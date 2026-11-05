Вставшую на пассажирское сиденье в метро Москвы жительницу Омска задержали

В метро Москвы задержали вставшую с ногами на сиденье вагона пассажирку

Tекст: Алексей Дегтярёв

Правоохранители выявили нарушение правил пользования метрополитеном благодаря видеоролику в интернете. На кадрах видно, как женщина забирается с ногами на пассажирское сиденье, вызывая возмущение окружающих, указало ведомство на своем сайте.

Нарушительницей оказалась ранее судимая жительница Омска, приехавшая в Москву. На опубликованном видео она заявила, что пошла на этот шаг в знак протеста из-за нецензурной брани со стороны мужчины.

«Я встала на сиденье в метро ногами, спиной к пассажиру и затем сразу сошла... Мужчина оскорбил меня в матерной форме с использованием ненормативной лексики. Я выразила протест против оскорбления таким образом, неподобающим», – объяснила задержанная.

В отношении женщины могут применить наказание в виде штрафа до 1 тыс. рублей или административного ареста до 15 суток за мелкое хулиганство.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник правоохранители задержали размахивавшего отверткой злоумышленника в вагоне поезда Московского метрополитена.

В прошлом месяце суд в Москве арестовал на 15 суток женщину за плевки в прохожих.

Мосгорсуд назначил 18-летнему местному жителю девять суток административного ареста за прыжок на пути станции метро «Царицыно» в обнаженном виде.