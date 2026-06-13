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    Россия стала соавтором экономического чуда КНДР
    Путин: Низкоорбитальная спутниковая группировка России не уступает Starlink
    Американист объяснил «охоту» США на россиян в Таиланде
    Медведев в День России разрезал на куски портреты Мерца и Стармера
    Путин назвал условие для переговоров по Украине
    Путин дал совет недругам России
    Путин намекнул, каким жестом ответить на попытки НАТО разделить Россию
    Путин рассказал, почему назначил Белоусова министром обороны
    Путин увеличил штатную численность ВС России
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россияне гордятся не только прошлым, но и настоящим

    Еще никто и никогда в истории не мог остановить Россию, поставившую перед собой сверхцель. А она у нас есть.

    3 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Чем жестче удары по Украине, тем меньше козырей у Зеленского

    Даже западные политики не могут не понимать, что Украина проводит террористическую кампанию против России – это параллельный процесс, никак не влияющий на ситуацию на фронте. И чем более она будет жестокой и бесчеловечной, тем более жестким будет ответ со стороны России.

    13 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Трамп демонтирует американскую империю

    Зачем добровольно отказываться от гегемонии? Ответ скрыт от политологов, но понятен экономистам. В этом году на погашение гособлигаций США впервые будет потрачен триллион долларов. Гашение облигаций уже стало для Америки непосильной ношей.

    10 комментариев
    13 июня 2026, 00:25 • Новости дня

    Тейлор Свифт вошла в Зал славы авторов песен

    Тейлор Свифт вошла в Зал славы авторов песен
    @ Photo Image Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американская поп-звезда Тейлор Свифт произнесла эмоциональную 21-минутную речь в честь своего исторического включения в престижный музыкальный пантеон – Зал славы авторов песен, в котором она стала самой молодой участницей.

    Певица выразила глубокую благодарность родным за переезд в Нэшвилл на заре ее творческого пути. На торжественной церемонии в Нью-Йорке 36-летняя Тейлор Свифт официально стала самой молодой женщиной в истории этого престижного учреждения, передает Би би си.

    «Для моих родителей и брата, должно быть, было нелегко просто сорваться и перевезти всю нашу семью», – заявила звезда со сцены.

    Она призналась, что создание музыки всегда оставалось для нее инстинктивным процессом, тогда как развлечению толпы и хореографии приходилось долго учиться.

    Награду победительнице вручил знаменитый режиссер Стивен Спилберг. Поддержать ее пришел жених, игрок американской лиги Трэвис Келси, свадьба с которым ожидается уже в следующем месяце.

    В октябре 2025 года певица побила собственный рекорд продаж с новым альбомом The Life of a Showgirl.

    Зал славы авторов песен существует с 1969 года, и за это время в ее ряды приняли около 500 человек, включая присоединившихся в этом году Аланис Мориссетт и Кенни Логгинса. Статус автора в Зале славы позволяет претендовать на высшую награду – премию Джонни Мерсера, которую присуждают автору (или авторам) выдающегося произведения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Чабби Чекер, Джо Кокер и группа Bad Company вошли в Зал славы рок-н-ролла. Леброн Джеймс стал членом Зала славы баскетбола. Мария Шарапова вошла в Международный зал теннисной славы.

    12 июня 2026, 13:20 • Новости дня
    Путин: Россия гордится подвигами предков
    Путин: Россия гордится подвигами предков
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские граждане испытывают гордость за трудовые и боевые заслуги своих предков, заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в День России.

    «Мы отмечаем этот праздник с теплым, душевным отношением к Родине, с гордостью за грандиозные трудовые и ратные свершения многих поколений наших предков, с уважением к ключевым событиям отечественной истории и, конечно, с пониманием, что все этапы более чем тысячелетнего пути нашего государства – это одно единое целое», – цитирует Путина РИА «Новости».

    В пятницу в Большом Кремлевском дворце началась традиционная церемония вручения госнаград.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в поздравлении патриарху Кириллу по случаю Дня России глава государства назвал подвиги предков вдохновляющим примером.

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    12 июня 2026, 10:19 • Новости дня
    Медведев в День России разрезал на куски портреты Мерца и Стармера
    Медведев в День России разрезал на куски портреты Мерца и Стармера
    @ medvedev_telegram

    Tекст: Мария Иванова

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в День России опубликовал сгенерированный искусственным интеллектом ролик, где уничтожает через шредер фотографии канцлера германии Фридриха Мерца, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, а также британского премьер-министра Кира Стармера.

    Дмитрий Медведев опубликовал в Telegram-канале сгенерированный ИИ ролик, где отправляет в шредер фотографии канцлера ФРГ Фридриха Мерца, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен и премьер-министра Британии Кира Стармера.

    А в конце видео, когда портреты европейских лидеров уже разрезаны на куски, звучат первые ноты гимна России.

    «Ни один враг не помешает развитию и процветанию нашей Родины. С Днем России!», – гласит подпись к видеоролику.

    Напомним, накануне заместитель председателя Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев призвал не забывать доставленные России неприятности.

    Медведев также назвал беспрецедентные санкции Запада открытой войной.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    12 июня 2026, 17:11 • Новости дня
    Путин: Низкоорбитальная спутниковая группировка России не уступает Starlink
    Путин: Низкоорбитальная спутниковая группировка России не уступает Starlink
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Создаваемая российская низкоорбитальная космическая система ни в чем не уступает Starlink, а в некоторых моментах превосходит его, заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками СВО.

    «Структура, которой занимается эта низкоорбитальная спутниковая группировка, она ничем не уступает Starlink, может быть, даже в чем-то и превосходит», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    Процесс наращивания группировки идет хорошими темпами.

    «Вопрос в сроках ее полноценного запуска, но работа не просто налажена, она идет таким хорошим темпом и с хорошим качеством», – сказал президент.

    Кроме того, российский лидер обратил внимание на трансформацию оборонного ведомства страны.

    «А именно, Министерство обороны становится высокотехнологичным ведомством», – указал глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные стали применять спутниковую систему «Рассвет» для управления беспилотниками в зоне спецоперации. В апреле Владимир Путин назвал развертывание новой низкоорбитальной группировки связи большим событием.

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    12 июня 2026, 18:45 • Новости дня
    Путин назвал условие для переговоров по Украине

    Путин заявил о готовности к переговорам по Украине с учетом интересов России

    Путин назвал условие для переговоров по Украине
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия готова вести переговоры по украинскому урегулированию с учетом своих национальных интересов, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин озвучил позицию Москвы во время встречи с участниками спецоперации, передает РИА «Новости».

    Президент особо отметил исключительную важность безусловной защиты долгосрочных стратегических целей государства при любом варианте развития событий.

    «Мы согласны вести переговоры, но только с учетом наших национальных интересов. Причем не просто сегодняшнего дня, а перспективных, рассчитанных на историческую перспективу», – рассказал Владимир Путин присутствующим бойцам.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал национальные интересы главным приоритетом Москвы в процессе урегулирования конфликта.

    Владимир Путин дал совет недругам никогда не воевать с Россией и не пытаться этого делать.

    Также Владимир Путин заявил, что никому не удавалось нанести России стратегическое поражение и не удастся.

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    12 июня 2026, 05:45 • Новости дня
    Из-за убийства в Дубае открыты уголовные дела против полицейских из Петербурга
    Из-за убийства в Дубае открыты уголовные дела против полицейских из Петербурга
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Уголовные дела о злоупотреблении полномочиями возбудили в отношении двух петербургских полицейских в связи с убийством стюардессы в Дубае, которая с 2024 года жаловалась на побои со стороны бывшего, но полицейские игнорировали ее заявления, сообщает СК.

    Двое сотрудников полиции УМВД России по Красносельскому району стали фигурантами уголовных дел по статье о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, передает РИА «Новости».

    Следствие установило, что девушка с 2024 года неоднократно обращалась в полицию с заявлениями о физическом насилии со стороны бывшего возлюбленного. Несмотря на наличие оснований, указывающих на возможное совершение в отношении нее преступлений, полицейские не выносили постановления об отказе в возбуждении уголовных дел, что позволило мужчине избежать преследования и назначения наказания «в разумный срок».

    В декабре 2025 года в Петербурге задержали мужчину по обвинению в убийстве 25-летней девушки, тело которой ранее обнаружили в отеле в Дубае. По версии следствия, он преследовал бывшую подругу, с которой несколько лет состоял в отношениях, и нанес ей не менее 15 ударов ножом.

    В следственных органах уточняли, что обвиняемый занимался бизнесом в Петербурге, а погибшая работала стюардессой.

    В региональном главке МВД России сообщили, что ведомство устанавливает обстоятельства, предшествующие убийству жительницы Петербурга. Двое сотрудников полиции проверяются на надлежащее исполнение служебных обязанностей, подчеркнули в пресс-службе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российского гражданина в Петербурге задержали по подозрению в убийстве 25-летней девушки в Дубае.

    Убитую стюардессу зарезал ее бывший возлюбленный в дубайском отеле Voco Bonnington.

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    12 июня 2026, 10:08 • Новости дня
    Глава МИД Индии Джайшанкар ответил на критику закупок нефти у России
    Глава МИД Индии Джайшанкар ответил на критику закупок нефти у России
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар на форуме в Финляндии ответил на слова британского журналиста Гидеона Рахмана об «аморальности» закупок российской нефти.

    «Когда вы говорили о неопределенности с точки зрения морали, я скажу так: ни одна европейская страна не подвергалась нападению с применением индийского оружия. Хотелось бы сказать то же самое и в обратную сторону», – заявил индийский политик.

    Смущенный модератор дискуссии попросил пояснить эти слова. В ответ Джайшанкар напомнил, что страны Европы годами продавали вооружение, которое затем использовалось для нападений на Индию, в то время как Нью-Дели никогда не действовал против европейских государств.

    После этих слов в зале повисла неловкая тишина, передают «Вести».

    Попытку разрядить обстановку предприняла глава МИД Финляндии Элина Валтонен. Она выступила в защиту индийской стороны, отметив, что Европа не планировала нарушать работу всего нефтяного сектора, и выразила понимание причин, по которым Индия закупает российскую нефть.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава индийского МИД назвал Россию стабильным поставщиком нефти. В мае представители министерства нефти и газа Индии заявили о независимости закупок российских углеводородов от американских ограничений.

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    12 июня 2026, 14:37 • Новости дня
    Daily Express: На Западе испугались сгенерированного ИИ ролика Медведева

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Западная пресса обратила внимание на опубликованный в День России видеоролик зампреда СБ России Дмитрия Медведева, в котором сгенерированный нейросетью политик уничтожает фотографии европейских лидеров.

    Кадры с уничтожением портретов лидеров ЕС вызвали испуг на Западе, передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Express.

    «Один из ближайших соратников Владимира Путина сегодня поделился в социальных сетях пугающим видеороликом, созданным с помощью искусственного интеллекта», – говорится в публикации британского издания.

    В День России зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев опубликовал сгенерированный нейросетью ролик с уничтожением фотографий европейских лидеров.

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    12 июня 2026, 09:49 • Новости дня
    Экстремал Бойцов ко Дню России прыгнул с парашютом с башни в «Москва-Сити»
    Экстремал Бойцов ко Дню России прыгнул с парашютом с башни в «Москва-Сити»
    @ wyffest

    Tекст: Мария Иванова

    В честь Дня России и в поддержку Международного фестиваля молодежи профессиональный бейсджампер Сергей Бойцов совершил уникальный прыжок с 338-метрового небоскреба «Меркурий» в «Москва-Сити», впервые в стране использовав в свободном падении дымовую шашку.

    Уникальная акция профессионального бейсджампера Сергея Бойцова состоялась в деловом центре «Москва-Сити», говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

    Спортсмен прыгнул с парашютом с башни «Меркурий» высотой почти 339 метров, развернув российский флаг и активировав цветной дым. Мероприятие приурочили к государственному празднику и грядущему Международному фестивалю молодежи в Екатеринбурге.

    Бойцов заметил, что этот трюк – не просто порция адреналина, а настоящий манифест. Он хотел подчеркнуть необходимость стремиться к новым достижениям и следовать за мечтой.

    «Для меня каждый прыжок – это возможность выйти за пределы привычного и доказать, что невозможное становится возможным, если верить в свою цель и упорно к ней идти», – заявил многократный рекордсмен мира.

    Бойцов отметил, что философия предстоящего молодежного фестиваля ему очень близка, и выразил надежду вдохновить юношей и девушек на амбициозные свершения.

    Тщательная подготовка к сложнейшему трюку заняла две недели. Из-за плотной застройки и ступенчатой архитектуры здания старт назначили на раннее утро, когда стихает ветер и нет прохожих. Сложности добавлял черный стеклянный купол на траектории снижения: он визуально искажал приближающуюся землю.

    Свободное падение длилось до критической отметки в 100 метров (уровень 22-го этажа), после чего экстремал благополучно раскрыл парашют, выполненный в цветах государственного флага.

    Из-за строгих мер безопасности наблюдателей на площадку не допустили, а первым, кто поздравил рекордсмена, стал сотрудник ДПС, обеспечивавший порядок: он пожал спортсмену руку со словами: «Поздравляю, красава, брат!».

    Останавливаться на достигнутом парашютист не собирается. В его ближайших планах значится покорение границы космоса и установление нового мирового рекорда. Он намерен совершить прыжок с теплового аэростата с высоты более 11 километров.

    Видео прыжка бейсджампера с небоскреба «Москва-сити» смотритев канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    12 июня 2026, 14:15 • Новости дня
    МИД: США устроили настоящую охоту на россиян в Таиланде
    МИД: США устроили настоящую охоту на россиян в Таиланде
    @ Narong Sangnak/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российским гражданам следует проявлять крайнюю осторожность при планировании поездок в Таиланд из-за угрозы арестов по запросам американских спецслужб, сообщил МИД.

    Россиянам следует воздержаться от визитов в Таиланд при наличии риска уголовного преследования со стороны американских властей, указало ведомство на своем сайте.

    Эта популярная туристическая страна остается местом, где Вашингтон развернул настоящую «охоту» за россиянами.

    Подобная практика началась в 2008 году с ареста предпринимателя Виктора Бута. В министерстве отметили, что спецслужбы США проводят операции без оглядки на местные власти. Задержанные россияне часто сталкиваются с психологическим давлением и угрозами для склонения к признанию вины.

    Риски для граждан значительно возросли после начала специальной военной операции и введения экстерриториальных санкций. МИД советует избегать даже пересадок в тайских аэропортах и всегда иметь при себе контакты российских дипломатических представительств для получения помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года правоохранительные органы Таиланда задержали россиянина по запросу США из-за обвинений в хакерстве. Позже подозреваемого этапировали с острова Пхукет в Бангкок.

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    12 июня 2026, 18:21 • Новости дня
    Путин рассказал, почему назначил Белоусова министром обороны

    Путин: Белоусов стал главой МО из-за работы в высокотехнологичных отраслях

    Путин рассказал, почему назначил Белоусова министром обороны
    @ Вадим Савицкий/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Андрей Белоусов возглавил Минобороны, так как имел опыт работы в высокотехнологичных направлениях, заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками СВО.

    «В значительной степени он оказался в кресле министра обороны именно потому, что он, будучи гражданским министром, министром экономики, первым заместителем председателя правительства, работал по этим направлениям», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Помимо этого, президент обратился к Белоусову с просьбой дать особые указания войскам. Командиры должны максимально чутко реагировать на инициативы военнослужащих, находящихся непосредственно на линии боевого соприкосновения.

    По словам главы государства, успехи бойцов на фронте порой вызывают искреннее удивление.

    «Ну а может быть и удивляться нечему, потому что вы же чувствуете, что нужно, примерно понимаете, что там у противника есть, что в вашем распоряжении находится, и идеи соответствующие появляются, это здорово. Андрей Рэмович, я вас попрошу тогда в войска дать такую команду, чтобы командиры тоже так чутко относились к этому», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае 2024 года президент России предложил кандидатуру Андрея Белоусова на пост министра обороны. До этого назначения чиновник активно способствовал развитию российской отрасли беспилотных летательных аппаратов.

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    12 июня 2026, 15:59 • Новости дня
    США рассекретили доклад о полете НЛО над Москвой

    Пентагон опубликовал доклад ЦРУ о полетах НЛО между Будапештом и Москвой

    США рассекретили доклад о полете НЛО над Москвой
    @ Mary Evans Picture Library/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В рассекреченных документах Пентагона обнаружили упоминания о неопознанных летающих объектах, замеченных в 1955 году между столицами Венгрии и СССР.

    Третья часть рассекреченных материалов Пентагона об НЛО включает доклад ЦРУ о возможном перемещении «летающих тарелок» между Будапештом и Москвой, передает РИА «Новости». Документ основан на показаниях гражданина США венгерского происхождения.

    В ноябре 1955 года источник американской разведки получил письмо от племянницы из столицы Венгрии. Девушка рассказала о странных аппаратах, которые несколько недель держали местных жителей в напряжении.

    «Так называемые летающие тарелки (ракеты) в течение нескольких недель держали людей в нервном состоянии. Эти очень быстрые летающие объекты сильно заняли научные круги. Уверена, вы уже слышали из газет: скорость этих объектов оценивалась в 12 тыс. километров в час», – отмечается в отрывке из письма, приведенном в докладе ЦРУ.

    К посланию прилагался рисунок, демонстрирующий строй и предполагаемый курс объектов между Будапештом и Москвой, хотя точное направление движения не указывалось. Американский информатор подчеркнул, что родственница впервые упомянула подобные явления.

    С 8 мая власти США приступили к публикации файлов об НЛО, обещанных президентом Дональдом Трампом. Уже обнародованы десятки фотографий, видеозаписей и свидетельских показаний. Пентагон планирует выпускать новые документы раз в несколько недель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон открыл доступ к архивным материалам о неопознанных летающих объектах.

    Американское оборонное ведомство выложило в Сеть очередной блок данных с видеозаписью странного явления над Ираком.

    Спецслужбы США обнародовали отчеты о неизвестных низкорослых созданиях.

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    12 июня 2026, 08:17 • Новости дня
    Норвегия оштрафовала шведов за кидание камней в сторону России
    Норвегия оштрафовала шведов за кидание камней в сторону России
    @ Steffen Trumpf/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Норвежские правоохранители оштрафовали трех шведских граждан на сумму более 800 долларов за то, что они кидали камни на российскую территорию, сообщили в полиции Норвегии.

    «Полиция задержала трех граждан Швеции, которые кидали камни через границу, из Норвегии в Россию», – указали в полиции, передает РИА «Новости».

    Им всем выписали штраф в размере 8 тыс. крон, что составляет 844 доллара, их посчитали нарушителями границы.

    Как уточнил телеканал TV2, норвежское законодательство строго запрещает любые действия угрожающего или запугивающего характера, направленные на государственную границу или совершаемые через нее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале пьяный гражданин Швеции попытался прорваться в Россию через закрытый финский контрольно-пропускной пункт.

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    12 июня 2026, 16:02 • Новости дня
    Зеленский предупредил об угрозе прилета «Орешника»

    Зеленский предупредил о возможных ракетных ударах «Орешником» в ближайшие дни

    Зеленский предупредил об угрозе прилета «Орешника»
    @ VALDA KALNINA/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский призвал граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги, предупредив о вероятности масштабных атак с использованием «Орешника».

    Глава киевского режима обратился к жителям страны с предупреждением об опасности. По его словам, руководство Украины осознает планы командования России, делающего ставку на применение высокотехнологичного вооружения, передают «Вести».

    «Сегодня и в последующие дни обращайте внимание на воздушные тревоги», – сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

    Он подчеркнул, что украинцы должны рассчитывать на собственную внимательность и беречь свои жизни. Одновременно Воздушные силы ВСУ выпустили предупреждение о высокой вероятности применения баллистической ракеты средней дальности с полигона Капустин Яр, что вызвало слухи о возможном использовании комплекса «Орешник». В России официальных заявлений о новом применении этого оружия не делали.

    Напомним, ВС России нанесли массированный удар по военной инфраструктуре Украины, используя баллистические ракеты «Орешник», аэробаллистические комплексы «Искандер» и гиперзвуковые «Кинжалы». Кроме того, в атаке задействовали крылатые ракеты «Циркон».

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    12 июня 2026, 18:59 • Новости дня
    Путин увеличил штатную численность ВС России

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин увеличил штатную численность военнослужащих Вооруженных сил России на 7 360 человек.

    Владимир Путин увеличил штатную численность военнослужащих Вооруженных сил России на 7 360 человек. Соответствующий указ главы государства размещен на портале портале официального публикования правовых актов.

    Ранее в пятницу президент установил штатную численность российской армии в количестве 2 399 130 человек. В это число входят 1 510 000 военнослужащих.

    Предыдущим указом Путина, подписанным в марте 2026 года, штатная численность ВС России устанавливалась на уровне 2 391 770 человек. Из них 1 502 640 составляли военнослужащие.

    Осенью 2024 года Владимир Путин увеличил штатную численность военнослужащих до полутора миллионов человек.

    Путин объяснил данное решение созданием новых военных округов.

    В декабре прошлого года заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил о прибытии в воинские части более 400 тыс. военнослужащих.

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    12 июня 2026, 17:33 • Новости дня
    Американист объяснил «охоту» США на россиян в Таиланде

    Американист Дробницкий предложил создать реестр безопасности стран на сайте МИД

    Американист объяснил «охоту» США на россиян в Таиланде
    @ Athit Perawongmetha/Reuters

    Tекст: Алёна Задорожная

    США объявили «охоту» на россиян фактически еще при правлении Барака Обамы. И она продолжается по сей день, несмотря на диалог Москвы и Вашингтона. Штаты хотят, чтобы граждане РФ боялись работать в связанных с властями организациях и не передвигались по миру, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее в МИД сообщили, что США устроили настоящую «охоту» на россиян в Таиланде.

    «Американские спецслужбы чувствуют себя вольготно не только в Таиланде, но и в ряде других стран, в том числе в сопредельных с нами государствах», – отметил американист Дмитрий Дробницкий. В связи с этим, по его мнению, может быть логичным провести полную «инвентаризацию», чтобы понять, куда россиянам ездить безопасно, а куда – нет.

    «Ведь риски возникают не только со стороны США, но и от стран так называемого коллективного Запада и Украины. И нередко граждане узнают о потенциальных рисках в частном порядке. Претензии могут быть самыми разными – от ордеров до, например, сугубо американского статуса person of interest, когда человека хотят допросить», – поясняет спикер.

    «И в таких базах человек зачастую числится достаточно долго. Бывали случаи, когда дело уже закрыто, а реестр не обновлен. И тогда россиянина вполне способны задержать. А уж перевести его в статус подозреваемого ФБР сможет при желании в течение суток», – допускает аналитик.

    «При нынешней политической конъюнктуре довольно сложно разобраться, действует ли ордер условной Германии, Польши или Украины на территории той или иной страны. И не сочтут ли власти этого государства политически выгодным выдать россиянина», – предупреждает Дробницкий.

    По мнению собеседника, так как Россия фактически находится в состоянии гибридного конфликта, недружественные правительства «не чураются ничем». «Им даже не надо, что называется, «ловить крупную рыбу». Любые задержания призваны создать у россиян чувство небезопасности везде и нежелание работать в тех компаниях, которые так или иначе аффилированы с властями, особенно с Минобороны», – рассуждает он.

    «И тот факт, что на данном историческом этапе Москва ведет диалог с администрацией Трампа, не дает гарантий того, что Штаты прекратят «охоту». Фактически, у нас установлен контакт с довольно ограниченным кругом лиц – Дональдом Трампом, Марко Рубио, Стивом Уиткоффом, Джаредом Кушнером. Но те, кто начал эту самую «охоту» еще во времена Барака Обамы, до сих пор остаются у власти. И президент США не в силах их взять под контроль», – считает Дробницкий.

    На этом фоне спикер счел необходимым создать некий реестр на сайте МИД, куда мог бы зайти любой россиянин и проверить, в каких странах для него высоки риски ареста или задержания. «Это значительно бы снизило опасность посещения государств в случае бизнес-поездок и личных визитов», – заключил аналитик.

    Ранее в российском МИД предупредили россиян, имеющих риски уголовного преследования со стороны США, об опасности посещения Таиланда. «К сожалению, эта популярная у российских туристов и дружественная нам страна остается одним из мест, где Вашингтон развернул настоящую «охоту» за россиянами. Начало подобной порочной практике было положено в 2008 году арестом по запросу США предпринимателя Виктора Бута, который был передан под американскую юрисдикцию и более десяти лет провел в тюрьме», – говорится на сайте ведомства.

    По данным МИД, Штаты «действуют напористо, без оглядки на таиландские власти проводят спецоперации с целью «отлова» наших граждан, которые попали в их поле зрения по тем или иным причинам». При этом многие сталкиваются с угрозами, запугиванием и психологическим давлениям в целях признания вины.

    Риски для граждан значительно возросли после начала спецоперации и введения экстерриториальных санкций. МИД советует избегать даже пересадок в тайских аэропортах и всегда иметь при себе контакты российских дипломатических представительств. «Российские дипломатические и консульские работники продолжат, как и прежде, в меру своих возможностей оказывать помощь в защите прав попавших в беду соотечественников», – заверили в ведомстве.

    Напомним, в ноябре прошлого года правоохранительные органы Таиланда задержали россиянина по запросу США из-за обвинений в хакерстве. Позже подозреваемого этапировали с острова Пхукет в Бангкок.

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