Мантуров: Ил-114 с российскими двигателями получит сертификат типа в конце 2023 года

Пассажирский самолет Ил-114 с российскими двигателями получит сертификат типа в конце 2023 года, заявил предложенный на пост вице-премьера министр промышленности и торговли Денис Мантуров во время выступления в Госдуме.

«В конце следующего года сертификат типа получит «Суперджет» с отечественным двигателем ПД-8 и Ил-114-300 с двигателем ТВ7-117. На модификации этого же двигателя в 2024 году будет сертифицирован самолет «Ладога», тогда же стоит крайний срок по самолету «Байкал» с двигателем ВК-800 и самолет МС-21-310 с ПД-14», – приводит слова Мантурова РИА «Новости».

Всего, по его словам, до 2030 года программа развития авиации предусматривает выпуск более 1 тыс. самолетов. «Под такие объемы нам придется расширять мощности, что потребует дополнительных средств», – добавил он.

Кроме того, он рассказал, что Минпромторг прорабатывает с Минфином механизм долгосрочного заемного финансирования крупных промышленных проектов под госгарантии.

«Чтобы избежать инвестиционной паузы, промышленность нуждается в длинных деньгах по минимальной ставке. Для этого с Минфином прорабатываем унифицированный для всех отраслей промышленности механизм долгосрочного заемного финансирования крупных значимых проектов под госгарантии», – сказал Мантуров.

Он также отметил важность обеспечения емкого и гарантированного спроса со стороны государства для больших инфраструктурных проектов. «Кроме того, в интересах наших производителей нужно консолидировать спрос, постепенно вытесняя импортную технику и оборудование, которые используются в разных сферах экономики», – добавил Мантуров.

Министр отметил, что производство в обрабатывающей промышленности России может сократиться по итогам года на 6%.

Тем не менее, по его словам, сейчас важнее рассматривать не статистические данные, а задачи, которые стоят перед промышленностью в целом. «Сегодня нужно осуществить поворот от абсолютно рыночной промышленной политики к политике обеспечения технологического суверенитета. Прежде всего, чтобы обеспечить текущие поставки критических комплектующих», – добавил он.

Также Мантуров отметил, что России предстоит создать новые кооперационные связи. «Сейчас интенсивно занимаемся этим в ручном режиме вместе с компаниями и торговыми представительствами Российской Федерации за рубежом», – сказал он.

Российский лидер Владимир Путин увеличил число вице-премьеров в правительстве с 10 до 11, один из них теперь также будет главой Минпромторга. Ранее у премьера было лишь 10 заместителей, а министр промышленности и торговли не был одновременно вице-премьером.

Глава правительства Михаил Мишустин назвал Мантурова профессионалом с большим опытом и пожелал удачи кандидату на новой должности.