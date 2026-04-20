Разработчика Roblox оштрафовали за пропаганду ЛГБТ
Таганский суд Москвы назначил американской компании Roblox Corporation два административных штрафа на общую сумму 8 млн рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.
Американская компания Roblox Corporation, известная как разработчик популярных видеоигр, привлечена к административной ответственности. Об этом решении Таганского суда Москвы передает ТАСС.
«Суд признал виновным Roblox Corporation по ч. 4 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных ценностей с применением СМИ или интернета) и назначил наказание в виде административного штрафа на сумму 4 млн рублей», – заявила судья Александра Анохина.
Вскоре она огласила вердикт по второму аналогичному протоколу, назначив компании еще один штраф в 4 млн рублей.
В документах указано, что разработчик допустил распространение материалов, которые создают привлекательный образ нетрадиционных сексуальных отношений.
Ранее Таганский суд Москвы зарегистрировал административный протокол о пропаганде ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено) в отношении Roblox Corporation. До этого Роскомнадзор ограничил доступ к этой игровой платформе на территории России.