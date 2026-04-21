Разработчика чат-бота Character.AI оштрафовали за ЛГБТ-контент
Суд в Москве оштрафовал создателей Character.AI на 7,5 млн рублей
Американская компания Character Technologies наказана крупным штрафом за пропаганду нетрадиционных отношений движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено) среди несовершеннолетних и отказ удалять противоправные материалы.
Таганский суд Москвы оштрафовал разработчика популярного чат-бота Character.AI на 7,5 млн рублей за распространение запрещенной информации, передает РИА «Новости.»
Компанию признали виновной по двум административным протоколам, касающимся пропаганды ЛГБТ-отношений среди несовершеннолетних и отказа удалить соответствующий контент.
«Признать компанию Character Technologies Inc виновной… назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 4 млн рублей», – огласила решение судья по первому эпизоду.
По второму протоколу, связанному с отказом удалить запрещенный контент, суд назначил дополнительный штраф в размере 3,5 млн рублей. Напомним, что движение ЛГБТ признано в России экстремистским и его деятельность на территории страны запрещена.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Таганский суд Москвы назначил американской компании Roblox Corporation штрафы на общую сумму 8 млн рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.
Ранее инстанция постановила взыскать с платформы TikTok 3 млн рублей за отказ удалить аналогичные сведения.
Столичный суд обязал мессенджер Telegram выплатить 7 млн рублей за сохранение ЛГБТ-контента.