных двигателя в сертифицированной типовой конструкции. До конца года будут предоставлены еще четыре мотора для летных испытаний.

Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров во время выступления в Госдуме заявил, что пассажирский самолет Ил-114 с российскими двигателями получит сертификат типа в конце 2023 года.